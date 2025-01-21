Juego de luces colgantes con cable

Aporta un estilo minimalista a cualquier área de tu casa con estas luces colgantes con cable, diseñadas especialmente para los focos Lightguide (se venden por separado). El cable de la lámpara está disponible en negro o en blanco y cuenta con un soporte de metal que oculta perfectamente la base del foco, lo que permite que se integre a la decoración. Cuelga una sola luz para crear una apariencia más sutil o agrupa varias para lograr un efecto más llamativo.