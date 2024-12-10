Hue Screen Sync: Guía de calibración y solución de problemas

Hue Screen Sync da vida a la pantalla de tu televisor al sincronizar las luces Philips Hue con tu contenido de entretenimiento. Mediante la tecnología de sincronización óptica, el dispositivo captura directamente los colores que se muestran en la pantalla para crear una iluminación envolvente que coincide con lo que ves en tiempo real.

Cómo empezar: El proceso de calibración

¿Cómo puedo obtener la mejor experiencia con Hue Screen Sync?

Para brindarte una experiencia inmersiva, Hue Screen Sync utiliza un proceso rápido de configuración para alinear las luces de la habitación con tu pantalla. Una configuración inicial sencilla garantiza que los efectos de colores vibrantes y la Iluminación para crear ambientes reflejen con precisión la acción en pantalla.

¿Qué debo revisar antes de iniciar la calibración?

Antes de empezar:

● Vista despejada: coloca Screen Sync de modo que el dispositivo tenga una vista despejada de toda la pantalla del televisor.

● Visibilidad total: asegúrate de que ningún cable, mueble o planta bloquee la línea de visión entre la lente de Screen Sync y el televisor.

● Lente limpia: limpia la lente de la cámara con un paño de microfibra limpio para asegurar una captura de imagen clara durante la configuración.

● Enciende las luces en tu área de entretenimiento: enciende todas las luces Hue asignadas a tu área de entretenimiento a fin de proporcionar la mejor condición de iluminación posible a Screen Sync para que el dispositivo pueda adaptarse a tu entorno personal.

● Elimina los reflejos: evita que la luz solar directa o las lámparas brillantes se reflejen en el dispositivo a través del televisor.

Cómo calibrar Hue Screen Sync

Abre la Philips Hue app. Ve a la pestaña Sync (Sincronización) y asegúrate de que tu dispositivo Screen Sync esté seleccionado en WHAT (Qué). Pulsa los tres puntos para ir a Settings (Configuración). Selecciona Calibration (Calibración). Sigue las instrucciones en la pantalla. Confirma la detección automática o consulta la sección de solución de problemas si la alineación de la pantalla necesita ajuste manual. Previsualiza el resultado y pulsa Save (Guardar) una vez que estés satisfecho.

¿Cómo se ve una calibración exitosa?

Una configuración exitosa crea efectos de iluminación sensibles y hermosos caracterizados por:

● Asegúrate de que la afinación esté completa: la afinación ocurre después de la calibración; revisa la pestaña de sincronización para ver si esto ya se ha completado o sigue en curso.

● Coincidencia precisa de colores direccionales: las luces alrededor del televisor reproducen las zonas exactas de color que aparecen en cada borde de la pantalla.

● Efectos de transición suaves: la iluminación fluye de forma continua entre las zonas de la sala a medida que las escenas cambian en tu pantalla.

● Atmósfera envolvente: el brillo ambiental expande la presencia de la pantalla en tu espacio sin sobrecargar la iluminación de la habitación.

● Profundidad y contraste vívidos: las escenas oscuras naturales permanecen cómodamente tenues, mientras que los destellos brillantes iluminan instantáneamente las luces del entorno.

Nota: Si el contorno se extiende más allá de la pantalla hacia la habitación o corta los bordes de la imagen, los colores se muestrearán incorrectamente o aparecerán en la ubicación incorrecta.

2. Resolución de problemas de fallas de calibración y detección de pantalla

Mi calibración automática sigue fallando o produce un contorno distorsionado. ¿Qué hago?

Si la calibración automática no logra detectar la pantalla o presenta un trapecio deformado en tu teléfono:

Reduce los reflejos de la pantalla: apaga las luces del techo, las lámparas situadas junto a la tele y cierra las cortinas. Una pantalla de TV brillante actúa como un espejo; si el sensor de sincronización óptica detecta deslumbramiento, confunde el reflejo con el contenido de la pantalla. Aumenta el contraste ambiental de la pantalla: asegúrate de que la habitación tenga una luz suave y uniforme, y que la pantalla esté activa con una imagen clara y brillante (o con un fondo de alto contraste). Limpia las superficies ópticas: limpia la lente y la pantalla del televisor con un paño suave de microfibra; el polvo y las huellas dactilares dispersan la luz y dificultan la detección de bordes. Elimina las obstrucciones: retira barras de sonido, decoraciones u objetos que bloqueen la parte inferior o los laterales de la pantalla. Cambia a alineación manual: si la detección automática tiene dificultades con la iluminación de tu habitación, arrastra manualmente las clavijas de las esquinas hasta que queden a ras de cada esquina del bisel.

Mi calibración automática no logra detectar la pantalla. ¿Qué hago?

● Reinicia: desconecta la fuente de alimentación de Screen Sync del tomacorriente, espera 10 segundos, vuelve a conectar y reinicia la calibración en la app de Hue.

● Revisa el ángulo del dispositivo: asegúrate de que la unidad óptica esté bien nivelada y apunte lo más recto posible hacia la pantalla; una inclinación excesiva puede provocar reflejos.

● Si esto no funciona, selecciona manualmente las esquinas de tu televisor.

¿Por qué aparecen los colores en el lado equivocado de la habitación?

Cuando los colores aparecen invertidos (por ejemplo, un destello rojo brillante aparece en el lado izquierdo de tu televisor, pero las luces Hue del lado derecho reaccionan):

● Las esquinas de calibración están desalineadas o invertidas.

● Vuelve a Settings > Calibrate Screen Sync (Configuración > Calibrar Screen Sync), verifica que cada una de las clavijas de las esquinas esté en la esquina que le corresponde, cámbialas de posición si es necesario y guarda.

● También comprueba la configuración de tu área de entretenimiento en la app de Hue para comprobar que las posiciones de las luces virtuales coinciden con la ubicación física de las salas.

¿Cuándo debería recalibrar?

Recalibra en los siguientes casos:

● Cada vez que muevas o inclines tu televisor, monitor o Screen Sync.

● Cada vez que reposiciones, añadas o reemplaces las luces en tu área de entretenimiento.

● Si los colores empiezan a aparecer en la zona de la habitación equivocada.

● Si las condiciones de luz ambiental cambian drásticamente: por ejemplo, si la calibración inicial se realizó durante la luz solar intensa de la mañana, el rendimiento nocturno puede verse afectado. Realiza la calibración en una habitación bien iluminada para ayudar a que Screen Sync se adapte a tu entorno personal.

3. Corrección de la precisión del color, condiciones de la habitación y reflejos

Screen Sync lee directamente la pantalla de tu televisor. Cualquier cosa que cae sobre el cristal, como la luz solar, el resplandor de lámparas o los focos del techo, acaba en los datos de color enviados a tus luces Hue.

Referencia rápida: Problemas de reflejos y deslumbramiento

Lo que ves Causa Qué hacer Una zona de luz se queda atascada en blanco/amarillo o reacciona débilmente Una lámpara o ventana se refleja directamente en esa sección de la pantalla. Apaga o mueve la lámpara, cierra las cortinas o ajusta ligeramente el ángulo del dispositivo para que el reflejo salga de la vista previa del sensor óptico. Todos los colores se ven desvaídos o pálidos durante el día Screen Sync podría verse afectado debido a una ventana muy iluminada o luz solar directa. Cierra las persianas o las cortinas. Hue Screen Sync funciona mejor en condiciones de iluminación tenue o oscuridad, una vez calibrado. Los colores se ven bien por la noche pero mal durante el día (o viceversa) La iluminación de la habitación es drásticamente diferente de cuando el dispositivo de sincronización óptica aprendió el perfil de pantalla. Mantén la iluminación de la habitación constante o recalibra mientras enciendes todas las luces para que la habitación sea lo más luminosa posible. Las luces parpadean o "bombean" durante escenas oscuras Luces Hue o lámparas ambientales de la habitación que se reflejan en el panel de cristal. Orienta las luces Hue alejadas de la pantalla (por ejemplo, dirigidas hacia la pared o detrás del televisor) y atenúa las luces ambientales.

Ajuste de color: Si los colores no son lo que esperas

Hue Screen Sync se adapta automáticamente a la pantalla de tu televisor con el tiempo. Si los colores no parecen precisos:

Paso 1: Dale tiempo a Screen Sync para que se adapte

○ Tras la configuración, recalibración o reinicio, el sistema de sincronización visual aprende el brillo y el balance de blancos de tu televisor mientras lo ves.

○ El brillo se estabiliza en cuestión de segundos.

○ Balance de blancos (tinte de color) requiere unos minutos de contenido de video normal y variado. Ver escenas con elementos neutros (nubes, nieve, fondos blancos/grises) acelera el aprendizaje. El contenido muy saturado (dibujos animados, campos deportivos) o las películas muy oscuras ralentizarán la adaptación.

Paso 2: Verifica la configuración de imagen del televisor

○ Desactiva el modo Eco / brillo automático: apaga los sensores de luz ambiental y los modos de ahorro de energía. Si el televisor cambia el brillo automáticamente, Screen Sync tiene que readaptarse continuamente.

○ Modos de imagen: al cambiar el modo de imagen (p. ej., de Vívido a Cine) se altera la temperatura de color. Dale a Screen Sync unos minutos para que se adapte al nuevo perfil.

○ Contenido HDR: las zonas brillantes en HDR son significativamente más intensas, lo que hace que el Sensor óptico reduzca su exposición. Las escenas muy oscuras en HDR pueden producir naturalmente efectos de iluminación más tenues que el contenido estándar SDR.

Paso 3: Revisa la limpieza del sensor óptico y de la pantalla

○ Revisa si hay huellas dactilares, polvo o manchas en la lente óptica y la pantalla del televisor, ya que difuminan la luz y reducen la saturación.

Consejos para montar y configurar hardware

¿Qué hacer si Screen Sync no se monta de forma segura en tu televisor?

● Televisores de más de 30 mm (1.2 pulgadas) de grosor: el grosor máximo admitido para un montaje seguro sin forzar el soporte es de 30 mm (1.2 pulgadas). No fuerces la abrazadera de la bisagra trasera, ya que aplicar demasiada fuerza puede dañar la articulación. Coloca el pie del contrapeso en posición plana a lo largo de la curva trasera superior y utiliza tiras de montaje removibles que no dañan la superficie para mejorar el agarre.

● Mantén la unidad de sincronización centrada: monta el dispositivo lo más recto y centrado posible. Los ángulos de montaje laterales aumentan la susceptibilidad a las reflexiones y degradan la igualación de color en la esquina inferior.

● Tensión del cable: guía el cable conectado suavemente por el chasis del televisor para evitar que la tensión del cable desplace el dispositivo de su eje con el tiempo.