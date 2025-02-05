Asistencia
Philips Hue Christmas app

Villancicos en color

¡Disfruta de una Navidad mágica con la luz inteligente! Con Philips Hue + Spotify, tus canciones navideñas favoritas cobran vida en las luces que te rodean. Ya sea al adornar el árbol o al disfrutar de la cena de Navidad con tus villancicos favoritos, puedes darle un toque nuevo a las tradiciones antiguas.

Explora Philips Hue + Spotify

Las nuevas decoraciones navideñas

Nunca había sido tan fácil transformar tu hogar en un paraíso invernal. Esta son algunas de las mejores opciones para que puedas crear el ambiente que deseas para una Navidad acogedora… y solo te tomará unos pocos segundos.

Resalta tu decoración

Resalta tu decoración

Sofisticada y elegante, la lámpara de mesa Iris puede resaltar tus decoraciones navideñas favoritas. Inclínala hacia la pared y observa cómo la luz llena el espacio de color.

Compra Iris
Compra todos los productos
Hue navidad

Regala luz (inteligente)

Durante la Navidad queremos difundir alegría, así que comparte el amor de la luz inteligente con la familia y tus amigos. Los kits de inicio de Philips Hue tienen todo lo que necesitan para empezar, y es un regalo del que podarán disfrutar durante todo el año.

Compra los kits de inicio

Productos recomendados

Lámpara de mesa Iris

Hue White & Color Ambiance

Lámpara de mesa Iris

Iluminación navideña con Hue

¿Decoraste tu Navidad con Philips Hue? Comparte una foto con nosotros y ¡puede que aparezcas en nuestras redes sociales! 

Tú + Hue

Comparte tu Navidad

Iluminación navideña con Hue
Envíanos una foto

Explora más de Philips Hue

Cómo funciona Hue

Cómo funciona Hue

Más información
Socios de voz

Socios de voz

Más información
Todos los productos Hue

Todos los productos Hue

Más información