Grazie ai quattro sensori di contatto, ai due sensori di movimento e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.

Bridge included

Four Secure contact sensors

Two Indoor sensor

Control with the Philips Hue app