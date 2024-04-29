Dengan Philips Hue, Anda tidak hanya mendapatkan fitur pintar — Anda juga mendapatkan pengaturan rumah pintar yang bekerja secara bersama dengan lancar.
Beragam fungsi Philips Hue
Rumah Anda, lebih pintar dari sebelumnya
Kontrol lampu otomatis. Mudah disesuaikan. Aksesori pintar. Bagaimanapun cara Anda menggunakannya, fitur ini mempermudah rutinitas sehari-hari.
Kontrol lampu Anda dari mana saja
Dapatkan akses penuh ke sistem pencahayaan pintar Anda dan kendalikan lampu Anda dengan aman dari mana pun Anda berada — Anda cukup memiliki koneksi internet.
Kontrol lampu tingkat lanjut
Nyalakan dan matikan lampu secara otomatis — dengan pengaturan yang Anda suka. Bangun lebih alami dan tidur lebih mudah dengan lampu menyala. Philips Hue yang mengendalikan semua lampu untuk Anda.
Sambungkan aksesori nirkabel
Tambahkan dan sesuaikan tombol peredup, sensor gerakan, tombol dial Ketuk yang unik, tombol pintar, dan lainnya. Sesuaikan semuanya dengan pengaturan (dan gaya hidup!) Anda untuk pengendalian sistem yang sepenuhnya dipersonalisasi untuk Anda.
Sambungkan asisten rumah pintar favorit Anda
Pasangkan pengaturan Anda dengan asisten rumah pintar untuk mengontrol lampu Anda dengan perintah suara. Katakan saja untuk lampu yang diaktifkan suara.
Perluas koleksi Anda
Pencahayaan pintar tidak hanya untuk ruangan dalam rumah Anda — Anda juga bisa menggunakannya di luar rumah! Perbanyak koleksi Philips Hue Anda dengan lampu sorot luar ruangan, lampu dinding, lampu strip, dan banyak lagi.
Sistem yang intuitif dengan teknologi yang andal
Bridge memastikan sistem Anda selalu mutakhir dengan fitur intuitif dan teknologi terbaru, memungkinkan produk Anda bekerja secara bersama dengan lancar, dan banyak lagi. Perhatikan fungsi dan kemampuannya (dan cara kerjanya).
Pembaruan otomatis
Bridge diperbarui secara otomatis — begitu juga produk Philips Hue Anda. Artinya, Anda akan selalu mendapatkan fitur pintar dan keamanan terbaru serta banyak lagi.
Teknologi andal
Produk Philips Hue memiliki chip Zigbee yang memungkinkannya bekerja secara bersama dengan waktu respons yang sangat cepat dan koneksi yang sangat stabil. Sistem Anda menggunakan chip ini untuk membuat jaringan jala, memperluas jangkauan ke setiap lampu yang Anda tambahkan.
Tidak ada jeda Wi-Fi
Sistem pencahayaan pintar Anda menggunakan koneksi Zigbee, yakni koneksi internet Anda tidak akan tersendat karena mengendalikan lampu Anda.
Semua pengaturan Anda tersimpan di satu spot
Beralih penyedia internet atau mengganti router? Karena pengaturan Anda disimpan di Bridge, yang harus Anda lakukan cukup menyambungkannya ke router baru — tidak perlu mengatur ulang lampu Anda!
Mudah diatur dan mudah dikendalikan
Teknologi di balik Bridge memang canggih, tetapi pengaturannya sederhana. Ini berfungsi di rumah mana pun yang memiliki router, dan Anda cukup menyambungkannya untuk memulai. Bahkan lebih canggih lagi? Anda hanya perlu mengaturnya sekali. Bridge tetap tidak terlihat dan tidak terpikirkan — tetapi memberi Anda kendali penuh.
Rumah paling pintar bekerja secara bersama
Philips Hue berfungsi dengan banyak perangkat, platform, dan asisten rumah pintar lainnya untuk mempermudah rutinitas sehari-hari Anda.
Optimalkan pencahayaan pintar
Pencahayaan suasana
Atur suasana hati dengan cahaya pintar penuh warna sesuai dengan perasaan Anda.
Pencahayaan surround
Sinkronkan lampu Anda dengan acara TV, film, game, dan musik.
Raih segalanya dengan Philips Hue Bridge
Rangkaian lengkap fitur pencahayaan pintar yang mudah diakses! Menambahkan Bridge ke pengaturan Anda hanya memerlukan waktu beberapa menit — dan meningkatkan pengalaman Anda menggunakan Philips Hue.
*"Hingga" jumlah lumen tertentu dalam spesifikasi lampu artinya output lumen lampu maksimum. Ini menunjukkan seberapa terang lampu pada 2700 K (lampu Putih) atau 4000 K (lampu White ambiance atau White and color ambiance). Pelajari lebih lanjut tentang kecerahan.