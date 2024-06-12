Termini della garanzia del produttore – per i prodotti Philips Hue venduti in Europa, tranne le lampadine Philips Hue, le Philips Hue Lightstrip e gli accessori Philips Hue (come descritto sul sito www.philips-hue.com)

I presenti termini della garanzia del produttore sono validi per gli utenti che hanno acquistato i prodotti in Europa e per i prodotti Philips Hue, tranne che per le lampadine Philips Hue, le Philips Hue Lightstrip e gli accessori Philips Hue (come classificati in www.philips-hue.com).

Il prodotto è specificatamente progettato e sviluppato per l'uso domestico esclusivamente in condizioni di funzionamento normali. Nel caso in cui si riscontrasse difficoltà nell'uso del prodotto, consigliamo di consultare innanzitutto il Manuale dell'utente e le informazioni disponibili sul nostro sito Web. In base ai termini e alle condizioni del presente documento, noi, in qualità di produttore (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. /C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Paesi Bassi) garantisce che i componenti hardware del dispositivo sono privi di difetti materiali e di lavorazione per un periodo di due (2) anni dalla data di consegna, a meno che non sia indicato un altro periodo sulla confezione del prodotto e soggetto all'installazione, alla manutenzione e all'utilizzo del prodotto in conformità alle istruzioni riportate nel Manuale dell'utente. Questa garanzia limitata è valida solo per i componenti hardware contenuti nella confezione originale. Questa garanzia limitata non è valida per il software, anche se incluso o venduto con i componenti hardware. Non garantiamo che l'utilizzo di questo dispositivo sia ininterrotto o privo di errori. A meno che disposizioni legislative di normative applicabili disciplinino diversamente, i nostri obblighi ai sensi della presente garanzia saranno limitati, a nostra discrezione, alla riparazione, alla fornitura di un prodotto sostitutivo per il prodotto difettoso o all'offerta di un credito appropriato per il prezzo di acquisto per il suddetto prodotto difettoso. (S)montaggio e/o (dis)installazione e costi della manodopera saranno esclusi dalla presente garanzia, come pure vetri rotti, batterie e lampadine sostituibili. Nella misura consentita dalla legge applicabile, i risarcimenti coperti da garanzia non si estenderanno oltre né rinnoveranno il periodo di garanzia originale applicabile. Abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di sostituire il prodotto difettoso coperto da garanzia, con un prodotto che presenta piccole deviazioni nel design e/o nelle specifiche che non influiscono sulla funzionalità del prodotto. Per l'idoneità alla presentazione di una richiesta di rimborso valida ai sensi della presente garanzia, sarà necessario presentare a noi (o a un nostro rappresentante) su richiesta un'adeguata ricevuta di acquisto e il prodotto difettoso per l'analisi. Nella misura massima consentita dalla normativa applicabile, la presente policy definisce la nostra completa responsabilità in qualità di produttore, in relazione a prodotti difettosi o non conformi. Decliniamo qualsiasi responsabilità per altre perdite o altri danni indiretti o consequenziali (inclusi, fra gli altri, la perdita di dati o di profitti) né risarciremo l'utente per attività quali la manutenzione regolare, il salvataggio o il ripristino di dati.

La presente garanzia del produttore fornisce diritti separati da quelli derivanti dalla normativa vigente. Ciò significa che tali vantaggi della garanzia sono aggiuntivi rispetto a quelli derivanti per legge e che questi ultimi non sono limitati né interessati dalla presente garanzia. In caso di mancanza di conformità di un prodotto, l'utente ha diritto per legge a richiedere gratuitamente un rimborso in garanzia all'azienda che ha venduto il prodotto.

La presente garanzia è soggetta e può essere sostituita dalla nostra politica di fine supporto nella misura in cui Signify decide di interrompere il supporto per questo dispositivo in conformità con la sua politica di fine supporto, disponibile qui: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Qualora si richieda assistenza per il prodotto in un Paese diverso da quello di acquisto, ci impegneremo a fornire assistenza per il prodotto rispetto ai termini della garanzia del Paese di acquisto del prodotto.

Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia specificato nella presente garanzia del produttore, contattare il rivenditore o il centro assistenza clienti Philips. I dettagli di contatto sono disponibili su: www.philips.com/lighting

Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.