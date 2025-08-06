Assistenza
Informativa sui dati per Hue ("Informativa sui dati") - Europa 

Versione: settembre 2025 

La presente Informativa sui dati spiega come puoi accedere e condividere determinati dati relativi ai tuoi prodotti e servizi Hue, inclusi i dati trattati e il modo in cui li gestiamo in Europa. Non dimenticare di controllare gli allegati per ulteriori dettagli importanti o eventuali eccezioni.

Siamo Signify Netherlands B.V., l'azienda ideatrice dei prodotti e servizi Hue, con sede presso High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Paesi Bassi. Ulteriori informazioni sulla nostra azienda sono disponibili di seguito. Controlla la sezione "Come contattarci".

Quando utilizziamo il termine "tu", intendiamo l'"Amministratore"/"Proprietario" o l'"Utente autorizzato" di un sistema Hue: controlla la sezione 2 delle Condizioni d'uso di Hue per capire se sei un "Amministratore"/"Proprietario" o un "Utente autorizzato". Se sei un "Utente autorizzato", non avrai accesso ai Dati generati dai prodotti e servizi Hue nella tua famiglia, ad eccezione dei Dati collegati al tuo account, a differenza di un "Amministratore"/"Proprietario" che ha diritti di accesso più ampi. Un piccolo avvertimento: potremmo chiederti alcuni dati (e un account Hue) per confermare se sei l'"Amministratore"/"Proprietario" o l'"Utente autorizzato", quando necessario. Questo ci aiuta a proteggere i tuoi dati e a garantire che vengano condivisi con la persona giusta.

Per i dati personali, si applica la nostra Informativa sulla privacy , che ha la priorità sulla presente Informativa sui dati.

Quando nella presente Informativa sui dati menzioniamo determinati termini, come "Dati prontamente disponibili" o "Titolare dei dati", li utilizziamo secondo la definizione contenuta nell'EU Data Act. Alla fine della presente Informativa sui dati è disponibile un Glossario che aiuta a spiegare alcuni dei termini chiave. Per vostra informazione, queste definizioni sono state semplificate per renderle più comprensibili, come il resto della presente Informativa sui dati. Per la precisa terminologia legale, puoi controllare le definizioni nell'EU Data Act.

1. Quali dati sono inclusi? (tipologia, formato, frequenza di raccolta e volume)

I dati trattati nella presente Informativa sui dati sono indicati nell'Allegato/negli Allegati e si applicano all'Europa. Nella presente Informativa sui dati utilizziamo il termine "Dati" per "Dati prontamente disponibili", salvo diversa indicazione.

Abbiamo raggruppato i dati in due sezioni: "Dati sui prodotti" e "Dati sui servizi correlati".

La tabella sottostante fornisce ulteriori informazioni:

 

Dati di prodotto

Dati di servizio correlati

Formato

JSON

JSON

Frequenza di raccolta

In genere da 10 a 100 elementi di dati al giorno, a seconda dell'utilizzo del sistema

In genere da 0 a 100 elementi di dati al giorno, a seconda dell'utilizzo del sistema

Volume

In genere 30-400 KB al giorno

In genere 0-400 KB al giorno

Generazione di dati continua e in tempo reale

I dati sui prodotti vengono generati solo quando si verificano eventi o cambiano gli stati.

 

2. Come conserviamo i dati?

Conserveremo i Dati per un massimo di 2 (due) anni dalla data in cui li abbiamo raccolti, salvo diversa comunicazione da parte nostra.

Alcuni prodotti Hue sono indirettamente in grado di memorizzare dati su un server remoto. Per maggiori informazioni su ciascun prodotto Hue, consultare l'Allegato 1.

I dati nei prodotti vengono memorizzati solo temporaneamente e vengono sovrascritti quando viene registrato un nuovo stato. Nessuna cronologia o registro viene salvato sul prodotto.

Se memorizziamo dati, lo facciamo su server basati sul cloud. Potremmo trasferire i Dati in Paesi situati al di fuori dello Spazio economico europeo. Per ulteriori informazioni su questo argomento, controlla la sezione "Quando trasferiamo i tuoi dati all'estero" nella nostra Informativa sulla privacy.

3. Come puoi accedere, condividere ed eliminare i Dati?  

L'accesso può essere diretto o indiretto. L'accesso diretto ti consente di recuperare i Dati sui prodotti in tempo reale, mentre con l'accesso indiretto riceverai i dati (come Dati prontamente disponibili) tramite e-mail in un file di grandi dimensioni. Puoi effettuare una richiesta tramite il nostro modulo online e selezionare il tipo di accesso che desideri. Per ottenere l'accesso diretto, devi essere un "Amministratore"/"Proprietario" con un account Hue, poiché ti dà accesso a tutti i dati di prodotto generati nella tua famiglia.

Per un accesso diretto ai dati di prodotto, tieni presente che quasi tutti i nostri prodotti Hue (a parte Hue Sync Box) dispongono di un'interfaccia Zigbee. Il protocollo Zigbee è disponibile al pubblico all'indirizzo https://csa-iot.org/ e consente l'accesso ai dati di prodotto delle luci e degli accessori Hue, senza bisogno di Philips Hue Bridge. Tuttavia, se un prodotto Hue è connesso a un Philips Hue Bridge, il modo migliore per accedere ai Dati sui prodotti è mediante l'interfaccia CLIP del Philips Hue Bridge (a livello locale), che renderemo disponibile dietro richiesta tramite il nostro modulo online. Ti concediamo quindi un diritto limitato, revocabile, non trasferibile e non esclusivo di accedere e utilizzare l'API, esclusivamente per recuperare i Dati di Prodotto. Tale diritto non include la possibilità di cedere in licenza o condividere l'accesso con altri. Non è consentito modificare, adattare o alterare l'API; copiare, distribuire, condividere, visualizzare, postare o trasmettere tutta l'API o parte di essa; né decodificare, decompilare, disassemblare o creare prodotti derivati da essa. Questo diritto non include la possibilità di utilizzare l'API per modificare lo stato e le impostazioni del dispositivo (ma, ovviamente, se desideri fare anche questo, puoi registrarti per utilizzare la nostra API per "Scopo dello sviluppatore" – vedi https://developers.meethue.com/). L'API e tutti i materiali correlati, inclusi miglioramenti o modifiche, restano di nostra proprietà (e dei nostri licenziatari) e sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Non dovrai utilizzare l'API in alcun modo che violi le leggi o gli ordini del tribunale o che possa danneggiare noi o altri. Ti impegni a non introdurre malware, virus o altri componenti dannosi, né di tentare di disabilitare o bypassare eventuali funzioni di sicurezza dei nostri sistemi. Si prega di notare che non possiamo garantire un accesso ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori all'API.

Se desideri condividere i tuoi dati di prodotto (dai prodotti Hue connessi a un Hue Bridge), tramite accesso diretto, con qualcuno in Europa (una "terza parte"), nessun problema: è semplice! Basta seguire questi semplici passaggi:

Passaggio 1: chiedi alla terza parte di visitare https://developers.meethue.com/.

Passaggio 2: la terza parte dovrà registrarsi e seguire le istruzioni fornite nella pagina.

Passaggio 3: una volta effettuata la registrazione, la terza parte potrà fare richiesta per le credenziali di integrazione cloud-to-cloud.

Fase 4: Ecco cosa succede per ottenere l'autorizzazione ad accedere ai tuoi dati di prodotto:

· La terza parte può creare un collegamento di richiesta di autorizzazione

· Con questo link puoi accedere al tuo account Hue e concedere alla terza parte l'autorizzazione di accesso.

Fase 5: Una volta concessa l'autorizzazione, la terza parte avrà accesso e potrà iniziare a utilizzare l'API per visualizzare i dati dei tuoi prodotti in tempo reale.

Puoi sempre richiedere di terminare la condivisione dei dati tramite il tuo account Hue (accedi a https://www.philips-hue.com/account).

 

L'utilizzo delle nostre API per ottenere i tuoi Dati di Prodotto è regolamentato da termini specifici (che devono essere accettati dalla terza parte durante il Passaggio 2 di cui sopra) per concedere alla terza parte il diritto di ottenere i tuoi Dati di Prodotto e proteggere i nostri diritti e il sistema Hue per tutti gli utenti Hue.

Se desideri che una terza parte riceva i tuoi Dati (come Dati Facilmente Disponibili) tramite accesso indiretto, puoi comunicarcelo selezionando tale opzione nel nostro modulo di acquisizione online.

Trasferiremo solo i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati da te richiesti o autorizzati, incluse le informazioni correlate al loro utilizzo (ad esempio, metadati). Non condivideremo i tuoi dati personali senza il tuo esplicito consenso. Dovresti prendere accordi con coloro con cui condividi i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati per salvaguardarli e utilizzarli in modo responsabile, ad esempio affinché li proteggano con misure di sicurezza appropriate e li utilizzino solo per il servizio che ottieni da loro. Non sono autorizzati a utilizzare i Dati sui prodotti e i Dati sui servizi correlati per sviluppare prodotti in concorrenza con quelli Hue e viene proibito loro di vendere o condividere i Dati sui prodotti e i Dati sui servizi correlati con persone non autorizzate.

Accetti di utilizzare i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati in modo responsabile e di non condividerli in modo dannoso.

La condivisione dei Dati sui prodotti e dei Dati sui servizi correlati è gratuita.

 

Vuoi cancellare i tuoi dati?
Ecco come puoi procedere, a seconda del tipo di dati:

  • Dati (come dati prontamente disponibili): Puoi eliminare il tuo account Hue tramite il menu delle impostazioni disponibile nell'app Hue o sul sito web Philips Hue. Puoi anche inviarci una  richiesta di cancellazione dei dati personali.
  • Per i dati sul dispositivo: Esegui un ripristino delle impostazioni di fabbrica sul tuo prodotto Hue.
  • Per i dati memorizzati localmente nelle applicazioni Hue: puoi semplicemente disinstallare l'applicazione.

4. Come utilizziamo i dati?

Nella sezione 3b delle Condizioni d'uso di Hue illustriamo come noi e i nostri soci del gruppo Signify utilizziamo i Dati.  Condivideremo i Dati solo con le terze parti descritte nelle Condizioni d'uso.

5. Come puoi raggiungerci?

Se hai domande o hai bisogno di supporto, non esitare a contattare il nostro team tramite https://www.philips-hue.com/support.

Attenzione: non siamo sempre noi i titolari dei dati. Se utilizzi un sistema di terze parti per connettere i tuoi prodotti Hue, tale terza parte potrebbe diventare il Titolare dei dati al posto nostro. Potrebbe quindi essere necessario esercitare i propri diritti di accesso nei confronti di tale terza parte. Per maggiori dettagli, consultare gli allegati. 

6. I dati contengono segreti commerciali?

Pensa al segreto commerciale come al modo unico in cui realizziamo un prodotto o un servizio. È qualcosa di prezioso che vorremmo proteggere affinché nessun altro possa usarlo per competere con noi. Alcuni dati potrebbero contenere segreti commerciali. In caso affermativo, ti contatteremo e il segreto commerciale apparterrà a Signify Holding B.V.

7. Reclami e risoluzione delle controversie

Hai il diritto di presentare reclami in merito alle nostre pratiche di gestione dei dati all'autorità competente del tuo paese di residenza.

8. Quanto dura?

Finché utilizzi attivamente i prodotti e i servizi Hue come "Amministratore", "Proprietario" o "Utente autorizzato", manterrai i tuoi diritti di accesso e condivisione. Si basa inoltre su quanto tempo conserveremo i Dati.

Saltuariamente, potremmo aggiornare la presente Informativa sui dati, ad esempio in caso di modifica dei prodotti, dei servizi o dei Dati. In questo caso, pubblicheremo la versione aggiornata dell'Informativa sui dati nel sito Web Philips Hue. 

9. Glossario dell'Informativa sui dati

Consulta il nostro Glossario qui sotto per comprendere i termini chiave utilizzati nella presente Informativa sui dati. Ricorda: abbiamo semplificato queste definizioni per renderle più facili da seguire. Per il testo giuridico ufficiale, puoi consultare l'EU Data Act.

a.       Prodotto connesso: si riferisce a un dispositivo connesso, ovvero un dispositivo che acquisisce informazioni su come lo utilizzi o su cosa accade nelle vicinanze e che può condividere tali informazioni su Internet, tramite una rete wireless o direttamente. Ogni volta che menzioniamo Prodotto Hue Nella presente Informativa sui dati parliamo di un Prodotto Connesso.

b.       Titolare dei dati: Si tratta della parte, come noi, che raccoglie i Dati di prodotto e i Dati di servizio correlati dai tuoi prodotti o servizi Hue. Siamo titolari dei dati quando siamo autorizzati a utilizzare o condividere tali dati, in base alla legge o a quanto concordato con te.

c.        Europa: la presente Informativa sui dati si applica agli utenti nell'Unione Europea. Se utilizzi prodotti e servizi Hue resi disponibili nell'UE, la presente Informativa sui dati ti riguarda.

d.       Dati prodotto: Si tratta delle informazioni che il tuo prodotto Hue crea quando lo usi, ad esempio quando lo accendi e lo spegni o con quale frequenza lo usi. Si tratta di dati che il prodotto è progettato per condividere, tramite Internet, tramite una rete wireless o direttamente dal dispositivo. Possono accedervi tu, noi o, a volte, una terza parte.

e.       Dati prontamente disponibili: Si tratta del tipo di dati che abbiamo già nel nostro cloud relativi al tuo prodotto Hue o ai servizi correlati, ad esempio il modo in cui il prodotto viene utilizzato o le sue impostazioni. Si tratta dei dati a cui siamo autorizzati ad accedere, senza passaggi complicati.

f.         Servizio correlato: Si tratta delle parti digitali, come app o software, di cui il tuo prodotto Hue ha bisogno per funzionare correttamente. Alcune di queste informazioni sono incluse nel prodotto quando lo acquisti e, senza di esse, il prodotto potrebbe non fare ciò che dovrebbe. Altre volte potrebbe essere aggiunto in un secondo momento (da noi o da una terza parte) per aggiornare o modificare il funzionamento del prodotto. Ogni volta che menzioniamo Servizi o applicazioni Hue Nella presente Informativa sui dati, parliamo di un Servizio correlato.

g.     Dati di servizio correlati: si tratta della traccia digitale che viene creata quando utilizzi i servizi connessi al tuo prodotto Hue, ad esempio utilizzando l'app, impostando routine o attivando automazioni. Include sia le azioni che fai intenzionalmente (come modificare un'impostazione) sia quelle che accadono in background mentre utilizzi il servizio.

Allegato 1 Prodotti connessi (prodotti Hue)

 

Tipo di dati del prodotto

Capacità di memorizzare dati su un server remoto

Interruttori

Pressione dei pulsanti, livello della batteria, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Sì, indirettamente.

 

Note: tali prodotti possono essere connessi a un cloud backend tramite un gateway/bridge/dispositivo di controllo, come Philips Hue Bridge, qualsiasi altro bridge Zigbee-to-IP, un router di confine Matter, un dispositivo Amazon Alexa, Google Home o Apple Home, un'app per smartphone e altro[1].

Sensori di movimento

Movimento, temperatura2, livello di luce[2], livello della batteria, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Sensori di apertura/chiusura

Apertura-chiusura, rilevamento manomissione, livello batteria, stato connettività, configurazione dispositivo

Luci

Accensione/spegnimento, livello di oscuramento, temperatura del colore, colore, dinamica, parametri di rete, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Dispositivi con luci e interruttori

La somma dei dati elencati nelle sezioni luci e interruttori sopra

Smart Plug

Accensione/spegnimento, parametri di rete, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Suoneria

Attivazione/disattivazione del suono, volume del suono, identificatore del suono, durata, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Bridge

Luce, stanza, zona, scena, area di intrattenimento, area di rilevamento del movimento, dispositivo, automazione e impostazioni e stati relativi al pulsante di collegamento, stato di connettività, configurazione del dispositivo

Telecamera e campanello

Dati video, immagini e audio,

Eventi di rilevamento di movimento, oggetti e audio, livello della batteria (per le telecamere a batteria), stato di connettività, pressioni dei pulsanti (per il campanello), configurazione del dispositivo

Hue sync box

Dati di utilizzo quali sincronizzazione della luce accesa/spenta, input, modalità, durata; stato di connettività, configurazione del dispositivo

 

 

[1] Signify non è il titolare dei dati se i Prodotti connessi vengono utilizzati con un gateway/bridge/dispositivo di controllo di terze parti diverso dal Philips Hue Bridge.

[2] I sensori di movimento sono in grado di misurare la temperatura e il livello di luce in modo continuo e in tempo reale. 

Allegato-2 Servizi correlati (servizi Hue)

 

Tipo di dati di servizio correlato

Applicazione Hue[3]

Dati sull'utilizzo dell'App per il controllo delle luci, il download, la creazione e l'uso delle scene, le automazioni, Hue Secure, la sincronizzazione della luce (intrattenimento) e le configurazioni di sistema Hue

App Hue Sync TV3

Dati di utilizzo come sincronizzazione della luce accesa/spenta, modalità, durata; stato di connettività, configurazione dell'app

App per PC3

Servizi cloud sicuri Hue3

Dati su come vengono utilizzati i servizi Hue Secure in relazione ad eventi correlati all'attivazione/disattivazione, alla visualizzazione in tempo reale e alla visualizzazione di videoclip, eventi di sicurezza tra cui notifiche push, cronologia, allarmi (luminosi), eventi al Bridge per casi di utilizzo pratico, impostazioni di sicurezza e configurazione della telecamera

Servizi cloud generali Hue3

Dati che consentono la scoperta del Bridge e la connessione di app e servizi (inclusi app e servizi di terze parti) tramite il cloud al Bridge. Gestione del dispositivo, geolocalizzazione basata sull'indirizzo IP, dati relativi all'account e alla casa

 

[3] La quantità di dati dipende dal consenso dell'Utente alla raccolta di dati analitici facoltativi.

