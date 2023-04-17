Više informacija o kolačićima
Tvrtka Philips Lighting nastoji vaš doživljaj na mreži i interakciju s našim web-mjestima učiniti što je moguće informativnijima i bolje prilagođenima te pružiti vam što bolju podršku. Jedan način da se to postigne je uporabom kolačića ili sličnih tehnika za spremanje informacija o vašoj posjeti našem web-mjestu na vašem računalu. Smatramo da je vrlo važno da znate koje kolačiće koristi naše web-mjesto i u koje svrhe. To će pomoći u zaštiti vaše privatnosti, istovremeno osiguravajući što bolju prilagođenost našeg web-mjesta korisnicima. U nastavku možete pročitati više o kolačićima koje koristi naše web-mjesto i koji se koriste putem njega te svrhama u koje se koriste. Ovo je izjava o privatnosti i našoj uporabi kolačića, a ne ugovor niti sporazum.
Zašto se kolačići koriste?
Kolačići se mogu koristiti u razne svrhe, npr. da pokažu da ste prije već posjetili naše web-mjesto i da identificiraju dijelove web-mjesta koji bi vas mogli najviše zanimati. Kolačići mogu i poboljšati vaš doživljaj na mreži spremanjem vaših preferenci tijekom posjete našem web-mjestu.
Kolačići trećih strana
Treće strane (neovisne o tvrtki Philips Lighting) također mogu spremati kolačiće na vašem računalu tijekom posjete web-mjestima tvrtke Philips Lighting. Ti neizravni kolačići slični su izravnima, ali dolaze s različite domene (koja ne pripada tvrtki Philips Lighting) od one koju posjećujete.