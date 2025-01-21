Cable colgante negro
Las lámparas Lightguide se diseñaron para exhibirse, y este cable de luz colgante a juego en negro es la manera perfecta de hacerlo. Con un soporte de metal y un cable envuelto en tela, puedes agregar un toque moderno y luz colorida a cualquier habitación.
Productos destacados
- Diseñado para focos Lightguide
- Disponible en blanco y negro
- Usar con lámparas de filamentos ST72 y G125
- Altura ajustable
Juego de luces colgantes con cable
Aporta un estilo minimalista a cualquier área de tu casa con estas luces colgantes con cable, diseñadas especialmente para los focos Lightguide (se venden por separado). El cable de la lámpara está disponible en negro o en blanco y cuenta con un soporte de metal que oculta perfectamente la base del foco, lo que permite que se integre a la decoración. Cuelga una sola luz para crear una apariencia más sutil o agrupa varias para lograr un efecto más llamativo.
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio