Todos los productos Hue siguen la misma configuración sencilla de código QR, para que puedas escanear y configurar todos tus dispositivos Hue al mismo tiempo.
Cómo configurar una Hue secure wired video doorbell.
¡Lee esto primero!
1. ¿Tienes más de un dispositivo Hue que añadir?
¡Mantenlos todos juntos! Escanearás todos sus códigos QR durante el mismo paso.
2. ¿Tienes la aplicación Hue?
Descárgala en la tienda de aplicaciones de tu teléfono.
Conecta con un Bridge
Instrucciones de instalación del videoportero con cable seguro
Tu Puente debería estar conectado y añadido a tu aplicación Hue.
¿Aún no lo has hecho? Aprende a configurar el Puente.
1. Abre la Hue App.
2. En la pestaña Inicio, toca el ícono de tres puntos (…). A continuación, pulsa Añadir dispositivos
Nota: También puedes abrir la pestaña Configuración y, a continuación, tocar Dispositivos. Toca el ícono más (+) azul en la esquina superior derecha.
3. Escanea el código QR.
Encontrarás el código QR de tu videoportero con cable en su tarjeta de propiedad.
4. Toca el timbre de vídeo por cable seguro que quieras añadir
Si tienes varios timbres, aparecerán en la pantalla. Toca primero el videoportero con cable seguro que quieras añadir.
5. ¡Importante! Guarda tu frase de contraseña y tu tarjeta de propiedad en un lugar seguro.
Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.
Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.
Si deseas conectarlo a Hue Smart Chime, consulta la página sobre cómo conectar un Hue Hue Smart Chime.
Conectarse sin un Bridge
1. Abre la Hue App.
2. Sigue las instrucciones en pantalla para configurar tu cuenta y los ajustes de la aplicación.
3. Cuando el sistema te pida que agregues un Bridge, selecciona No.
4. Escanea el código QR.
5. Sigue las instrucciones en pantalla para añadir, configurar y personalizar tu videoportero con cable seguro.
6. ¡Importante! Guarda tu frase de contraseña y tu tarjeta de propiedad en un lugar seguro.
Contraseña: Necesaria para acceder a la vista en directo y a los clips de vídeo de tu timbre de puerta seguro con cable.
Tarjeta de propiedad: Necesaria para reiniciar el videoportero con cable seguro o trasladar el videoportero con cable seguro a otro Puente.
Si deseas conectarlo a Hue Smart Chime, consulta la página sobre cómo conectar un Hue Hue Smart Chime. Asegúrate también de que los dispositivos se encuentren dentro de un rango de 20 m (65 pies) de distancia.
¿Necesitas ayuda?
Consulta nuestras Preguntas frecuentes o ponte en contacto con el Servicio de asistencia.
