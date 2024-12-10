Hue SpatialAware: Una nueva capacidad que da vida al diseño de iluminación

Philips Hue es conocida por su iluminación bellamente diseñada que se adapta a tu estilo de vida. Con Hue SpatialAware, una nueva e innovadora función disponible exclusivamente con Hue Bridge Pro, estamos introduciendo un nivel completamente nuevo de iluminación inteligente y adaptativa. Esta función proporciona a tu sistema Hue algo que nunca antes había tenido: un verdadero conocimiento de tu habitación.

SpatialAware aplica automáticamente conceptos de diseño de iluminación a tu casa, eliminando la necesidad de pericia, conjeturas o ajustes manuales. Al distribuir los colores de las escenas Hue remasterizadas por todas las luces Hue según la disposición y las posiciones de luz específicas de tu habitación, cambia por completo la forma en que experimentas la iluminación.

Iluminación que entiende tu espacio

A diferencia de los sistemas tradicionales, donde cada luz funciona como un dispositivo independiente, SpatialAware permite a Hue entender dónde cada luminaria se ubica en la habitación. Utilizando la última tecnología de realidad aumentada, la cámara de tu teléfono o tableta escanea la habitación para mapear la posición de cada luz. Este modelo espacial permite al algoritmo del sistema dar vida a tu iluminación de la forma más natural e inmersiva.

Basándonos en nuestros principios profesionales de diseño de iluminación -como la forma en que los colores fluyen por un espacio, cómo se comportan los degradados y cómo se complementan los distintos tipos de luces- SpatialAware orquesta las escenas de la galería Hue en todas tus luces con precisión, inspirándose en la naturaleza.

Los ajustes de luz, como las puestas de sol, los lavados de color y las transiciones de ambiente, parecen hechos a medida para tu espacio.

Si mueves o añades una luz, la aplicación te guía a través de un rápido reescaneo de algunas luces y actualiza instantáneamente la disposición y recalibra tus escenas.

Por qué SpatialAware es tan diferente

Antes de SpatialAware, las escenas Hue se aplicaban de forma inteligente basándose en la forma, función, capacidades y configuración de tus luces. Sin embargo si no se conoce la ubicación exacta de cada luminaria en el espacio, la distribución de la luz se puede sentir aleatoria.

Con SpatialAware las escenas Hue remasterizadas son ahora:

· Adaptadas a la distribución física del espacio, en vez de aplicadas en forma genérica.

- Más suave y cohesionado, especialmente para escenas inspiradas en la naturaleza.

- Más natural, con ajustes de luz distribuidos con precisión por toda la estructura de tu habitación

SpatialAware se destaca en las habitaciones con muchas luces Hue, pero también favorece los sistemas más restringidos. Sobre todo en espacios que combinan productos con degradado, como Play wall washer o Twilight lamp, con una luz de techo o colgante.

El algoritmo escala y distribuye de forma inteligente los colores de cada escena Hue entre tus luces, como lo haría un diseñador de iluminación profesional , creando un ambiente más natural, equilibrado y envolvente.

Control total, a tu manera

SpatialAware depende totalmente de ti:

Disfruta de escenas remasterizadas de tu galería de escenas.

Opta por cambiar a la versión no espacial de una escena de la galería de escenas.

Sigue utilizando tus escenas originales no espaciales.

Actualiza tus escenas existentes (de la galería de escenas) en tu puente a versiones optimizadas espacialmente en cualquier momento.

Volver de espacial a no espacial al editar una escena.

Si dejas alguna habitación sin escanear, el sistema utilizará la clásica distribución no espacial de escenas. Tú eliges la experiencia que mejor se adapta a tu hogar.

Escenas de la Galería remasterizadas y optimizadas para SpatialAware

Aproximadamente la mitad de las escenas remasterizadas de la Galería de escenas de Hue ya están optimizadas para SpatialAware, includas las escenas favoritas inspiradas en la naturaleza como Savanna Sunset, Mountain Breeze y Lake Mist. Con el tiempo se irán añadiendo más escenas preparadas para SpatialAware, a medida que sigamos desarrollando la experiencia.

Exclusivo de Hue Bridge Pro

Hue SpatialAware es una nueva capacidad exclusiva de Hue Bridge Pro, que desbloquea un procesamiento más avanzado e inteligencia de escena.

No requiere luces nuevas, hardware adicional o suscripciones extra. Simplemente actualiza tu Hue app y Bridge Pro a la versión más reciente y sigue las instrucciones en la aplicación para escanear la habitación y empezar a disfrutar las escenas SpatialAware.

Configuración rápida y sencilla

Configurar SpatialAware es rápido e intuitivo. Escanear una habitación con unas 10 luces suele llevar a menos de un minuto, y una vez completado el escaneado, las escenas remasterizadas de la galería se adaptan automáticamente a tu habitación. No es necesario editar manualmente las escenas ni ajustar las luces individuales.

Puedes elegir entre escanear la luz física (por ejemplo, una lámpara colgante o de mesa) o el efecto luminoso que crea sobre una superficie (por ejemplo, tu pared para los focos). Recomendamos la segunda opción para aquellas luces que crean un gran efecto ampliamente disperso en una pared alejada del foco.

Teléfonos con LiDAR:

Apunta a la luz parpadeante --> Toca "+" --> Comprueba que la posición del punto está alineada con la luz o el efecto de luz --> Toca Siguiente para escanear la siguiente luz.

Teléfonos sin LiDAR:

Apunta a la luz parpadeante --> Toca "+" --> Da un paso lateral y apunta de nuevo --> Toca "+" --> Comprueba que la posición del punto está alineada con la luz o el efecto de luz --> Toca Siguiente para escanear la siguiente luz.

Para aplicar SpatialAware en varias habitaciones, asegúrate de que se escanea cada habitación de la zona.

Volver a escanear

Tienes que volver a escanear una luz y hasta otras 3 luces de una habitación, cuando:

Has añadido una nueva luz

Has movido una luz

Intenta escanear el mismo punto que escaneaste originalmente (luz o efecto de luz).

Calidad de tu mapa espacial

Para obtener la mejor experiencia posible con la cartografía espacial, ten en cuenta lo siguiente:

Todas las luces en la Habitación deben estar encendidas (accesibles) y escaneadas. Si agregas una luz a la Habitación, asegúrate de actualizar el mapa espacial y volver a escanear. Si mueves físicamente una luz a una nueva ubicación dentro de la sala, debes volver a escanear esa luz. Las luces con color y de techo o colgantes mejorarán enormemente la experiencia de iluminación. Las luces colocadas a distintas alturas en tu habitación mejorarán la funcionalidad del mapa espacial.

Diseñado por personas, no por IA

SpatialAware no utiliza IA para generar efectos de iluminación. Utiliza escenas remasterizadas espacialmente, creadas por los equipos de diseño e investigación de Hue, y emplea algoritmos para adaptar las escenas de luz a la disposición y posiciones de luz específicas de tu habitación.

La misma experiencia se introduce en el asistente Hue AI para permitir que las escenas remasterizadas inspiradas en la naturaleza también se optimicen con SpatialAware.

Control por voz y automatización

Como las escenas se almacenan en el Hue Bridge Pro, las escenas SpatialAware se pueden activar utilizando:

La Hue App

Accesorios

Automatizaciones

Asistentes de voz

Widgets

Aplicaciones de otros proveedores

Las escenas optimizadas espacialmente se integran a la perfección con todos tus controles existentes.

Privacidad integrada en el diseño

Tu privacidad es fundamental para el funcionamiento de SpatialAware:

No almacena imágenes ni información escaneada. El proceso no guarda fotos, vídeos ni mapas de habitaciones.

El proceso no guarda fotos, vídeos ni mapas de habitaciones. Todo el procesamiento ocurre localmente en tu dispositivo.

en tu dispositivo. En ningún momento se carga o comparte información .

Tu habitación sigue siendo tuya, siempre.