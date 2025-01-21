Transforma tu hogar y tu estado de ánimo con una experiencia de iluminación brillante. Fácil de instalar, la tira de luz Philips Hue Solo de 3 metros proporciona una impresionante emisión de luz de 1,700 lúmenes para hacer que tu hogar sea más brillante. Iluminada por LED RGBWW, esta tira de luz crea una luz blanca pura y una luz de color puro. Se la diseñó pensando en la seguridad. Puedes interactuar con la tira de luz de una forma cómoda. Cada Philips Hue Lightstrip viene con una garantía de 2 años.