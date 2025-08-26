Όλα τα προϊόντα Hue ακολουθούν την ίδια εύκολη ρύθμιση κωδικού QR, ώστε να μπορείτε να σαρώνετε και να ρυθμίζετε όλες τις συσκευές Hue σας ταυτόχρονα.
How to set up a Hue Bridge Pro
Διαβάστε πρώτα αυτό!
1. Μην συνδέσετε ακόμα το Hue Bridge.
Θα πρέπει πρώτα να σαρώστε τον κωδικό QR του, επομένως φροντίστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε αυτό.
2. Έχετε περισσότερες από μία συσκευές Hue να προσθέσετε;
Κρατήστε τις όλες μαζί! Θα σαρώσετε όλους τους κωδικούς QR τους στο ίδιο βήμα.
3. Έχετε την εφαρμογή Hue;
Κατεβάστε την από το κατάστημα εφαρμογών του τηλεφώνου σας.
Οδηγίες εγκατάστασης του Bridge Pro
1. Ανοίξτε την εφαρμογή Hue.
Αν είναι η πρώτη φορά που την ανοίγετε, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να προσθέσετε ένα Hue Bridge. Πατήστε Ναι.
Αν πατήσατε Παράλειψη, μην ανησυχείτε! Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, πατήστε Συσκευές και, στη συνέχεια, πατήστε το μπλε εικονίδιο συν (+).
2. Σαρώστε τον κωδικό QR.
Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η σάρωση, πατήστε Επόμενο.
Σημείωση: Αν το προϊόν σας δεν διαθέτει κωδικό QR, πατήστε Χρειάζομαι βοήθεια, επιλέξτε Δεν υπάρχει κωδικός QR και τέλος το Bridge Pro.
3. Επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης του Hue Bridge Pro, μέσω Wi-Fi (σε αυτήν την περίπτωση μην χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet) ή χρησιμοποιώντας το καλώδιο Ethernet.
Τροφοδοτήστε το Hue Bridge Pro σας με το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας USB-C και η εφαρμογή θα σας εξηγήσει τα τελικά βήματα.
Χρειάζεστε βοήθεια;
Περιηγηθείτε στις Συχνές Ερωτήσεις ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη.
Διαβάστε τις Συχνές Ερωτήσεις για το Hue Bridge >