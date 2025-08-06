Ειδοποίηση δεδομένων

3. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κοινοποιήσετε και να διαγράψετε δεδομένα;

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η άμεση πρόσβαση σάς επιτρέπει να ανακτάτε τα Δεδομένα Προϊόντος σας σε πραγματικό χρόνο, ενώ με την έμμεση πρόσβαση, θα λαμβάνετε τα Δεδομένα σας (ως Άμεσα Διαθέσιμα Δεδομένα) σε ένα μαζικό αρχείο μέσω email. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής και να επιλέξετε τον τύπο πρόσβασης που προτιμάτε. Για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση, πρέπει να είστε "Διαχειριστής" / "Κάτοχος" με λογαριασμό Hue, καθώς αυτό σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα Δεδομένα Προϊόντος που δημιουργούνται στο νοικοκυριό σας.

Για άμεση πρόσβαση στα Δεδομένα Προϊόντος, σημειώστε ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα Hue (εκτός από το Hue Sync Box) διαθέτουν διεπαφή Zigbee. Το πρωτόκολλο Zigbee είναι διαθέσιμο δημόσια στη διεύθυνση https://csa-iot.org/ και επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα προϊόντος από φώτα και αξεσουάρ Hue —δεν απαιτείται γέφυρα Philips Hue. Ωστόσο, εάν ένα προϊόν Hue συνδέεται σε ένα Philips Hue Bridge, ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Δεδομένα προϊόντος είναι μέσω της διεπαφής CLIP του Philips Hue Bridge (τοπικά), που θα καταστήσουμε διαθέσιμη σε εσάς κατόπιν αιτήματος μέσω της διαδικτυακής φόρμας εισαγωγής. Στη συνέχεια, σας παραχωρούμε ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη μεταβιβάσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του API, αυστηρά για την ανάκτηση Δεδομένων Προϊόντος. Αυτό το δικαίωμα δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραχώρησης άδειας χρήσης ή κοινής χρήσης πρόσβασης με άλλους. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να αλλάξετε το API, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να κοινοποιήσετε, να εμφανίσετε, να αναρτήσετε ή να μεταφέρετε οποιοδήποτε μέρος αυτού και/ή να ανακατασκευάσετε, να αποσυμπιλήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από αυτό. Αυτό το δικαίωμα δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης του API για την τροποποίηση της κατάστασης και των ρυθμίσεων της συσκευής (αλλά, φυσικά, αν θέλετε να το κάνετε και αυτό, μπορείτε να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε το API μας για "Σκοπό Προγραμματιστή" – βλ. https://developers.meethue.com/). Το API και οποιοδήποτε σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων, παραμένουν ιδιοκτησία μας (και των δικαιοπαρόχων μας) και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το API με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει νόμους ή δικαστικές αποφάσεις ή που θα μπορούσε να βλάψει εμάς ή άλλους. Δεν επιτρέπεται να εισαγάγετε κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή να επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε λειτουργία ασφαλείας των συστημάτων μας. Λάβετε υπόψη ότι δεν εγγυόμαστε αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα πρόσβαση στο API.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε τα Δεδομένα προϊόντος σας (από τα προϊόντα Hue που συνδέονται σε ένα Hue Bridge), μέσω άμεσης πρόσβασης, με κάποιον στην Ευρώπη (ένα "τρίτο μέρος"), κανένα πρόβλημα — είναι απλό! Απλώς ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:

Βήμα 1: Ζητήστε από το τρίτο μέρος να επισκεφτεί το https://developers.meethue.com/.

Βήμα 2: Το τρίτο μέρος θα πρέπει να εγγραφεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Βήμα 3: Μόλις εγγραφεί, το τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση για διαπιστευτήρια ενοποίησης cloud-to-cloud.

Βήμα 4: Για να λάβετε την άδεια για πρόσβαση στα Δεδομένα προϊόντος, να τι γίνεται:

· Το τρίτο μέρος μπορεί να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο αιτήματος εξουσιοδότησης

· Με αυτόν τον σύνδεσμο, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό Hue σας και να παραχωρήσετε στο τρίτο μέρος άδεια πρόσβασης.

Βήμα 5: Μόλις δώσετε άδεια, το τρίτο μέρος θα αποκτήσει πρόσβαση και θα μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το API για να βλέπει τα Δεδομένα Προϊόντος σας σε πραγματικό χρόνο.

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να τερματίσετε την κοινή χρήση δεδομένων μέσω του λογαριασμού σας Hue (συνδεθείτε στο https://www.philips-hue.com/account).

Η χρήση των API μας για να αποκτήσετε τα Δεδομένα προϊόντος σας ρυθμίζεται από ειδικούς όρους (για να γίνουν δεκτά από το τρίτο μέρος κατά το Βήμα 2 ανωτέρω) για να παραχωρήσετε στο τρίτο μέρος δικαιώματα για να αποκτήσουν τα Δεδομένα προϊόντος σας και να προστατέψετε τα δικαιώματά μας και το σύστημα Hue για όλους τους χρήστες του Hue.

Εάν επιθυμείτε ένα τρίτο μέρος να λάβει τα Δεδομένα σας (ως Άμεσα Διαθέσιμα Δεδομένα) μέσω έμμεσης πρόσβασης, μπορείτε να μας ενημερώσετε επιλέγοντας αυτήν την επιλογή στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης.

Θα μεταφέρουμε μόνο Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών που ζητάτε ή εξουσιοδοτείτε, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών για τη χρήση τους (π.χ. μεταδεδομένα). Δεν θα κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα πρέπει να κανονίσετε με εκείνους με τους οποίους μοιράζεστε Δεδομένα προϊόντος και Συναφή δεδομένα υπηρεσίας να τα προφυλάσσουν και να τα χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα, για παράδειγμα ότι τα προστατεύουν με επαρκή μέτρα ασφαλείας και τα χρησιμοποιούν μόνο για την υπηρεσία που λαμβάνετε από αυτούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων που ανταγωνίζονται τα προϊόντα Hue και δεν μπορούν να πουλήσουν ή να κοινοποιήσουν Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών σε κανέναν που δεν είναι εξουσιοδοτημένος.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Προϊόντος και τα Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών υπεύθυνα και να μην τα κοινοποιείτε με επιβλαβείς τρόπους.

Η κοινοποίηση Δεδομένων Προϊόντος και Συναφών Δεδομένων Υπηρεσιών δεν θα σας κοστίσει τίποτα.

Θέλετε να διαγράψετε τα Δεδομένα σας;

Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων: