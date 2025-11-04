Asistencia
A set of smart white light bulbs with matching design and a square hub device, all shown against a plain white background.

Kit de inicio: 2 lámparas inteligentes E27 (1100)

Comienza a utilizar el sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye dos ampolletass inteligentes con luz blanca cálida y el Bridge Hue. Es un kit completo para personalizar el control de la iluminación en tu hogar y disfrutar de todas sus sorprendentes características.

Artículo ya no disponible

Productos destacados

  • White
  • Hasta 1055 lúmenes*
  • Luz blanca suave
  • Configuración simple
  • Bridge Hue incluido
Especificaciones

Dimensiones del producto

  • Dimensiones (Alt x An x Prf)

    61x110

Diseño y acabado

Duración

Medioambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Características de la luz

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Consumo de energía

Servicio

Especificaciones técnicas

El Bridge Hue

La luz

Contenido de la caja

Compatibilidades

Otro