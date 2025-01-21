Despiértate con los colores del sol de la mañana

Deja que la luz ambiental de Philips Hue te despierte con los colores del amanecer, incluso si aún no ha salido el sol. Para ello, selecciona Sunrise (Amanecer) en la automatización Wake up (Despertar). Observa cómo se enciende la luz con los tonos suaves de la mañana, que se fusionan y crean un degradé a lo largo de la lámpara. A medida que la luz se intensifica y cambia de color, imita el amanecer para ayudarte a despertar de manera más natural.