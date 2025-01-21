Asistencia
Black cylindrical pendant light with matte finish, compact design, visible cord, and round ceiling mount. No switches or ports visible.

Cable colgante negro

Las lámparas Lightguide se diseñaron para exhibirse, y este cable de luz colgante a juego en negro es la manera perfecta de hacerlo. Con un soporte de metal y un cable envuelto en tela, puedes agregar un toque moderno y luz colorida a cualquier habitación.

Productos destacados

  • Diseñado para focos Lightguide
  • Disponible en blanco y negro
  • Usar con lámparas de filamentos ST72 y G125
  • Altura ajustable
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Juego de luces colgantes con cable

Juego de luces colgantes con cable

Aporta un estilo minimalista a cualquier área de tu casa con estas luces colgantes con cable, diseñadas especialmente para los focos Lightguide (se venden por separado). El cable de la lámpara está disponible en negro o en blanco y cuenta con un soporte de metal que oculta perfectamente la base del foco, lo que permite que se integre a la decoración. Cuelga una sola luz para crear una apariencia más sutil o agrupa varias para lograr un efecto más llamativo.

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    Negro

  • Material

    Aluminio

Garantía

Dimensiones y peso del empaque

Información del empaque

Energía

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Compatibilidades

Otro