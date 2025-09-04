1. Primjenjivost:

a. Ovi dodatni uvjeti Hue Secure („Uvjeti Hue Secure”) primjenjuju se za upotrebu Proizvoda Philips Hue Secure, Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure, kako je opisano u nastavku.

b. Za upotrebu Proizvoda Philips Hue Secure, Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure morate prihvatiti Uvjete upotrebe Hue koji uključuju ove Uvjete Hue Secure („Ugovor Hue Secure”), pravni ugovor sklopljen između Vas i nas koji regulira Vašu upotrebu Proizvoda Philips Hue Secure, Proizvoda Hue Secure i Usluga Philips Hue Secure. Ako postoji bilo kakva nedosljednost između Uvjeta Hue Secure i Uvjeta upotrebe za Hue, ovi Uvjeti Hue Secure imaju prednost. Ugovor Hue Secure sadržava uvjete i zahtjeve primjenjive na Vas i Vaše Ovlaštene korisnike i Vi ste odgovorni za sukladnost s istim.

2. Proizvodi Hue Secure Proizvodi i Usluge Hue Secure:

a. Proizvodi Philips Hue Secure, Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure sadržavaju stavke navedene u nastavku:

• hardverski uređaji marke Philips Hue Secure i Hue Secure te takvi proizvodi Philips Hue i proizvodi Hue koje smo mi identificirali na ambalaži ili u marketinškim materijalima za korištenje s Uslugama Hue Secure („Proizvodi Hue Secure”); i

• značajke uključene u Besplatni pristup (kako je navedeno u odjeljku 5 u nastavku), Hue Secure Osnovna pretplata ili Hue Secure Premium pretplata (ovisno o Vašem izboru plana) sadržava funkcionalnosti uključujući, ali ne ograničavajući se na vremensku traku događaja povezanih sa sigurnošću unutar ili izvan Vašeg doma, mogućnost aktiviranja/deaktiviranja sustava Vašeg doma, primanje push obavijesti o sigurnosnim relevantnim događajima (ako su konfigurirane) na Vaš mobilni uređaj, gledanje videa uživo s Philips Hue Secure ili Hue Secure kamera, mogućnost reprodukcije snimljenih isječaka otkrivenih događaja. Osim toga, ono što predstavlja događaj relevantan za sigurnost prilagođavate Vi kao Vlasnik (ili Vaš Ovlašteni korisnik) kako biste, primjerice, isključili određena područja prikaza Philips Hue Secure ili Hue Secure kamere. Neke značajke (uključujući proširenu pohranu videoisječaka) dostupne su samo uz dodatni plaćeni Hue Secure Osnovni ili plaćeni Hue Secure Premium plan Usluge. Sve te značajke dostupne su putem aplikacije Hue. Značajke primjenjive na Vas prema Vašem izboru Besplatnog pristupa, Hue Secure Osnovnog ili Hue Secure Premium plana zajednički se nazivaju „Usluge Hue Secure”. Usluge Hue Secure dostupne su u SAD-u, Kanadi, Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Belgiji, Luksemburgu, Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Norveškoj, Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Estoniji, Mađarskoj, Litvi, Latviji, Poljskoj, Rumunjskoj, Srbiji, Sloveniji i Slovačkoj.

b. Dopušteno Vam je koristiti se Proizvodima Hue Secure i Uslugama Hue Secure pod uvjetima i zahtjevima navedenima u Ugovoru Hue Secure.

3. Uvjeti upotrebe:

a. Potrebni Proizvodi: Ta Usluge Hue Secure potrebni su kompatibilni Proizvodi Hue Secure koji se morate kupiti zasebno i upariti s aplikacijom Hue i Vašim korisničkim računom za Hue. Razumijete i slažete se s tim da Usluge Hue Secure mogu raditi isključivo s Proizvodima Hue Secure i da nisu namijenjene upotrebi s bilo kojim drugim Proizvodom. Ako više niste ovlašteni za upotrebu Proizvoda Hue Secure (npr. zbog prodaje), obvezni ste trenutačno prekinuti uparivanje s takvim Proizvodima Hue Secure.

b. Instalacija i rad:

• Vaša je odgovornost:

o nabaviti, postaviti i održavati tehničke i druge zahtjeve strogo u skladu s uputama i specifikacijama koje smo Vam stavili na raspolaganje;

o instalirati, testirati i upotrebljavati svoje Proizvode Hue Secure i Usluge Hue Secure isključivo u skladu sa svim važećim upozorenjima, mjerama opreza i uputama koje smo Vam stavili na raspolaganje kao i važećim federalnim, državnim i lokalnim zakonima, propisima i standardima; i

o zamijeniti ili napuniti baterije na svojim Proizvodima Hue Secure kada je to potrebno.

• Zahtjevi za sustav i uređaj: Za Proizvode Hue Secure i Usluge Hue Secure potrebni su korisnički račun za Hue, funkcionalna Wi-Fi mreža u Vašem domu spojena na pouzdani pristup internetu s dovoljnom propusnom širinom i mobilni uređaj s aplikacijom Hue. Za upotrebu nekih ili svih Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure mogu biti potrebni i drugi uređaji (prema našim specifikacijama), kao što je Philips Hue Bridge. Vaša je odgovornost osigurati da imate sve elemente sustava i uređaja i da su oni kompatibilni i ispravno konfigurirani. Možemo aktivirati Bluetooth na Vašem mobilnom uređaju bez prethodne obavijesti, ali prema postavkama Vašeg uređaja, kako bismo poboljšali ispravan rad Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure i omogućili određene značajke

• Ne pratimo Vaše Proizvode Hue Secure i ne odgovaramo na bilo kakve informacije i događaje primljene za vrijeme korištenja Uslugama Hue Secure. Isključivo je Vaša odgovornost (ili odgovornost Vašeg Ovlaštenog korisnika) da poduzmete takve radnje, uključujući prenošenje poruka o događajima Vašim imenovanim osobama. Nadalje, Vaša je odgovornost utvrditi odgovarajući odgovor na sve informacije i sve događaje koje primite za vrijeme upotrebe Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure te prihvaćate da ste u cijelosti odgovorni za svoj odgovor i odgovor svojih imenovanih kontakata. Ako zbog Vašeg odgovora na informacije i događaje tijekom upotrebe Usluga Hue Secure nastanu troškovi, prihvaćate punu odgovornost za takve troškove. Ako primite obavijest o bilo kakvim događajima povezanim s opasnošću po život/sigurnost, rizikom od krađe, požara, poplave, provale, pljačke, zdravstvenih problema ili drugim hitnim slučajevima tijekom upotrebe Usluga Hue Secure, morate odmah obavijestiti policiju, vatrogasce ili drugu odgovarajuću hitnu službu, jer mi ne pružamo Usluge hitnih službi ili nadzora.

• Ako Vaši Proizvodi Hue Secure nisu ispravno instalirani ili je bilo koji od njihovih senzora izvan dometa otkrivanja ili ih ometaju ili signal priječe zidovi, namještaj, osobna imovina ili drugi predmeti, možete primiti lažne obavijesti ili može doći do neuspjelih otkrivanja.

• Jamčite i izjavljujete da su instalacija i rad Proizvoda Hue Secure izvedeni na stručan način i da ne krše nikakva prava trećih strana, uključujući tuđa prava na privatnost. U slučaju da instalacija i rad Proizvoda Hue Secure krši prava trećih strana, Vaša je odgovornost da, gdje je primjenjivo, obavijestite i dobijete sve pristanke trećih strana koji mogu biti potrebni za željenu instalaciju i rad Proizvoda Hue Secure i upotrebu Usluga Hue Secure.

• U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, ovime se izričito odričemo bilo kakve odgovornosti povezane s instalacijom i radom i/ili upotrebom Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure, uključujući bilo kakvu upotrebu Proizvoda Hue Secure suprotno važećim federalnim, državnim i lokalnim zakonima, propisima ili standardima.

• Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure mogu imati privremene prekide u radu zbog sigurnosnih razloga, kvara sustava (uključujući pogreške Vaše Wi-Fi veze i nedovoljnu propusnost), tehničkih poteškoća, održavanja, testiranja, popravka, ažuriranja ili drugih okolnosti. Iako ćemo nastojati osigurati da upotreba Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure bude što je moguće više neprekinuta u okviru svojih tehničkih i operativnih mogućnosti, ne dajemo nikakva jamstva na neprekinutu upotrebu.

• Bilo koja značajka detekcije zvuka može detektirati samo određeni zvuk (npr. T3 detektor dima) i sekundarna je mjera koja ne može detektirati prisutnost opasnosti (npr. dima) te stoga ne bi trebala zamijeniti primarni uređaj (npr. Vaš primarni detektor dima aktivira alarm na temelju prisutnosti dima koji se zatim može čuti putem detekcije zvuka). Funkcija detekcije zvuka ne može jamčiti pouzdano otkrivanje požara). Vaša je odgovornost koristiti svoj primarni uređaj za otkrivanje opasnosti i mi ne odgovaramo za bilo kakvu štetu nastalu zbog ili povezanu s prisutnošću opasnosti. Korištenje bilo koje značajke detekcije zvuka podliježe određenim zahtjevima (uključujući npr. udaljenost do primarnog uređaja).

c. Samo za kućnu upotrebu: Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure namijenjeni su isključivo su za Vašu vlastitu, individualnu i privatnu kućnu upotrebu. Proizvodi Hue i Usluge Hue Secure nisu namijenjeni za bilo kakvu poslovnu ili komercijalnu ili drugu nerezidencijalnu upotrebu Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure te za istu nismo odgovorni.

d. Nema nadzora treće strane: Usluge Hue Secure ne omogućavaju nikakav nadzor ili hitne reakcije trećih strana; i stoga:

• nemamo pristup upozorenjima ili snimkama u stvarnom vremenu;

• ne pratimo nikakve obavijesti i nećemo obavijestiti ili poslati treće strane ili hitne službe u Vaš dom u slučaju obavijesti ili hitnog slučaja; i

• nismo odgovorni za bilo kakva kašnjenja u provedbi zakona ili vremenu odgovora treće strane.

Sve obavijesti o hitnom odgovoru, uključujući događaje opasne po život, sigurnosne i hitne događaje, trebali biste uputiti odgovarajućim hitnim službama. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NE ŠALJEMO HITNE SLUŽBE U VAŠ KUĆU U HITNOM ILI DRUGOM SLUČAJU.

e. Nema uklanjanja događaja:

• Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure nisu namijenjeni za smanjivanje ili uklanjanje mogućnosti neželjenih događaja, kao što su uljezi, provale i/ili pljačke, te mi isto ne izjavljujemo niti to jamčimo, a Vi razumijete i slažete se sa sljedećim:

o da se nećete oslanjati na Proizvode Hue Secure i Usluge Hue Secure kako biste spriječili ili smanjili mogućnost pojave događaja kao što su provale i pljačke, ili njihove posljedice; i

o da Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure mogu ne spriječiti ili smanjiti mogućnost pojave takvih događaja ili njihove posljedice.

Ne dajemo nikakvo izričito ili implicirano jamstvo ili izjavu da će upotreba Proizvoda Hue Secure ili Usluga Hue Secure spriječiti ili smanjiti mogućnost pojave takvih događaja ili njihove posljedice i/ili utjecati na ili povećati bilo koju razinu sigurnosti.

• Prihvaćate da Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure nisu zamjena za sustav hitnih obavijesti koje nadzire treća strana. Naši sustavi razvijeni su za isporuku obavijesti na pouzdan i pravovremen način, no ne možemo jamčiti i ne jamčimo da ćete sve obavijesti primiti na vrijeme.

• Od bilo kakvog rizika od gubitka trebali biste se zaštititi odgovarajućim osiguravajućim pokrićem i odgovorni ste za dobivanje cjelokupnog osiguravajućeg pokrića za koje smatrate da je potrebno ili obavezno prema važećim zahtjevima.

f. Vaša je odgovornost da se pridržavate zakona:

• Privatnost i drugi primjenjivi federalni, državni ili lokalni zakoni, propisi, kodeksi ili standardi primjenjivi u Vašoj državi mogu nametnuti određene odgovornosti Vama i Vašoj upotrebi Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure te razumijete i slažete se s tim da ste isključivo Vi odgovorni za sukladnost sa svim takvim primjenjivim federalnim, državnim ili lokalnim zakonima, propisima, kodeksima ili standardima dok upotrebljavate Proizvode Hue Secure i Usluge Hue Secure. To uključuje:

o usklađenost koja se odnosi na snimanje ili dijeljenje video ili audio sadržaja, uključujući sadržaj koji uključuje treće strane, javne prostore ili na drugi način sadržava informacije koje se odnose na identitet pojedinca ili pojedinaca;

o usklađenost koja zahtijeva obavještavanje ili dobivanje pristanka od trećih strana u vezi s Vašom upotrebom Proizvoda Hue Secure ili Usluga Hue Secure (primjerice, zakoni ili propisi koji zahtijevaju postavljanje vidljivih odgovarajućih oznaka koje drugim osobama savjetuju da se vrši snimanje zvuka/slike). Imajte na umu da naljepnice ili slične materijale koji bi se mogli protumačiti kao oznake isporučene s bilo kojim Proizvodom Hue Secure ne isporučujemo u svrhu usklađenosti i da ste isključivo Vi odgovorni za osiguravanje usklađenosti s primjenjivim zakonima;

o osiguravanje da Proizvodi Hue Secure s mogućnošću snimanja zvuka i slike nisu usmjereni na javna područja; i/ili da se ne nalaze se u blizini područja u kojima pojedinci mogu razumno očekivati privatnost (kao što su kupaonica ili spavaća soba);

o usklađenost u vezi sa svim zahtjevima da instalacija bilo kojeg Proizvoda Hue Secure koji snima sliku i/ili zvuk bude postavljena pod takvim kutom da ne snima izvan granice Vašeg posjeda (uključujući javne pločnike ili ceste)

o usklađenost sa svim važećim biometrijskim zakonima o privatnosti te ovime jamčite da su svi podaci preneseni Uslugama Hue Secure u svrhu bilo koje značajke prepoznavanja lica dobiveni u skladu s takvim zakonima;

o usklađenost sa svim primjenjivim zahtjevima za transparentnost ili obavještavanje odgovarajućih nadležnih tijela;

o usklađenost s primjenjivim razdobljima čuvanja osobnih podataka, uključujući odabir odgovarajućeg plana pretplate u skladu s istim; i

o još općenitije, usklađenost s primjenjivim zakonima o privatnosti i zaštiti podataka.

• Nismo odgovorni za upotrebu Usluga Hue Secure ili bilo kojeg Proizvoda Hue Secure na način koji krši zakon ili prava pojedinca.

• Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure namijenjeni su isključivo su za Vašu vlastitu, individualnu i privatnu kućnu upotrebu. Zakoni o zaštiti podataka i privatnosti u državi u kojoj živite mogu nametnuti određene odgovornosti Vama i Vašoj upotrebi Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure. Za određene video i audio podatke te podatke o prepoznavanju lica koje prikupljate koristeći se Proizvodima Hue Secure i Uslugama Hue Secure (npr. video i audio signale i podatke) kao Vlasnik ili Ovlašteni korisnik, Vi upravljate određenim podacima koje ovi Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure prikupljaju, a mi obrađujemo takve podatke prema primjenjivim zakonima.

• Povezano s aktivnostima koje poduzimate kao Vlasnik ili Ovlašteni korisnik, a koje se prema primjenjivom zakonu mogu kvalificirati kao aktivnost kućanstva po pitanju snimanja ili streamanja slike i snimanja ili strujanja zvuka upotrebom Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure, mi smo Vaš izvršitelj obrade podataka kako je definirano u primjenjivoj Općoj uredbi EU-a o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679).

• Tamo gdje djelujemo kao izvršitelj obrade osobnih podataka koje ste prikupili svojom upotrebom Proizvoda Hue Secure i Usluga Hue Secure, primjenjuje se Ugovor o obradi podataka za Hue Secure („DPA”). Prihvaćanjem Uvjeta upotrebe Hue prihvaćate i DPA. DPA-u možete pristupiti ovdje: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. U slučaju problema:

• Nastojat ćemo osigurati da upotreba Usluga Hue Secure bude u što je moguće većoj mjeri neprekinuta u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti, ali ne možemo obećati neometanu upotrebu. Osim u mjeri u kojoj to zahtijeva primjenjivi zakon, Usluge Hue Secure pružaju se „U ZATEČENOM STANJU” i na „PREMA RASPOLOŽIVOSTI” te se u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, ODRIČEMO BILO KAKVIH JAMSTAVA ZA PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMJENU, ILI NEKRŠENJA PRAVA TE SVIH JAMSTAVA KOJA PROIZLAZE IZ TIJEKA POSLOVANJA ILI TRGOVINE. Ne jamčimo da će Proizvodi Hue Secure i Usluge Hue Secure zadovoljiti Vaše zahtjeve ili da će biti dostupni bez prekida, sigurni ili bez grešaka. Ne dajemo nikakva jamstva u vezi s kvalitetom bilo kojih informacija ili sadržaja pruženih putem Usluga Hue Secure. Ne jamčimo i ovime se odričemo bilo kakvog impliciranog jamstva da će rad Usluga Hue Secure biti bez grešaka ili bez prekida. Ne jamči se da pristup ili upotreba Usluga Hue Secure neće biti prekinuti ili oštećeni radovima na održavanju, daljnjim razvojem ili prekidima na neki drugi način.

• Ako ste potrošač sa sjedištem u Europskom gospodarskom prostoru (EGP), tada Vam zakoni o potrošačima EGP-a daju zakonsko jamstvo koje pokriva zahtjeve usklađenosti za Usluge Hue Secure. Prema ovom jamstvu odgovorni smo za svaki nedostatak usklađenosti koji otkrijete tijekom upotrebe Usluga Hue Secure.

• Ako imate bilo kakvih problema s radom Usluga Hue Secure, obratite nam se putem naših kanala korisničke podrške (posjetite ovu poveznicu kako biste vidjeli naše podatke za kontakt za svoju lokaciju: https://www.philips-hue.com/support#contact) i pružite nam potrebnu suradnju u razumnoj mjeri. Uložit ćemo sve razumne napore da ispravimo kvar o kojem ste nas obavijestili u skladu s našim standardnim postupkom koji uključuje (i) prikupljanje podataka o prijavljenom incidentu iz različitih izvora; (ii) izvođenje procjene utjecaja upotrebom alata za procjenu za određivanje prioriteta incidenta; i (iii) definiranje i implementacija rješenja prikladnog za određeni dodijeljeni prioritet, koje može biti trenutačno rješenje (npr. hitni popravak ili drugo rješenje) ili buduće (kratkoročno ili dugoročno) Ažuriranje („Proces podrške”).

• Ako ne možemo ispraviti kvar u skladu s našim Procesom podrške, imate pravo na sljedeće pravne lijekove za svoj plaćeni Hue Secure Osnovni i Hue Secure Premium plan (ako je primjenjivo): (i) razmjerno smanjenje primjenjive naknade za pretplatu; ili (ii) prekid Vašeg plana pretplate i povrat proporcionalnog iznosa koji je već plaćen za razdoblje u kojem ste iskusili nedostatak funkcionalnosti i svih iznosa (ako postoje) koji su već plaćeni za bilo koje buduće razdoblje. Naša nemogućnost ispravljanja kvara uključuje sljedeće: (i) nemogućnost otklanjanja kvara, (ii) kvara nije otklonjen jer je povezan s nesrazmjernim troškovima, (iii) nedostatak sukladnosti koji se pojavljuje usprkos našem pokušaju da otklonimo kvar, (iv) kvar je toliko ozbiljan da je trenutačno smanjenje cijene ili raskid opravdan, (v) odbijamo bilo kakvu dodatnu izvedbu, ili (vi) je očito da (unutar razumnog vremena, ili bez značajne neugodnosti za Vas) ne možemo popraviti kvar (što uključuje našu izjavu o istom).

4. Korisnički sadržaj:

a. Usluge Hue Secure uključuju mogućnost snimanja zvuka, slike i videa, događaja otvaranja/zatvaranja i pokreta s vremenskom oznakom i slikama (tekst kao podskup) s pomoću određenih Proizvoda Hue Secure („Korisnički sadržaj”). Zvučni zapisi, video zapisi i slike (tekst kao podskup) nisu nam dostupni. Poznati su nam metapodaci o postojanju događaja u određeno vrijeme i klasifikacija događaja.

b. Isključivo je Vaša odgovornost za sav Vaš korisnički sadržaj, a mi ne snosimo nikakvu odgovornost prema Vama ili bilo kojoj drugoj osobi koja upotrebljava Vaš korisnički račun u vezi s bilo kojim korisničkim sadržajem. Morate osigurati da Proizvodi Hue Secure snimaju korisnički sadržaj samo tamo gdje ste ovlašteni. Ne smijete prenositi nikakav Korisnički sadržaj koji svojim sadržajem, oblikom, dizajnom ili na bilo koji drugi način krši važeći zakon ili moral ili krši prava trećih strana. Kršenje bilo koje od prethodno navedenih stavki osnova je za ukidanje Vašeg prava na upotrebu ili pristup Uslugama Hue Secure.

c. Ne možemo vidjeti korisnički sadržaj, osim (i) metapodataka o postojanju događaja u određeno vrijeme i klasifikacije događaja; i (ii) ako ste korisnički sadržaj preuzeli Vi (isključivo kao administrator) i podijelili ga s nama prema vlastitom nahođenju (na primjer povezano s kvalitetom i korisničkom podrškom). Međutim, možemo otkriti Vaš korisnički sadržaj tijelima za provođenje zakona ili državnom tijelu, ako je to zakonski obavezno. U tom slučaju morate u potpunosti surađivat s nama kako bismo ispunili takve zakonske zahtjeve. Pogledajte naše Hue Secure – zahtjeve za otkrivanje podataka https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Potrošači sa sjedištem u Kanadi: Ako je Vaša država prebivališta Kanada, te kako bismo Vam mogli pružiti Usluge Hue Secure, ovime pristajete na obradu korisničkog sadržaja potrebnog za pružanje Usluga Hue Secure. Dodatno pristajete na to Vaše osobne podatke učinimo anonimnim (postupkom nakon kojeg više nije moguće povezati podatke s pojedinim subjektom podataka (bez obzira na to jesu li ti podaci samostalni ili u kombinaciji s drugim podacima)) za njihovu upotrebu u naše interne poslovne svrhe.

5. Pristup značajkama; naknade; plaćanje:

a. Kada aktivirate svoje Proizvode Hue Secure putem aplikacije Hue, imat ćete pravo na trideset (30) dana probne verzije („Probna verzija”). Po završetku Vašeg probnog razdoblja imat ćete mogućnost (putem aplikacije Hue):

i. koristiti se određenim dostupnim značajkama bez dodatnih troškova („Besplatni pristup”); ili

ii. retplatiti se na plan pretplate uz dodatnu naknadu. Pretplate su dostupne u dva različita plana, Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan. Možete odabrati pretplatu na Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan kao mjesečni ili godišnji plan, koji će trajati do otkazivanja Vaše pretplate. OSIM AKO NAS NE OBAVIJESTITE DA NE ŽELITE NASTAVITI VAŠU PRETPLATU PRIJE ISTEKA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRETPLATE, RAZUMIJETE DA ĆE SE VAŠ PLAN PRETPLATE AUTOMATSKI OBNOVITI I DA NAS TIME OVLAŠĆUJETE DA NAPLATIMO NAKNADE ZA PRETPLATU PRIMJENJIVE U TOM TRENUTKU ZA SVAKO SLJEDEĆE RAZDOBLJE PRETPLATE, UPOTREBOM NAČINA PLAĆANJA KOJI STE NAVELI U ODGOVARAJUĆOJ TRGOVINI APLIKACIJAMA.

b. Cjeloviti opis značajki Besplatnog pristupa, Hue Secure Osnovnog i Hue Secure Premium plana zajedno s primjenjivim naknadama, uvjetima plaćanja i rokovima za otkazivanje nalazi se na našoj web-stranici na https://www.philips-hue.com/securityplans. Naknade za pretplatu na Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan naplaćuju se unaprijed, prvog dana razdoblja pretplate, mjesečno ili godišnje, a plaćate ih putem odgovarajuće trgovine aplikacijama (Apple ili Google) koju upotrebljavate („Vaša trgovina aplikacijama”) (i stoga slijedi načine plaćanja koje ste odabrali u svojoj trgovini aplikacijama i sve s tim povezane uvjete).

c. Kada naručite pretplatu na Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan, između Vas i nas stvara se važeća, obvezujuća i provediva pretplata i povezana obveza plaćanja relevantnih naknada prema primjenjivom planu pretplate. Ako ste kupac sa sjedištem u EGP-u, tada izričito pristajete na to da Vam pružimo Usluge u okviru relevantne pretplate odmah nakon Vaše kupnje i da nakon kupnje gubite pravo na odustajanje od iste.

d. U slučaju da ne primimo Vašu uplatu putem Vaše trgovine aplikacijama, zadržavamo pravo na otkazivanje Vaše pretplate, a Vi ćete imati samo pravo na upotrebu Besplatnog pristupa.

e. Naknade u trenutku pretplate na Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan primjenjivat će se za relevantno razdoblje za koje ste izvršili uplatu (primjerice, ako je godišnje, tada se primjenjuje na to određeno godišnje razdoblje, a ako je mjesečno, tada se primjenjuje na taj određeni mjesec). Sve naknade uključuju porez na dodanu vrijednost ako je primjenjiv u Vašoj državi.

f. Možemo ažurirati Besplatni pristup, Hue Secure Osnovni i/ili Hue Secure Premium plan uvođenjem novih značajki, promijeniti ili prekinuti (privremeno ili trajno) bilo koju njihovu značajku ili komponentu ili nametnuti ograničenja određenim značajkama i/ili izmijeniti primjenjive naknade, uvjete plaćanja, rokove za otkazivanje ili druge uvjete. Svako od ovih ažuriranja i izmjena nazivamo „Ažuriranje plana”. Obavijestit ćemo Vas o ažuriranju plana (bilo e-poštom ili u aplikaciji Hue) tijekom razdoblja pretplate u kojem smo već primili Vašu uplatu za takav plan pretplate, a svako ažuriranje plana bit će Vam dostupno za ostatak razdoblja za koje ste izvršili plaćanje. Na primjer, ako imate godišnju pretplatu i dodatne značajke učinimo dostupnima u tom relevantnom godišnjem razdoblju za koje ste već platili pretplatu, takve značajke bit će dostupne za upotrebu uz već plaćenu naknadu za to razdoblje (tako da Vam nećemo dodatno naplatiti takve dodane značajke). Ako ne želite nastaviti s Hue Secure Osnovnim ili Hue Secure Premium planom zbog ažuriranja plana, takvu pretplatu možete prekinuti u skladu s važećim rokovima obavještavanja. Imate pravo prekinuti svoj Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan ako ažuriranje plana negativno utječe na Vaš pristup ili upotrebu tog plana, osim ako je takav negativan utjecaj zanemarivo malen. U tom slučaju imate pravo prekinuti svoj Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan bez naknade u roku od 30 (trideset) dana od (i) primitka informacija u vezi s Ažuriranjem plana ili (ii) od trenutka kada je Ažuriranje plana stupilo na snagu, ovisno o tome što nastupi kasnije.

6. Odšteta: UGOVOR HUE SECURE NAMIJENJEN JE SAMO ZA VAŠU DOBROBIT. STOGA, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ VAŽEĆIM ZAKONOM, PRISTAJETE DA ĆETE NAS OBEŠTETITI, BRANITI OD, OSLOBODITI OD I SMATRATI NAS NEDUŽNIM ZA (I) SVE ZAHTJEVE, AKCIJE, TUŽBE I SVE DRUGE PRAVNE POSTUPKE KOJE JE BILO KOJA TREĆA STRANA POKRENULA PROTIV NAS A KOJI PROIZLAZE IZ ILI SU POVEZANI S UGOVOROM HUE SECURE, PROIZVODIMA HUE SECURE I/ILI USLUGAMA HUE SECURE („AKCIJA TREĆE STRANE”); I (II) SVE POVEZANE GUBITKE, ŠTETE, NAGODBE I PRESUDE (UKLJUČUJUĆI PLAĆANJE ODVJETNIČKIH NAKNADA I NAŠIH TROŠKOVA, PROCIJENJENIH ILI UTVRĐENIH, ILI KOJE SMO NAPRAVILI POVEZANO S AKCIJAMA TREĆE STRANE ILI KOJI IZ TAKVE AKCIJE PROIZLAZE („GUBICI TREĆE STRANE”), ČAK I AKO TAKVE AKCIJE TREĆE STRANE I GUBICI POVEZANI S TREĆOM STRANOM PROIZLAZE USLIJED NAŠEG NEMARA BILO KOJE VRSTE ILI STUPNJA, KRŠENJA UGOVORA ILI JAMSTVA ILI UVJETA, STROGE ODGOVORNOSTI, NEPOŠTIVANJA PRIMJENJIVIH ZAKONA, NARUŠAVANJA PRIVATNOSTI ILI DRUGE GREŠKE. NIJEDNA OVDJE SADRŽANA STAVKA NE SMIJE SE TUMAČITI TAKO DA ZAHTJEVA BILO KAKVU ODŠTETU KOJA BI OVAJ ODJELJAK, U CIJELOSTI ILI DJELOMIČNO, UČINILA NIŠTAVNIM I/ILI NEPROVEDIVIM PREMA PRIMJENJIVOM ZAKONU. OVA OBVEZA ODŠTETE NE SMIJE SE PRIMJENJIVATI NA BILO KAKVU NAŠU SVJESNU, PROMIŠLJENU, NAMJERNU ILI NEMARNU ZLOUPORABU ILI KRAJNJI NEMAR U ONIM DRŽAVAMA/PROVINCIJAMA KOJE NE DOPUŠTAJU OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI ZA KRAJNJI NEMAR. „TREĆA STRANA” OVDJE JE DEFINIRANA TAKO DA UKLJUČUJE BILO KOJU OSOBU ILI SUBJEKT KOJI NIJE STRANA U UGOVORU HUE SECURE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, SUPRUŽNIKA, ČLANA OBITELJI, GOSTA, SUSJEDA, STANARA ILI OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO.

7. Odgovornost:

a. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR, NEĆEMO BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU, KAZNENU, VIŠESTRUKU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI ODVJETNIČKE NAKNADE) ILI GUBITAK DOBITI KOJI SU REZULTAT USLUGA HUE SECURE, ČAK I AKO SMO O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA BILI OBAVIJEŠTENI. PRIMJENJIVI ZAKON MOŽDA NE DOPUŠTA OGRANIČENJE ILI ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI OD SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, U TOM SE SLUČAJU PRETHODNO NAVEDENO OGRANIČENJE NE ODNOSI NA VAS. NI U KOJEM SLUČAJU NAŠA UKUPNA ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA SVE ŠTETE, GUBITKE I UZROKE ZA AKCIJE I POSTUPANJA (BILO ZBOG UGOVORA, KRŠENJA UGOVORA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN) NE SMIJE PREMAŠIVATI IZNOS KOJI STE PLATILI, AKO JESTE, ZA USLUGE HUE SECURE UNUTAR PRETHODNIH DVANAEST (12) MJESECI. OVO JE OGRANIČENJE KUMULATIVNO I NE POVEĆAVA SE POSTOJANJEM VIŠE INCIDENATA ILI ZAHTJEVA. SIGNIFY SE ODRIČE SVIH ODGOVORNOSTI NAŠIH DAVATELJA LICENCE I DOBAVLJAČA BILO KOJE VRSTE. U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA NISMO ODGOVORNI ZA BILO KOJI SADRŽAJ (UKLJUČUJUĆI BILO KOJI KORISNIČKI SADRŽAJ), UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, BILO KAKVE POGREŠKE ILI PROPUSTE U BILO KOJEM SADRŽAJU, ILI GUBITAK ILI ŠTETU BILO KOJE VRSTE KOJI SU NASTALI POVEZANO S UPOTREBOM ILI IZLAGANJEM BILO KAKVOM SADRŽAJU KOJI SE PRENOSI ILI NA DRUGI NAČIN ČINI DOSTUPNIM PUTEM USLUGA HUE SECURE.

b. USLUGE HUE SECURE UPOTREBLJAVATE NA VLASTITU ODGOVORNOST. ZA ADEKVATNU ZAŠTITU I SIGURNOSNO KOPIRANJE VAŠEG KORISNIČKOG SADRŽAJA U VEZI S VAŠOM UPOTREBOM USLUGA HUE SECURE ODGOVORNOST SNOSITE ISKLJUČIVO VI, I PRISTAJETE DA NAS SMATRATE NEDUŽNIM U BILO KAKVIM POTRAŽIVANJIMA TEMELJENIM NA VAŠOJ UPOTREBI USLUGA HUE SECURE, TE SE OBVEZUJETE DA NAS NEĆETE TUŽITI ZA BILO KAKVE ODŠTETNE ZAHTJEVE, UKLJUČUJUĆI ZAHTJEVE ZBOG IZGUBLJENIH PODATAKA ILI KORISNIČKOG SADRŽAJA.

8. Razdoblje; prekid:

a. Razdoblje: Ugovor Hue Secure počinje Vašom prvom upotrebom bilo kojih Proizvoda Hue Secure ili Usluga Hue Secure i završava datumom stupanja na snagu prekida s naše ili Vaše strane.

b. Prekid:

• Možete prekinuti svoj plaćeni Hue Secure Osnovni ili Hue Secure Premium plan u bilo kojem trenutku u skladu s Vašim relevantnim razdobljima za obavještavanje Hue Secure Osnovnog ili Hue Secure Premium plana.

• Pravo na prekid ostaje nepromijenjeno i za nas i za Vas.

• Osim ako ne dođe do prekida prema prethodno navedenim stavkama, odredbe Ugovora Hue Secure ostaju primjenjive na Vas sve dok se koristite bilo kojim Proizvodima Hue Secure.

c. Posljedice prekida: Nakon prekida Vašeg Hue Secure Osnovnog ili Hue Secure Premium plana sav korisnički sadržaj pohranjen u Vaše ime izvan novog razdoblja pohrane bit će izbrisan. Nakon brisanja Vašeg računa za Hue svi metapodaci događaja i konfiguracijski podaci bit će anonimizirani, a korisnički sadržaj bit će izbrisan.

9. Uvjeti primjenjivi na određene države. Ovaj odjeljak 9 postavlja uvjete primjenjive na stanovnike određenih država. Ako postoje razlike između ovog odjeljka 9 i bilo kojih odredbi u Ugovoru Hue Secure osim ovog odjeljka 9, onda će ovaj odjeljak 9 imati prednost.

a. Odjeljak 3g (4. točka):

i. sljedeća rečenica dodaje se ako imate prebivalište u Republici Češkoj: Za sve moguće nedostatke imate sva prava navedena u Građanskom zakoniku.

ii. sljedeća rečenica dodaje se ako imate prebivalište u Mađarskoj: Imate sva prava predviđena Uredbom Vlade 373/2021 (VI.30.) i Građanskim zakonikom i koja se primjenjuju zajedno.

b. Odjeljak 5d:

i. u cijelosti se zamjenjuje sljedećim, ako je Vaše prebivalište u Poljskoj: U slučaju da ne primimo plaćanje putem Vaše trgovine aplikacijama, zadržavamo pravo na otkazivanje Vaše pretplate unutar šezdeset (60) dana od Vaše narudžbe, a Vi ostvarujete prava samo na upotrebu Besplatnog pristupa.

c. Odjeljak 6:

i. u cijelosti se zamjenjuje sljedećim ako je Vaše prebivalište u Austriji, Belgiji, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, Španjolskoj, Švedskoj, Švicarskoj: Vi ste odgovorni za kršenje Ugovora Hue Secure u skladu s primjenjivim zakonima.

d. Odjeljak 7:

i. u cijelosti se zamjenjuje sljedećim, ako je Vaše prebivalište u Austriji ili Njemačkoj: Isključeni su bilo kakvi zahtjevi za naknadu štete. Ovo odricanje od odgovornosti ne primjenjuje se u mjeri u kojoj podliježemo obveznoj odgovornosti, tj. prema Zakonu o odgovornosti za Proizvode („Produkthaftungsgesetz”), u slučajevima namjere, krajnje nepažnje, ozljede opasne po život, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja ili kršenja ključnih ugovornih obveza („wesentliche Vertragsverletzungen”). Međutim, osim u slučajevima iz Zakona o odgovornosti za Proizvode, krajnje nepažnje, namjere ili ozljede opasne po život, tjelesne ozljede ili oštećenja zdravlja, odgovornost za kršenje ključnih ugovornih obveza ograničena je na predvidljivu štetu tipičnu za ugovorni odnos.

ii. u cijelosti se zamjenjuje sljedećim, ako je Vaše prebivalište u Belgiji, Hrvatskoj, Republici Češkoj, Grčkoj, Italiji, Mađarskoj, Luksemburgu, Nizozemskoj, Švedskoj, Švicarskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu: Isključeni su svi zahtjevi za naknadu štete u mjeri maksimalno dopuštenoj zakonom. Ovo odricanje od odgovornosti ne primjenjuje se na nijednu odgovornost koju nije moguće isključiti zakonom, npr. namjerno uzrokovanje štete ili odgovornost za smrt ili tjelesnu ozljedu nastalu zbog našeg nemara.

iii. u cijelosti se briše ako je Vaše prebivalište u Poljskoj, Rumunjskoj, Španjolskoj.

e. Odjeljak 8c:

i. sljedeća rečenica dodaje se ako je Vaše prebivalište u Republici Češkoj: ovaj se odjeljak primjenjuje u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

f. Ako je Vaše prebivalište u Rumunjskoj, primjenjuje se sljedeći dodatni odjeljak: Suglasni ste s tim da Ugovor Hue Secure ne uključuje nikakve neuobičajene (standardne) klauzule kako je izričito definirano rumunjskim zakonom. Neopozivo se slažete i prihvaćate, prihvaćanjem Ugovora Hue Secure sve u njemu navedene klauzule, posebice (ali ne ograničavajući se na) sljedeće odjeljke: 3.b-e, 3.f 1. točku 2. stavke, 3.f 2. točku, 4.b i 6.

g. Ako je Vaše prebivalište u Kanadi (osim provincije Quebec):

• odjeljak 9 Uvjeta upotrebe za Hue u odnosu na Ugovor Hue Secure u cijelosti je zamijenjen sljedećim:

RJEŠAVANJE SPOROVA OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM; ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE.

Ovaj odjeljak primjenjuje se ako je (i) Vaša država prebivališta ili poslovnog nastana u Kanadi (osim provincije Quebec); ili (ii) Vaša država prebivališta ili poslovnog nastana nije u Kanadi (osim pokrajine Quebec), ali podnosite bilo kakve odštetne zahtjeve protiv nas u Kanadi (osim pokrajine Quebec).

a. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, ISKLJUČUJUĆI POJEDINAČNE STANOVNIKE PROVINCIJE QUEBEC, (I) UGOVOR HUE SECURE UREĐEN JE ZAKONIMA PROVINCIJE ONTARIO. BEZ OBZIRA NA PRIMJENJIVI ZAKON ILI SUKOB ZAKONSKIH ODREDBI; I (II) VI I MI SUGLASNI SMO DA SE ODRIČEMO BILO KAKVIH PRAVA NA PARNIČNA POTRAŽIVANJA NA SUDU ILI PRED POROTOM, ILI SUDJELOVANJA U ZAJEDNIČKOJ TUŽBI ILI ZASTUPNIŠTVU POVEZANIM S ODŠTETNIM ZAHTJEVOM. DRUGA PRAVA KOJA BISTE IMALI DA STE SE OBRATILI SUDU TAKOĐER MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANIČENA U ARBITRAŽI.

BILO KOJI ZAHTJEV, SPOR ILI KONTROVERZA (BILO ZBOG UGOVORA, KRŠENJA UGOVORA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, BILO DA JE VEĆ POSTOJEĆI, SADAŠNJI ILI BUDUĆI, UKLJUČUJUĆI ZAKONSKE ZAHTJEVE, ZAŠTITU POTROŠAČA, OPĆE PRAVO, NAMJERNA KRŠENJA, SUDSKE ZABRANE I ZAHTJEVE ZA PRAVIČNO POSTUPANJE) IZMEĐU VAS I NAS KOJI JE PROIZAŠAO IZ ILI JE POVEZAN S UGOVOROM HUE SECURE I/ILI USLUGAMA HUE SECURE RJEŠAVAT ĆE SE ISKLJUČIVO I DO RAZRJEŠENJA OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM.

U ARBITRAŽI NEMA SUCA NI POROTE, A SUDSKA JE KONTROLA ARBITRAŽNE ODLUKE OGRANIČENA. ARBITAR MORA SLIJEDITI OVAJ UGOVOR HUE SECURE I MOŽE DOSUDITI ISTU ODŠTETU KAO I SUD (UKLJUČUJUĆI ODVJETNIČKE HONORARE).

b. Za sve sporove, bez obzira na to vode li se pred sudom ili arbitražom, najprije nam morate dati priliku da Vaš zahtjev riješimo slanjem pisanog opisa zahtjeva na adresu u odjeljku (h). I Vi i mi pristajemo pregovarati o potraživanju s dobrim namjerama. Ako ni Vi ni mi ne možemo riješiti zahtjev u roku od šezdeset (60) dana nakon što primimo ovaj opis zahtjeva i ako ste se potrudili s dobrim namjerama riješiti zahtjev u suradnji izravno s nama tijekom tog vremena, možete pokrenuti zahtjev u arbitraži.

c. ARBITRAŽNA PRAVILA I FORUM. Arbitraža je uređena lokalnim zakonom o arbitraži u pokrajini u kojoj živite i Arbitražnim pravilima institucije ADR Institute of Canada, Inc. (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) („Pravila ADRIC”) kako je primjenjivo, u svim aspektima osim ako je ovdje drugačije izričito dogovoreno. Arbitražni zahtjevi podnose se instituciji ADR Institute of Canada, Inc. („ADRIC”) i dostavljaju se u skladu s pravilima ADRIC-a i moraju sadržavati: (1) ime, broj telefona, poštansku adresu i adresu e-pošte stranke koja traži arbitražu; (2) izjavu o pravnim zahtjevima koji se ističu i činjenične osnove tih zahtjeva; (3) opis traženog pravnog lijeka i točan i s dobrim namjerama izrađen izračun spornog iznosa (svaki zahtjev za mjeru zabrane ili odvjetničke naknade neće se računati u izračun spornog iznosa osim ako se takvom mjerom zabrane traži isplata novca); i (4) potpis stranke koja traži arbitražu. Vaš zahtjev za arbitražom također morate dostaviti Pravnom odjelu tvrtke Signify na adresu Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Canada L6C 2S3.

Bez obzira na sve što je u suprotnosti s Pravilima ADRIC-a, arbitražu će saslušati jedan arbitar (odabran u skladu s Pravilima ADRIC-a), koji mora biti odvjetnik ili bivši sudac. Sjedište arbitraže bit će glavni grad pokrajine Vašeg primarnog prebivališta od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora Hue Secure. Međutim, na Vaš zahtjev, arbitražno ročište može se održati na lokaciji koja je unutar 45 kilometara od Vašeg primarnog prebivališta od datuma stupanja na snagu ovog Ugovora Hue Secure. Strane su suglasne da se arbitraža može nastaviti virtualnim putem, a arbitar ima diskrecijsko pravo narediti arbitražu virtualnim putem na zahtjev bilo koje strane. Ako ADRIC nije dostupan za arbitražu, stranke će međusobno odabrati alternativni arbitražni forum.

d. OVLASTI ARBITRA – Arbitar ima isključivu ovlast za rješavanje bilo kojeg spora koji se odnosi na mogućnost arbitražnog rješavanja i/ili provedivost ove odredbe o arbitraži, uključujući bilo kakvo osporavanje nesavjesnosti ili bilo koje drugo osporavanje da je arbitražna odredba ili ovaj Ugovor Hue Secure ništavan, poništiv ili na drugi način nevažeći. Arbitar je ovlašten odobriti bilo kakvu olakšicu koja može dostupna na sudu prema zakonu ili na temelju pravednosti. Svaka odluka arbitra bit će konačna i obvezujuća za svaku od stranaka i može se unijeti kao presuda na bilo kojem nadležnom sudu.

e. ODVJETNIČKE NAKNADE I TROŠKOVI. Vi i mi smo suglasni da ćemo biti odgovorni za plaćanje bilo kojeg početnog iznosa naknade za podnošenje zahtjeva prema pravilima ADRIC-a u iznosu do 200 USD za odštetne zahtjeve u iznosu od 75.000 USD ili manjem. Možete imati pravo tražiti dodjelu odvjetničkih naknada i troškova ako pobijedite u arbitraži, u mjeri predviđenoj važećim zakonom i Pravilima ADRIC-a. Osim ako arbitar ne utvrdi da je Vaš zahtjev bio beznačajan ili podnesen u svrhu uznemiravanja, suglasni smo da nećemo tražiti, i ovime se odričemo svih prava koja možemo imati prema primjenjivom zakonu ili Pravilima ADRIC-a, na povrat odvjetničkih naknada i troškova ako pobijedimo u arbitraži.

f. ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM TE ISKLJUČUJUĆI POJEDINAČNE STANOVNIKE PROVINCIJE QUEBEC, strane su suglasne da se obje odriču prava na suđenje pred porotom i da svaka strana može podnijeti zahtjeve protiv druge samo na individualnoj osnovi, a ne kao tužitelj ili član u bilo kojoj grupnoj tužbi. SKUPNE ARBITRAŽE I SKUPNE TUŽBE NISU DOPUŠTENE. I VI I MI SE SLAŽEMO DA ĆE SE SVAKI POSTUPAK, BILO NA ARBITRAŽI ILI NA SUDU, VODITI SAMO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI, A NE U GRUPNOM, MASOVNOM ILI REPREZENTATIVNOM POSTUPKU ILI KAO DIO U GRUPNOG, OBJEDINJENOG ILI REPREZENTATIVNOG POSTUPKA. Arbitražni sud ne može objediniti zahtjeve više od jedne osobe i ne može predsjedavati bilo kojim oblikom zastupničkog ili grupnog postupka. Arbitražni sud nema ovlasti razmatrati provedivost ovog odricanja od grupne arbitraže i bilo kakvo osporavanje odricanja od grupne arbitraže može se pokrenuti samo pred nadležnim sudom.

Ako se bilo koja odredba ovog arbitražnog sporazuma utvrdi neprovedivom, neprovediva će odredba biti odbačena, a preostali će se uvjeti arbitraže provesti.

g. IZUZETCI OD ARBITRAŽE. Bez obzira na prethodno navedeno, svaka strana zadržava pravo da se spor sasluša pred sudom za male sporove pod uvjetom da je spor unutar granica nadležnosti tog suda i da je kvalificiran za taj sud, traži individualiziranu olakšicu, i sve dok tužba ostaje na tom sudu i ne povuče se ili se ne uloži žalba sudu opće nadležnosti.

Bez obzira na sve što je u suprotnosti u ovom odjeljku, ništa u ovom odjeljku Vas ne sprječava da izradite izvješće ili podnesete zahtjev, prijavu ili tužbu bilo kojoj primjenjivoj vladinoj ili administrativnoj agenciji ili sudu, ili da tražite pomoć prema primjenjivim zakonima o zaštiti potrošača ako Vam to i u mjeri u kojoj Vam na to uvjeti primjenjivog zakonodavstva daju pravo i isključuju isključivo pribjegavanje arbitraži prije spora. Ovaj odjeljak također ne sprječava federalne, pokrajinske ili lokalne administrativne agencije da donose presude o zahtjevima i dodjeljuju pravne lijekove na temelju tih zahtjeva ako i u mjeri u kojoj uvjeti primjenjivog zakonodavstva isključuju isključivo pribjegavanje arbitraži prije spora. Ništa u ovom odjeljku ne sprječava niti opravdava stranku da zadovolji bilo koje prethodne uvjete i/ili iscrpi sva administrativna pravna sredstva prema važećim zakonima prije dostave obavijesti o zahtjevu za arbitražu. Sporovi između strana koji možda nisu predmet arbitraže prije spora, uključujući kako je predviđeno primjenjivim zakonodavstvom, isključeni su iz pokrivanja ovim odjeljkom.

h. ODUSTAJANJE: Bez obzira na prethodno navedeno, možete odlučiti pokrenuti vlastiti zahtjev na sudu ako odustanete od ovog odjeljka 9 u roku od trideset dana od datuma prvog prihvaćanja Ugovora Hue Secure putem naše aplikacije. Možete odustati putem Odustajanja od arbitraže u Kanadi (onetrust.com) ili tako da nam pošaljete pismenu obavijest sa svojim imenom, prezimenom i adresom e-pošte koju ste upotrijebili za slanje informacija na našoj web-stranici i/ili aplikaciji na:

Signify Canada Ltd.

N/R: Pravni odjel – Hue Secure Odustajanje od arbitraže za pretplatu

281 Hillmount Rd

Markham, ON Canada L6C 2S3

i. Ako odustanete od ovog odjeljka ili ako se utvrdi da je ovaj odjeljak 9 neprovediv ili ako se ne odnosi na Vas, tada ovaj odjeljak 9 postaje u cijelosti ništavan i nevažeći te u tom slučaju ovime neopozivo priznajete osobnu i isključivu nadležnost sudova Provincije Ontario za rješavanje svih tužbi ili sudskih postupak dopuštenih prema ovom odjeljku. Ako se bilo koji dio ovog odjeljka smatra nezakonitim, ništavim ili neprovedivim od strane bilo kojeg arbitra ili nadležnog suda, ovaj se odjeljak u cjelini neće se smatrati nezakonitim, ništavnim ili neprovedivim, već će samo onaj dio ovog odjeljka koji je nezakonit, ništavan ili neprovediv biti izbrisan iz ovog odjeljka.

h. Ako je Vaše prebivalište u Sjedinjenim Američkim Državama:

• odjeljak 9 Uvjeta upotrebe za Hue u odnosu na Ugovor Hue Secure u cijelosti je zamijenjen sljedećim:

RJEŠAVANJE SPOROVA OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM; ODRICANJE OD ZAJEDNIČKE TUŽBE.

Ovaj odjeljak 9 primjenjuje se ako je (i) Vaša država prebivališta ili poslovnog nastana u Sjedinjenim Američkim Državama; ili (ii) Vaša država prebivališta ili poslovnog nastana nije u Sjedinjenim Američkim Državama, ali podnosite odštetni zahtjev protiv nas u Sjedinjenim Američkim Državama.

a. UGOVOR HUE SECURE UREĐEN JE ZAKONIMA DRŽAVE NEW JERSEY, BEZ OBZIRA NA PRIMJENJIVI ZAKON ILI SUKOB ZAKONSKIH ODREDBI; I (II) VI I MI SUGLASNI SMO ODREĆI SE SVIH PRAVA NA PARNIČNA POTRAŽIVANJA NA SUDU ILI PRED POROTOM, ILI SUDJELOVANJA U ZAJEDNIČKOJ TUŽBI ILI ZASTUPNIŠTVU POVEZANIM S ODŠTETNIM ZAHTJEVOM. DRUGA PRAVA KOJA BISTE IMALI DA STE SE OBRATILI SUDU TAKOĐER MOGU BITI NEDOSTUPNA ILI OGRANIČENA U ARBITRAŽI.

BILO KOJI ZAHTJEV, SPOR ILI KONTROVERZA (BILO ZBOG UGOVORA, KRŠENJA UGOVORA ILI NA NEKI DRUGI NAČIN, BILO DA JE VEĆ POSTOJEĆI, SADAŠNJI ILI BUDUĆI, UKLJUČUJUĆI ZAKONSKE ZAHTJEVE, ZAŠTITU POTROŠAČA, OPĆE PRAVO, NAMJERNA KRŠENJA, SUDSKE ZABRANE I ZAHTJEVE ZA PRAVIČNO POSTUPANJE) IZMEĐU VAS I NAS KOJI JE PROIZAŠAO IZ ILI JE POVEZAN S UGOVOROM HUE SECURE I/ILI USLUGAMA HUE SECURE RJEŠAVAT ĆE SE ISKLJUČIVO I DO RAZRJEŠENJA OBVEZUJUĆOM ARBITRAŽOM.

U ARBITRAŽI NEMA SUCA NI POROTE, A SUDSKA JE KONTROLA ARBITRAŽNE ODLUKE OGRANIČENA. ARBITAR MORA SLIJEDITI OVAJ UGOVOR HUE SECURE I MOŽE DOSUDITI ISTU ODŠTETU KAO I SUD (UKLJUČUJUĆI ODVJETNIČKE HONORARE).

b. Za sve sporove, bez obzira na to vode li se pred sudom ili arbitražom, najprije nam morate dati priliku da Vaš zahtjev riješimo slanjem pisanog opisa zahtjeva Odjelu za zadovoljstvo kupaca, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807, s kopijom poslanom Pravnom odjelu tvrtke Signify na istoj adresi. I Vi i mi pristajemo pregovarati o potraživanju s dobrim namjerama. Ako ni Vi ni mi ne možemo riješiti zahtjev u roku od šezdeset (60) dana nakon što primimo ovaj opis zahtjeva i ako ste se potrudili s dobrim namjerama riješiti zahtjev u suradnji izravno s nama tijekom tog vremena, možete pokrenuti zahtjev u arbitraži.

c. Arbitražom će upravljati Američka udruga za arbitraže („AAA”) u skladu s Pravilima za arbitražu za potrošače i Dopunskim postupcima za sporove u vezi s potrošačima („Pravila AAA”) koja su bila na snazi u tom trenutku, osim kako je specificirano izmjenama u ovom 9. odjeljku (Pravila AAA dostupna su na adresi organizacije). Specifično Pravila za arbitražu za potrošače omogućuju:

• podnošenje i slanje zahtjeva putem AAA online (www.adr.org);

• arbitri moraju biti neutralni i nijedna strana ne može jednostrano izabrati arbitra;

• arbitri moraju otkriti bilo kakvu pristranost, interes za rezultat arbitraže ili odnos s bilo kojom stranom;

• strane zadržavaju pravo tražiti pomoć na sudu za male sporove za određene zahtjeve, prema vlastitom izboru;

• početna naknada za podnošenje zahtjeva za potrošača ograničena je na 200 USD;

• potrošač može odabrati mjesto saslušanja i može odabrati sudjelovanje uživo, telefonom, videokonferencijom ili, za zahtjeve manje od 25.000 USD, slanjem dokumenata;

• arbitar može odobriti bilo koji pravni lijek koji su stranke mogle dobiti na sudu za rješavanje pojedinačnog odštetnog zahtjeva stranke.

Arbitraža se vodi pred jednim neutralnim arbitrom koji se nalazi u mjestu ili u blizini mjesta održavanja arbitraže. Arbitraža se provodi na mjestu koje je razumno prikladno za Vas. Arbitar ima isključivu ovlast za rješavanje bilo kojeg spora koji se odnosi na mogućnost arbitražnog rješavanja i/ili provedivost ove odredbe o arbitraži, uključujući bilo kakvo osporavanje nesavjesnosti ili bilo koje drugo osporavanje da je arbitražna odredba ili ovaj Ugovor Hue Secure ništavan, poništiv ili na drugi način nevažeći. Arbitar je ovlašten odobriti bilo kakvu olakšicu koja može dostupna na sudu prema zakonu ili na temelju pravednosti. Svaka odluka arbitra bit će konačna i obvezujuća za svaku od stranaka i može se unijeti kao presuda na bilo kojem nadležnom sudu.

d. IZMJENA PRAVILA AAA – ODVJETNIČKE NAKNADE I TROŠKOVI. Vi i mi smo suglasni da ćemo biti odgovorni za plaćanje bilo kojeg početnog iznosa naknade za podnošenje zahtjeva prema pravilima AAA-a u iznosu do 200 USD za odštetne zahtjeve u iznosu od 75.000 USD ili manjem. Možete imati pravo tražiti dodjelu odvjetničkih naknada i troškova ako pobijedite u arbitraži, u mjeri predviđenoj važećim zakonom i Pravilima AAA-a. Osim ako arbitar ne utvrdi da je Vaš zahtjev bio beznačajan ili podnesen u svrhu uznemiravanja, suglasni smo da nećemo tražiti, i ovime se odričemo svih prava koja možemo imati prema primjenjivom zakonu ili Pravilima AAA-a, na povrat odvjetničkih naknada i troškova ako pobijedimo u arbitraži.

e. ODRICANJE OD PRAVA NA ZAJEDNIČKU TUŽBU. Strane su suglasne da se obje odriču prava na suđenje pred porotom i da svaka strana može podnijeti zahtjeve protiv druge samo na individualnoj osnovi, a ne kao tužitelj ili član u bilo kojoj grupnoj tužbi. SKUPNE ARBITRAŽE I SKUPNE TUŽBE NISU DOPUŠTENE. I VI I MI SE SLAŽEMO DA ĆE SE SVAKI POSTUPAK, BILO NA ARBITRAŽI ILI NA SUDU, VODITI SAMO NA INDIVIDUALNOJ OSNOVI, A NE U GRUPNOM, MASOVNOM ILI REPREZENTATIVNOM POSTUPKU ILI KAO DIO U GRUPNOG, OBJEDINJENOG ILI REPREZENTATIVNOG POSTUPKA. Arbitražni sud ne može objediniti zahtjeve više od jedne osobe i ne može predsjedavati bilo kojim oblikom zastupničkog ili grupnog postupka. Arbitražni sud nema ovlasti razmatrati provedivost ovog odricanja od grupne arbitraže i bilo kakvo osporavanje odricanja od grupne arbitraže može se pokrenuti samo pred nadležnim sudom.

Ako se bilo koja odredba ovog arbitražnog sporazuma utvrdi neprovedivom, neprovediva će odredba biti odbačena, a preostali će se uvjeti arbitraže provesti.

f. Pravo na arbitražu prema ovom Ugovoru Hue Secure zaštićeno je, a svaka je arbitraža također regulirana Saveznim zakonom o arbitraži (9 U.S.C. §§ 1 i dalje). Obje strane slažu se da odnos strana uključuje međudržavnu trgovinu. Presuda s tako donesenim pravorijekom može se podnijeti nadležnom sudu ili se tom sudu može podnijeti zahtjev za sudsko prihvaćanje bilo koje nagrade i naloga za izvršenje, ovisno o slučaju.

IZUZETCI OD ARBITRAŽE. Bez obzira na prethodno navedeno, svaka strana zadržava pravo da se spor sasluša pred sudom za male sporove pod uvjetom da je spor unutar granica nadležnosti tog suda i da je kvalificiran za taj sud, traži individualiziranu olakšicu, i sve dok tužba ostaje na tom sudu i ne povuče se ili se ne uloži žalba sudu opće nadležnosti.

verzija rujan 2025. - primjenjivo od aplikacije 5