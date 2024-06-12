Jamstveni uvjeti proizvođača – za proizvode Philips Hue koji se prodaju u Europi, osim na Hue žarulje tvrtke Philips, svjetlosne trake Philips Hue LightStrips i dodatnu opremu za Hue tvrtke Philips (kako je navedeno na web-mjestu www.philips-hue.com)

Ovo dobrovoljno jamstvo proizvođača primjenjuje se ako ste potrošač i svoj ste proizvod kupili u Europi, a primjenjuje se na proizvode Philips Hue, osim na Hue žarulje tvrtke Philips, svjetlosne trake Philips Hue LightStrips i dodatnu opremu za Hue tvrtke Philips (kako je navedeno na web-mjestu www.philips-hue.com).

Ovaj je proizvod posebno osmišljen i namijenjen kućnoj uporabi isključivo u normalnim uvjetima i pri normalnom radu. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće pri uporabi proizvoda, preporučujemo da najprije pregledate korisnički priručnik, a zatim informacije na našem web-mjestu. Podložno ovim odredbama i uvjetima, mi kao proizvođač (Signify Netherlands B.V., Međunarodna služba za poslovne odgovore I.B.R.S. / C.C.R.I. broj 10461 5600 VB Eindhoven, Nizozemska) jamčimo da hardverske komponente uređaja nemaju nedostataka u materijalu i izradi u razdoblju od dvije (2) godine od datuma isporuke, osim ako je drugačije navedeno u ili na pakiranju proizvoda te podložno instalaciji, održavanju i upotrebi proizvoda u skladu s uputama navedenim u korisničkom priručniku. To ograničeno jamstvo primjenjuje se samo na hardverske komponente sadržane u izvornom pakiranju. To ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo kakav softver, što uključuje i softver koji je dio pakiranja ili koji se prodaje s hardverskim komponentama. Ne jamčimo da će upotreba uređaja biti bez prekida ili pogrešaka. Osim ako zakonske odredbe važećeg zakona ne određuju drukčije, naše obveze u okviru ovog jamstva bit će prema našem izboru ograničene na popravak, isporuku zamjenskog proizvoda za neispravan proizvod ili ponudu odgovarajućeg kredita u visini kupovne cijene neispravnog proizvoda. Troškovi (de)montaže i/ili (de)instalacije i troškovi rada nisu obuhvaćeni ovim jamstvom, što vrijedi i za slomljeno staklo, baterije i zamjenjive žarulje. U mjeri dopuštenoj prema važećem zakonom, naši pravni lijekovi u okviru jamstva neće produžiti ni obnoviti izvorno važeće jamstveno razdoblje. Imamo pravo, prema vlastitom nahođenju, zamijeniti neispravan proizvod pokriven jamstvom proizvodom koji ima manja odstupanja u dizajnu i/ili specifikacijama koja ne utječu na funkcionalnost proizvoda. Kako biste imali pravo na podnošenje valjanog odštetnog zahtjeva u okviru ovog jamstva, morate nam (ili našem zastupniku) na zahtjev predočiti odgovarajući račun za kupnju i neispravni proizvod za analizu. U najvećoj mjeri dopuštenoj prema važećem zakonu, u ovim su pravilima utvrđene sve naše odgovornosti koje smo dužni izvršavati kao proizvođač u vezi s neispravnim ili neusklađenim proizvodima. Nećemo biti odgovorni za ostale gubitke te neizravne ili posljedične štete (uključujući, između ostalog, gubitak podataka ili gubitak prihoda) te vam nećemo vam vratiti sredstva za aktivnosti kao što su redovno održavanje, spremanje ili obnavljanje podataka.

To jamstvo proizvođača daje vam prava koja su odvojena od vaših zakonskih prava. To znači da su pogodnosti ovog jamstva dodatak vašim zakonskim pravima i da to jamstvo ni na koji način ne ograničava vaša zakonska prava. U slučaju neusklađenog proizvoda, imate besplatna zakonska prava koja možete ostvariti protiv tvrtke koja vam je prodala proizvod.

Ovo jamstvo podliježe i može biti zamijenjeno našim pravilima o prestanku podrške u onoj mjeri u kojoj Signify odluči prekinuti podršku za ovaj uređaj u skladu sa svojim pravilima o prestanku podrške, dostupnim ovdje: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Ako proizvod date na servis u državi koja nije država kupnje proizvoda, pokušat ćemo vaš proizvod servisirati u skladu s uvjetima jamstva koji vrijede u državi u kojoj ste kupili proizvod.

Da biste dobili servis unutar jamstvenog roka ovog jamstva proizvođača, obratite se centru za brigu o potrošačima tvrtke Philips. Kontakt podatke možete pronaći na: www.philips.com/lighting

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