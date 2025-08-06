Informativa sui dati

3. Come puoi accedere, condividere ed eliminare i Dati?

L'accesso può essere diretto o indiretto. L'accesso diretto ti consente di recuperare i Dati sui prodotti in tempo reale, mentre con l'accesso indiretto riceverai i dati (come Dati prontamente disponibili) tramite e-mail in un file di grandi dimensioni. Puoi effettuare una richiesta tramite il nostro modulo online e selezionare il tipo di accesso che desideri. Per ottenere l'accesso diretto, devi essere un "Amministratore"/"Proprietario" con un account Hue, poiché ti dà accesso a tutti i dati di prodotto generati nella tua famiglia.

Per un accesso diretto ai dati di prodotto, tieni presente che quasi tutti i nostri prodotti Hue (a parte Hue Sync Box) dispongono di un'interfaccia Zigbee. Il protocollo Zigbee è disponibile al pubblico all'indirizzo https://csa-iot.org/ e consente l'accesso ai dati di prodotto delle luci e degli accessori Hue, senza bisogno di Philips Hue Bridge. Tuttavia, se un prodotto Hue è connesso a un Philips Hue Bridge, il modo migliore per accedere ai Dati sui prodotti è mediante l'interfaccia CLIP del Philips Hue Bridge (a livello locale), che renderemo disponibile dietro richiesta tramite il nostro modulo online. Ti concediamo quindi un diritto limitato, revocabile, non trasferibile e non esclusivo di accedere e utilizzare l'API, esclusivamente per recuperare i Dati di Prodotto. Tale diritto non include la possibilità di cedere in licenza o condividere l'accesso con altri. Non è consentito modificare, adattare o alterare l'API; copiare, distribuire, condividere, visualizzare, postare o trasmettere tutta l'API o parte di essa; né decodificare, decompilare, disassemblare o creare prodotti derivati da essa. Questo diritto non include la possibilità di utilizzare l'API per modificare lo stato e le impostazioni del dispositivo (ma, ovviamente, se desideri fare anche questo, puoi registrarti per utilizzare la nostra API per "Scopo dello sviluppatore" – vedi https://developers.meethue.com/). L'API e tutti i materiali correlati, inclusi miglioramenti o modifiche, restano di nostra proprietà (e dei nostri licenziatari) e sono protetti dalle leggi sulla proprietà intellettuale. Non dovrai utilizzare l'API in alcun modo che violi le leggi o gli ordini del tribunale o che possa danneggiare noi o altri. Ti impegni a non introdurre malware, virus o altri componenti dannosi, né di tentare di disabilitare o bypassare eventuali funzioni di sicurezza dei nostri sistemi. Si prega di notare che non possiamo garantire un accesso ininterrotto, tempestivo, sicuro o privo di errori all'API.

Se desideri condividere i tuoi dati di prodotto (dai prodotti Hue connessi a un Hue Bridge), tramite accesso diretto, con qualcuno in Europa (una "terza parte"), nessun problema: è semplice! Basta seguire questi semplici passaggi:

Passaggio 1: chiedi alla terza parte di visitare https://developers.meethue.com/.

Passaggio 2: la terza parte dovrà registrarsi e seguire le istruzioni fornite nella pagina.

Passaggio 3: una volta effettuata la registrazione, la terza parte potrà fare richiesta per le credenziali di integrazione cloud-to-cloud.

Fase 4: Ecco cosa succede per ottenere l'autorizzazione ad accedere ai tuoi dati di prodotto:

· La terza parte può creare un collegamento di richiesta di autorizzazione

· Con questo link puoi accedere al tuo account Hue e concedere alla terza parte l'autorizzazione di accesso.

Fase 5: Una volta concessa l'autorizzazione, la terza parte avrà accesso e potrà iniziare a utilizzare l'API per visualizzare i dati dei tuoi prodotti in tempo reale.

Puoi sempre richiedere di terminare la condivisione dei dati tramite il tuo account Hue (accedi a https://www.philips-hue.com/account).

L'utilizzo delle nostre API per ottenere i tuoi Dati di Prodotto è regolamentato da termini specifici (che devono essere accettati dalla terza parte durante il Passaggio 2 di cui sopra) per concedere alla terza parte il diritto di ottenere i tuoi Dati di Prodotto e proteggere i nostri diritti e il sistema Hue per tutti gli utenti Hue.

Se desideri che una terza parte riceva i tuoi Dati (come Dati Facilmente Disponibili) tramite accesso indiretto, puoi comunicarcelo selezionando tale opzione nel nostro modulo di acquisizione online.

Trasferiremo solo i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati da te richiesti o autorizzati, incluse le informazioni correlate al loro utilizzo (ad esempio, metadati). Non condivideremo i tuoi dati personali senza il tuo esplicito consenso. Dovresti prendere accordi con coloro con cui condividi i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati per salvaguardarli e utilizzarli in modo responsabile, ad esempio affinché li proteggano con misure di sicurezza appropriate e li utilizzino solo per il servizio che ottieni da loro. Non sono autorizzati a utilizzare i Dati sui prodotti e i Dati sui servizi correlati per sviluppare prodotti in concorrenza con quelli Hue e viene proibito loro di vendere o condividere i Dati sui prodotti e i Dati sui servizi correlati con persone non autorizzate.

Accetti di utilizzare i Dati sui Prodotti e i Dati sui Servizi Correlati in modo responsabile e di non condividerli in modo dannoso.

La condivisione dei Dati sui prodotti e dei Dati sui servizi correlati è gratuita.

Vuoi cancellare i tuoi dati?

Ecco come puoi procedere, a seconda del tipo di dati: