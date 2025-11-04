Kit de inicio: 2 lámparas inteligentes E27 (800)
Comience a usar el sistema de iluminación inteligente con este kit básico, que incluye dos focos inteligentes con luz blanca suave y el Bridge Hue. Es un kit completo para personalizar el control en la iluminación para el hogar y todas sus excelentes características.
Productos destacados
- White
- Hasta 800 lúmenes*
- Luz blanca suave
- Configuración simple
- Bridge Hue incluido
Especificaciones
Dimensiones del producto
Dimensiones (Alt x An x Prf)
61x110