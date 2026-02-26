Pacchetto: 4x Contact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento + Hue Bridge

Primo piano della parte anteriore di Pacchetto: 4x Contact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento + Hue Bridge
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Informazioni su Pacchetto: 4x Contact Sensor Hue Secure + 2x Sensore di Movimento + Hue Bridge

Grazie ai quattro sensori di contatto, ai due sensori di movimento e allo Hue Bridge hai sempre il controllo della tua casa. Imposta i sensori in modo che inviino avvisi istantanei al tuo smartphone e intervieni direttamente dal Security Center dell' App Philips Hue.

  • Bridge included
  • Four Secure contact sensors
  • Two Indoor sensor
  • Control with the Philips Hue app
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  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay