1. Μην συνδέσετε ακόμα το Hue Bridge.

Θα πρέπει πρώτα να σαρώστε τον κωδικό QR του, επομένως φροντίστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό.

2. Έχετε περισσότερες από μία συσκευές Hue να προσθέσετε;

Κρατήστε τις όλες μαζί! Θα σαρώσετε όλους τους κωδικούς QR τους στο ίδιο βήμα.

3. Έχετε την εφαρμογή Hue;

Κατεβάστε την από το κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας.