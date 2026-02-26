Pacchetto: 4x Contact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento + Hue Bridge
Il prezzo attuale è € 299,77
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Informazioni su Pacchetto: 4x Contact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento + Hue Bridge
Grazie ai quattro sensori di contatto, ai due sensori di movimento e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.
- Bridge included
- Four Secure contact sensors
- Two Indoor sensor
- Control with the Philips Hue app
Caratteristiche
- Numero di prodotto (EAN/UPC)
- 8719514870932
Informazioni sul prodotto
- Hue Secure contact sensor
- 2
- Hue Hue Motion Sensor
- 2
- Hue Hue Bridge
- 1