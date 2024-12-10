Timbre de puerta y timbre inteligente con cable Hue Secure - Guía

Videotimbre con cable Hue Secure y Smart Chime

Introducción

La cámara Hue Secure videotimbre con cable está diseñada para integrarse a la perfección con tu ecosistema Philips Hue y ofrecer mayor seguridad y comodidad en tu puerta. Este artículo trata todo lo que necesitas saber para configurar, instalar y utilizar tu timbre y videotimbre con cable Hue Secure.

Configuración e instalación

Configurar el timbre con cable Hue Secure

Para configurar tu timbre con cable Hue Secure, utiliza la aplicación Philips Hue para escanear el código QR de la tarjeta de propiedad de tu timbre. Sigue las instrucciones de la aplicación para conectar el timbre. Si ya tienes un Puente, podrás conectarlo. En caso contrario, el timbre seguirá funcionando, pero con funciones limitadas. Con las luces Hue te beneficiarás de funciones mejoradas, como que se encienda la luz si se detecta movimiento. Asegúrate de que el Bluetooth está activado en tu dispositivo móvil durante la configuración.

Requisitos de instalación

El videotimbre con cable requiere que ya esté instalado el cableado (CA de 12-24 V de baja tensión), conexión Wi-Fi (2,4 GHz) y, opcionalmente, un Philips Hue Bridge para disponer de funcionalidad y automatización completas. Las herramientas necesarias para la instalación son un lápiz, un destornillador, un taladro eléctrico, una broca de albañilería de 6 mm y un mazo de goma o martillo.

Montaje de la cámara del timbre

Monta la cámara del timbre cerca de tu entrada, a una altura aproximada de 1,4 metros, para una detección de movimiento óptima. La cámara es resistente a la intemperie (IP54), por lo que es adecuada para su uso en exteriores. Si quieres utilizar un adaptador de enchufe en lugar de tu transformador con cable ensegúrate de que el adaptador de corriente está colocado en el interior. El timbre también puede montarse en ángulo utilizando el soporte angular para una mejor visión.

Alargar cables cortos

Si los cables de la pared son demasiado cortos, se pueden añadir fácilmente alargadores con una tuerca para cable de rosca. Las instrucciones están en el manual. Ten cuidado de que los cables existentes no se introduzcan en la pared; dóblalos para evitar que se deslicen y/o pégalos con cinta adhesiva después de quitar el timbre anterior.

Utilización de anclajes de pared y distanciadores

Para una instalación segura y resistente, utiliza los anclajes de pared incluidos para materiales como ladrillo y hormigón. Comprueba si hay cables dentro de la pared antes de taladrar. Si no estás seguro, ponte en contacto con un electricista cualificado para que te ayude.

Si la superficie no permite colocar el videotimbre a ras de la pared o si necesitas más espacio para el cableado y las tuercas para cable, te recomendamos que utilices los espaciadores incluidos, que se fijan fácilmente al anclaje con cinta adhesiva para crear cierta distancia entre la pared y el anclaje.

Transformadores compatibles

El timbre de puerta con cable Hue sólo es compatible con sistemas de timbre de puerta existentes que proporcionen baja tensión 12-24VCA. Los transformadores adecuados son: para Europa, ABB Ltd. TM15/24 (transformador) y Zopule MYT240050 (adaptador de enchufe) y, para Estados Unidos, RING T57-0052 (transformador) y jiooyy CA-CA 24 V 500 mA (enchufe).

Opciones de alimentación

El Hue Secure videotimbre también puede recibir alimentación de una toma de corriente. Los adaptadores adecuados son: para Europa, Zopule MYT240050 (adaptador de enchufe) y, para Estados Unidos, jiooyy CA-CA 24 V 500 mA (enchufe).

Compatibilidad e integración

Integración con luces Hue

El Hue Secure videotimbre se integra perfectamente con tus luces Philips Hue existentes. Puedes configurar las luces para que parpadeen o se enciendan automáticamente cuando alguien llame al timbre o se detecte movimiento.

Integración de hogar inteligente

El timbre con cable Hue se puede utilizar con Alexa, Google Assistant y SmartThings para la visualización en directo. Apple Home (y Home Secure Video) no es compatible.

Conectar varios dispositivos

Puedes conectar varios Hue Smart Chimes a un videotimbre si hay un Hue Bridge en tu configuración. Sin el Hue Bridge, solo puedes conectar un videotimbre con cable a un Smart Chime. De forma similar, es posible conectar varios videotimbres con cable Hue a un Smart Chime si hay un Hue Bridge en tu configuración.

Notificaciones y alertas

Recepción de notificaciones

Cuando alguien llame al videotimbre, recibirás una llamada telefónica de videotimbre o una notificación push en tu teléfono a través de la aplicación Hue. Si tienes conectado el Hue Chime, puedes recibir alertas sonoras. También puedes utilizar luces Hue para crear alertas con luz para el timbre.

Timbre con luz

El timbre de luz es una función exclusiva de Hue que te permite hacer parpadear una o varias luces de tu casa cuando se pulsa el timbre. Esto es útil cuando no quieres que te moleste el sonido de tu timbre inteligente, por ejemplo, cuando estás en el trabajo o cuando los miembros de tu familia duermen.

Planes de suscripción

Versión de prueba gratuita de planes de suscripción a Secure

Cada nueva cámara Secure o timbre con cable incluye una versión de prueba gratuita de 30 días del plan Básico. La prueba comienza automáticamente en cuanto se configura el videotimbre, por lo que puedes probar todas las características avanzadas que vienen con un plan Secure.

Comprar Planes Hue Secure

Tras la prueba gratuita, puedes optar por adquirir uno de los planes Hue Secure para seguir disfrutando de funciones avanzadas. Los planes disponibles son:

Plan Básico : Este plan cuesta $39.99 por cámara y año, e incluye 30 días de historial de vídeo, funciones avanzadas como zonas de actividad, videoclips y alertas más inteligentes.

: Este plan cuesta $39.99 por cámara y año, e incluye 30 días de historial de vídeo, funciones avanzadas como zonas de actividad, videoclips y alertas más inteligentes. Plan Plus: Este plan cuesta $99.99 al año y cubre hasta 10 cámaras. Incluye 60 días de historial de vídeo, funciones avanzadas como zonas de actividad, videoclips y alertas más inteligentes.

Especificaciones técnicas

Compatibilidad de voltaje

El timbre de puerta con cable Hue sólo es compatible con sistemas de timbre de puerta existentes que proporcionen baja tensión 12-24VCA. La conexión a la tensión de red (220-240 V en Europa, 120 V en EE.UU.) no es posible y dañará el producto.

Resolución de la cámara y campo de visión

La resolución de la cámara es 2K QHD en proporción 1:1 (1984x1984 píxeles), y el campo de visión es superior a 180 grados, lo que ayuda a detectar paquetes colocados cerca de la puerta y proporciona una buena visión de quién está delante de tu puerta.

Opciones de visión nocturna

El timbre Hue Secure ofrece tanto visión nocturna por infrarrojos como visión nocturna en color en condiciones de poca luz. Para activar la visión nocturna en color, desactiva el modo nocturno (visión infrarroja).

Visión Starlight

La visión Starlight es una especificación para sensores de imagen optimizados para captar la luz incluso en los días y/o lugares más oscuros, garantizando imágenes claras en condiciones de poca luz.

Conformidad con los requisitos de diseño ecológico de la UE

El videotimbre con cable Hue está diseñado para ofrecer detección de movimiento 24/7 tanto de día como de noche, configurable para que esté activa o inactiva, de conformidad con las directrices de diseño ecológico de la UE.

Alcance WiFi

Recomendamos colocar el videotimbre con cable Hue dentro de los 10 metros de alcance del router WiFi de tu hogar.

Solución de problemas y mantenimiento

Reiniciar el timbre

En la parte trasera del videoportero con cable Hue hay un botón de reinicio. Desenrosca con cuidado el tornillo de seguridad, inclina el timbre para acceder al botón de reinicio y presiónalo suavemente hasta que el timbre confirme que se está reiniciando.

Limpiar el timbre y la campanilla

Utiliza un paño muy suave y húmedo para limpiar el videoportero y el timbre inteligente. Evita aplicar demasiada fuerza para evitar arañazos.

Significado de los indicadores LED

Morado : El producto está conectado a la corriente y se está iniciando/arrancando.

: El producto está conectado a la corriente y se está iniciando/arrancando. Azul : El botón de reinicio está pulsado.

: El botón de reinicio está pulsado. Rojo : El botón de reinicio está pulsado más de 10 segundos, lo que indica un reinicio de fábrica.

: El botón de reinicio está pulsado más de 10 segundos, lo que indica un reinicio de fábrica. Parpadeo en rojo : El timbre cableado necesita atención; comprueba la especificación de voltaje de tu transformador.

: El timbre cableado necesita atención; comprueba la especificación de voltaje de tu transformador. Respiración roja : El timbre con cable Hue está grabando.

: El timbre con cable Hue está grabando. Respiración verde: El timbre con cable Hue se está actualizando.

Desconexión del timbre videotimbre existente (UE y NAM)

UE: desconecta el timbre videotimbre existente de acuerdo con las instrucciones de su fabricante. Crea un circuito continuo conectando los cables con la tuerca para cables suministrada. Para NAM: Utiliza el cable de derivación suministrado para desconectar el timbre existente y derivar la corriente al timbre con cable Hue. De todos modos, la situación puede variar y, en caso de duda, pregunta a un electricista cualificado.

Transformadores compatibles

Para determinar el voltaje del sistema de timbre existente, comprueba las especificaciones del transformador y, en caso de duda, pregunta a un electricista cualificado.

Almacenamiento de videoclips

Los videoclips de Hue Secure se almacenan de forma segura y encriptada de extremo a extremo en nuestro entorno en la nube, lo que impide el acceso no autorizado.

Superficies de montaje

El videoportero Hue se puede montar en la mayoría de las superficies, pero no se recomienda montarlo en superficies metálicas, ya que podría causar interrupciones y disminuir la conexión WiFi. Utiliza los anclajes de pared suministrados para superficies de ladrillo y hormigón.

Características del timbre inteligente

El timbre inteligente se puede silenciar mediante la aplicación o el botón del dispositivo. Está diseñado para conectarse fácilmente a una toma de corriente, pero no debe añadirse a un cable alargador. El producto no necesita mantenimiento y el cierre frontal es fijo. La función de sirena tiene un volumen de 87DB para alertar a los vecinos y/o ahuyentar a los intrusos.

Colores LED en Timbre Inteligente

Verde fijo (30 segundos) : La alimentación está conectada.

: La alimentación está conectada. Parpadeo lento en naranja : Listo para ser añadido a la configuración Hue.

: Listo para ser añadido a la configuración Hue. Parpadeo rápido naranja : A punto de ser reiniciado de fábrica.

: A punto de ser reiniciado de fábrica. Rojo fijo (30 segundos) : El producto está silenciado.

: El producto está silenciado. Verde fijo: El producto no está silenciado.

Tecnología MotionAwareTM

MotionAware es una tecnología única que enciende las luces cuando detecta movimiento en una habitación sin utilizar un sensor de movimiento. Funciona con una configuración de tres luces y/o timbre o superior.

Información adicional sobre MultiChime

MultiChime te permite personalizar el color y la duración de los parpadeos de la luz cuando se pulsa el timbre. Ofrecemos algunos colores predefinidos recomendados, pero siempre puedes elegir el color que prefieras. Esta función sólo está disponible para las luces con capacidad de color, listadas como "recomendadas".

Para una mejor visibilidad, te sugerimos que elijas las luces recomendadas, con capacidad cromática. Te recomendamos que elijas unas pocas luces en varias habitaciones para lograr un equilibrio sin alterar demasiado las condiciones de iluminación subyacentes y, al mismo tiempo, asegurarte de que apreciarás la notificación independientemente del lugar de la casa en el que te encuentres.

También puedes seleccionar el número de parpadeos que harán las luces antes de volver a su estado anterior, lo que te permite adaptar la notificación a tus necesidades.

Configurar Timbre Inteligente y Multitimbre

Puedes configurar diferentes volúmenes para tu timbre inteligente a través de la pantalla de edición de la aplicación de tu timbre con cable. Esto te permite configurar hasta 10 franjas horarias diferentes, cada una con un tono y un volumen distintos para tus campanadas.

Del mismo modo, puedes configurar diferentes colores de luz para tu MultiChime a través de la aplicación. Puedes programar hasta 10 franjas horarias diferentes, cada una con un color distinto para tus luces.

No es necesario que el videotimbre con cable emita siempre sonido o luz cuando se presiona. El comportamiento de tus campanillas y luces inteligentes puede configurarse a lo largo del día, incluso silenciándolas o desactivándolas. Puedes elegir tener sonido sin luces o viceversa.

Algunas luces aparecen como "recomendadas" al configurar MultiChime porque tienen capacidad cromática, lo que permite un mejor contraste a lo largo del día. Las luces no recomendadas parpadearán siempre en blanco.

Las luces que participan en el Multitimbre siempre parpadearán siguiendo un patrón fijo entre APAGADO y brillo total.

Si tienes más preguntas o necesitas ayuda adicional, ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente.