Programa de reemplazo

Fuentes de alimentación para exteriores Philips Hue

Tu seguridad es nuestra prioridad

Después de realizar pruebas exhaustivas, hemos descubierto que, en casos muy excepcionales, algunas unidades de fuente de alimentación (PSU) para exteriores Philips Hue de 20 W y 40 W pueden dañarse debido a filtraciones de agua, lo que podría provocar un cortocircuito y provocar una fuente de alimentación eléctricamente activa. En condiciones de humedad, esto podría provocar una descarga eléctrica si se toca o suponer un riesgo de incendio para los materiales cercanos. 

Estas fuentes de alimentación se distribuyeron con paquetes básicos de las siguientes familias de productos o se vendieron por separado entre 2018 y 2021:

Philips Hue Outdoor Lily Spot light

Luces puntuales Lily

Philips Hue Outdoor Lily XL Spot light

Luces puntuales Lily XL

Luz de pedestal Philips Hue Outdoor Calla

Luz de pedestal Calla

Luces de pedestal Philips Hue Outdoor Econic

Luces de pedestal Econic

Luces de pedestal Philips Hue Outdoor Impress

Luces de pedestal Impress

Luz de pedestal Philips Hue Outdoor Calla grande

Luz de pedestal Calla grande

Fuente de alimentación de 40 W para exterior

Fuente de alimentación de 40 W para exterior

Tira de luz para exterior de 5 m

Tira de luz para exterior de 5 m

Tira de luz para exterior de 5 m

Tira de luz para exterior de 2 m

Para garantizar tu seguridad al usar los productos Philips Hue, lanzaremos un programa de reemplazo para las personas con PSU afectadas. Para evitar cualquier riesgo, recomendamos a los consumidores que, en caso de falla del producto, primero desconecten la alimentación antes de tocar la fuente de alimentación.

¿Está afectada mi fuente de alimentación?

Para verificar si tu fuente de alimentación es elegible para reemplazo, primero desenchufa el producto o apágalo.

En el frente de la fuente de alimentación, aparecerá un código de producción de cuatro dígitos, con el formato AASS. “AA” se refiere al año y “SS” se refiere al número de la semana. Junto a este código, aparecerá un número de pieza y un rango de voltaje.

Las siguientes combinaciones se ven afectadas por este programa de sustitución:

Descripción

Vendido con

Voltaje

Número de pieza

Código de producción

Fuente de alimentación de 40 W

Paquete básico o por separado

220 V–240 V

S040WN2400167

2038 e inferior

Fuente de alimentación de 40 W

Paquete básico o por separado

100 V–120 V

S040VN2400167

2037 e inferior

Fuente de alimentación de 40 W

Tira de luz para exterior de 5 m

220 V–240 V

E040FP2400167

2051 e inferior

Fuente de alimentación de 40 W

Tira de luz para exterior de 5 m

100 V–120 V

S040VN2400167

2044 e inferior

Fuente de alimentación de 20 W

Tira de luz para exterior de 2 m

220 V–240 V

S024BI2400083

2143 e inferior

Fuente de alimentación de 20 W

Tira de luz para exterior de 2 m

100 V–120 V

S024BI2400083

2146 e inferior

 

Ejemplo:

Compraste un bolardo Calla, que incluía una fuente de alimentación de 40 W. La fuente de alimentación, que es de 220 V a 240 V, tiene el número de pieza “S040WN2400167”. Tu fuente de alimentación podría estar afectada. Para confirmarlo, los primeros dos dígitos (es decir, el año) es inferior a 20 o las dos siguientes condiciones son verdaderas simultáneamente:

  • Los dos primeros dígitos del código son 20.
  • Los dos últimos dígitos del código son 38 o inferior.

Entonces, en este ejemplo, la fuente de alimentación con el número de pieza S040WN2400167 puede tener diferentes códigos de producción.

La fuente de alimentación con código de producción 2038 se ve afectada.

La fuente de alimentación con código de producción 2111 no se ve afectada.

¿Cómo obtengo una nueva fuente de alimentación sin costo?

Complete el formulario vinculado a continuación. Incluya una imagen del frente de la unidad de fuente de alimentación, donde el código de producción de cuatro dígitos y el número de pieza sean claramente visibles. 

Ir al formulario de solicitud de reemplazo

Incluye una imagen de la parte frontal de la fuente de alimentación, donde el código de producción de cuatro dígitos es claramente visible.

Fuente de alimentación LED CA/CC Philips Hue Outdoor UE
Driver LED Philips Hue Outdoor EE. UU.
Etiqueta de la fuente de alimentación

Si tienes alguna pregunta o necesitas reemplazar más de tres fuentes de alimentación, ponte en contacto directamente con nosotros.

Ponte en contacto con nosotros

