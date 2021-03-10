Il nostro obiettivo è quello di fornire agli utenti che visitano il nostro sito informazioni quanto più possibile pertinenti ai loro interessi. Ci impegniamo quindi ad adattare il più possibile il nostro sito alle esigenze di ogni visitatore attraverso la scelta dei contenuti e anche delle pubblicità visualizzate.
Per realizzare questi adattamenti, cerchiamo di acquisire un quadro completo dei suoi interessi sulla base dei siti Signify da lei visitati in modo da sviluppare un profilo di settore. In base a tali interessi, adattiamo quindi i contenuti e le pubblicità visualizzate sul nostro sito per i diversi gruppi di clienti. Ad esempio, a seconda dei suoi comportamenti di navigazione, potrebbe avere interessi analoghi a quelli di un gruppo composto da uomini di età compresa tra i 30 e i 45 anni, sposati e con figli e interessati alla categoria "calcio": in questo caso, verranno visualizzate, ovviamente, pubblicità diverse rispetto a quelle proposte a un segmento formato da donne di età compresa tra 20 e 30 anni, single e interessate alla categoria "viaggi".
Anche soggetti terzi, che impostano i propri cookie attraverso il nostro sito Web, possono cercare di scoprire quali sono i loro interessi in maniera analoga. In questo caso, le informazioni relative al sito Web che sta visitando possono essere combinate con informazioni provenienti da altri siti, diversi dal nostro, da lei visitati in precedenza.
Anche se non vengono utilizzati questi cookie, le verranno comunque proposte delle inserzioni pubblicitarie sul nostro sito che, tuttavia, non saranno mirate ai suoi interessi.
Questi cookie consentono di:
- registrare la sua visita sui siti Web e, pertanto, di valutare i suoi interessi
- eseguire un controllo per verificare se ha fatto clic su una pubblicità
- acquisire informazioni sul suo comportamento di navigazione che saranno trasferite ad altri siti Web
- utilizzare servizi di terzi per visualizzare inserzioni pubblicitarie
- visualizzare pubblicità più interessanti sulla base del suo utilizzo dei social media