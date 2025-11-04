Kit de inicio: 2 lámparas inteligentes E27 (1100)
Comienza a utilizar el sistema de iluminación inteligente con este kit de inicio, que incluye dos ampolletass inteligentes con luz blanca cálida y el Bridge Hue. Es un kit completo para personalizar el control de la iluminación en tu hogar y disfrutar de todas sus sorprendentes características.
Productos destacados
- White
- Hasta 1055 lúmenes*
- Luz blanca suave
- Configuración simple
- Bridge Hue incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
61x110