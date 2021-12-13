Với Hue Bridge, bạn có quyền truy cập vào bộ tính năng chiếu sáng thông minh đầy đủ – và dễ dàng kết nối công tắc Hue Tap.
Hướng dẫn thiết lập
Cách thiết lập công tắc Hue Tap
Kết nối qua Hue Bridge
Trước khi bạn bắt đầu thiết lập
Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?
Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.
Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge
Bạn đã lắp công tắc Hue Tap chưa?
Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với công tắc Hue Tap.
Thiết lập công tắc Tap
- Mở ứng dụng Hue.
- Chuyển đến tab Settings (Cài đặt) rồi nhấn vào Accessories (Phụ kiện).
4. Nhấn vào Add accessory (Thêm phụ kiện).
4. Nhấn vào Công tắc Hue Tap và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
5. Sau khi ứng dụng Hue đã tìm thấy công tắc Tap, bạn có thể chọn Phòng hoặc Khu vực mà công tắc Tap điều khiển, cũng như chức năng của các nút.
Bạn cần trợ giúp?
Nếu bạn cần thêm trợ giúp khi thiết lập công tắc Tap, hãy duyệt xem Câu hỏi thường gặp của chúng tôi hoặc liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Philips Hue.
