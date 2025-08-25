Asistencia

Cómo configurar un Hue Smart Chime

Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.

¡Lee esto primero!

1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.

2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.

 

Descargar en App Store Consíguelo en Google Play
Conecta con un Puente
Conectarse sin un Bridge

Conecta con un Bridge

Instrucciones para la configuración del Hue Smart Chime

Tu Puente debería estar conectado y añadido a tu aplicación Hue. 

¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Puente.

 

1. Abre la Hue App.

2. En la pestaña Inicio, toca el ícono de tres puntos (…). A continuación, pulsa Añadir dispositivos

La aplicación Hue muestra la pestaña Inicio con el indicador sobre el icono de tres puntos, la aplicación Hue muestra el menú de tres puntos con el indicador sobre Añadir dispositivos

Nota: También puedes abrir la pestaña Configuración y, a continuación, tocar Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.

La app Hue muestra la pestaña Ajustes con un indicador sobre Dispositivos, la app Hue muestra el menú Dispositivos con un indicador sobre el icono azul más (añadir)

3. Elige una Sala a la que añadir el Hue Smart Chime.

4. Escanea el código QR.

Si tienes más dispositivos Hue que añadir, escanéalos ahora. Cuando se hayan escaneado correctamente, pulsa Siguiente.
        

5. Sigue las instrucciones en la pantalla.

La aplicación te explicará los pasos finales para configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.

Para conectarlo al Hue Secure wired video doorbell, consulta la página sobre cómo conectarlo

Conectarse sin un Bridge

Instrucciones para la configuración del Hue Smart Chime

1. Abre la Hue App.

2. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cuenta y los ajustes de la aplicación.

3. Cuando el sistema te pida que agregues un Bridge, selecciona No.

Un iPhone muestra el Centro de control. Un iPhone muestra la configuración de la aplicación Hue.

4. Escanea el código QR. 
    

5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu Timbre Inteligente Hue.
    

Para conectarlo al Hue Secure wired video doorbell, consulta la página sobre cómo conectarlo. Asegúrate también de mantener ambos dispositivos en un radio de 20 metros/ 65 pies.

¿Necesitas ayuda?

Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia. 

Lee las preguntas frecuentes sobre la Philips Hue app >

Ir a asistencia >

*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo