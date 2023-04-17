Tvrtka Philips Lighting vrlo ozbiljno pristupa pitanjima privatnosti i sigurnosti te nastoji svoje korisnike stavljati na prvo mjesto u svim aspektima poslovanja. Tvrtka Philips Lighting koristi kolačiće kako bi vam pomogla da najbolje iskoristite njezina web-mjesta.



Napominjemo da Philips Lighting trenutno ne koristi tehničko rješenje koje bi nam omogućilo da odgovorimo na zahtjeve vašeg internetskog preglednika za prekid praćenja. No, radi upravljanja preferencama kolačića, u bilo koje vrijeme možete promijeniti postavke kolačića u postavkama preglednika. Možete prihvatiti sve ili određene kolačiće. Ako ipak onemogućite naše kolačiće u postavkama svog preglednika, primijetit ćete da određeni dijelovi naših web-mjesta neće raditi. Na primjer, možda ćete imati poteškoće prilikom prijave ili kupnji na mreži.



Na popisu u nastavku možete pronaći dodatne informacije o načinu promjene postavki kolačića u pregledniku koji koristite: