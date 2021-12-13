Hue Bridge của bạn có được kết nối và được thêm vào ứng dụng Hue không?

Hue Bridge của bạn đã được cắm điện, kết nối với Wi-Fi và được thêm vào ứng dụng Hue. Nếu bạn chưa làm điều đó, thì trước tiên, hãy cài đặt Hue Bridge.

Tìm hiểu cách thiết lập Hue Bridge

Bạn đã lắp công tắc Hue Tap chưa?

Nếu bạn chưa biết cách lắp đặt, hãy tham khảo sách hướng dẫn đi kèm với công tắc Hue Tap.