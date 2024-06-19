Asistencia
Transforma tu espacio al aire libre con luz

Descubre las luces exteriores de bajo voltaje

Llevar luz inteligente a tu patio trasero es más fácil que nunca con la colección de luces exteriores de bajo voltaje con alto impacto.

Foco Amarant

Proyecta en grandes extensiones de tus espacios exteriores, como en vallas, paredes y cercos, con luz blanca y de color. El reflector lineal Amarant, parte del sistema LowVolt, se conecta a una unidad de fuente de alimentación Philips Hue e, incluso, puede conectarse a otro para crear una pared de luz continua.
Foco exterior Amarant
  • LED integrado
  • Millones de colores
  • Sistema de exterior de bajo voltaje
  • Control inteligente con Bridge Hue*
Explora más luces de bajo voltaje

Experimenta las luces exteriores de bajo voltaje en acción

Lleva la comodidad y la flexibilidad del sistema de iluminación inteligente Philips Hue a todo tu hogar, incluso al aire libre. Las luces exteriores de bajo voltaje se conectan a cualquier enchufe (lo que significa que no hay cables complicados), para que puedas transformar instantáneamente tu espacio al aire libre.

Foco exterior Amarant

Fácil de instalar y ampliar

La colección de bajo voltaje se diseñó para hacer la iluminación inteligente más simple: puedes conectar múltiples luces a una sola unidad de fuente de alimentación, conectarla a cualquier enchufe de pared estándar e inmediatamente comenzar a iluminar tu espacio.

Iluminación inteligente exterior en el jardín

Lleva la belleza a tu patio trasero

Ya sea que uses de bajo voltaje o inicies con iluminación inteligente exterior, puedes mezclar y combinar para crear un espacio verdaderamente personalizado al aire libre, y personalizarlo para toda ocasión.

Compara las configuraciones de iluminación exterior
Pareja se relaja con la configuración de iluminación inteligente exterior

Luz inteligente para toda ocasión

Desde una parrillada en el patio trasero hasta una noche relajante en la terraza, las luces inteligentes exteriores Philips Hue crean el ambiente para toda ocasión con solo pulsar en la aplicación, ¡o incluso tu voz!

Encuentra la inspiración

Explora la colección de bajo voltaje de Philips Hue

Reflector para exterior Lily

Hue White & Color Ambiance

Reflector para exterior Lily
Descubre la iluminación inteligente exterior

Instala luces para exteriores que se conecten al sistema de iluminación inteligente Philips Hue y disfruta de infinitas posibilidades de darle vida al exterior con luz.

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo