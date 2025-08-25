Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar un Hue Smart Chime
¡Lee esto primero!
1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.
2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conecta con un Bridge
Instrucciones para la configuración del Hue Smart Chime
Tu Puente debería estar conectado y añadido a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Puente.
1. Abre la Hue App.
2. En la pestaña Inicio, toca el ícono de tres puntos (…). A continuación, pulsa Añadir dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Configuración y, a continuación, tocar Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Elige una Sala a la que añadir el Hue Smart Chime.
4. Escanea el código QR.
Si tienes más dispositivos Hue que añadir, escanéalos ahora. Cuando se hayan escaneado correctamente, pulsa Siguiente.
5. Sigue las instrucciones en la pantalla.
La aplicación te explicará los pasos finales para configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.
Para conectarlo al Hue Secure wired video doorbell, consulta la página sobre cómo conectarlo
Conectarse sin un Bridge
Instrucciones para la configuración del Hue Smart Chime
1. Abre la Hue App.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cuenta y los ajustes de la aplicación.
3. Cuando el sistema te pida que agregues un Bridge, selecciona No.
4. Escanea el código QR.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.
Para conectarlo al Hue Secure wired video doorbell, consulta la página sobre cómo conectarlo. Asegúrate también de mantener ambos dispositivos en un radio de 20 metros/ 65 pies.
¿Necesitas ayuda?
Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia.
Lee las preguntas frecuentes sobre la Philips Hue app >
