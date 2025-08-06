Υποστήριξη
Ειδοποίηση δεδομένων

Ειδοποίηση δεδομένων

Ειδοποίηση Δεδομένων για την Hue ("Ειδοποίηση Δεδομένων") - Ευρώπη 

Έκδοση: Σεπτέμβριος 2025 

Η παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων εξηγεί πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κοινοποιήσετε ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Hue, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων που καλύπτονται και του τρόπου με τον οποίο τα χειριζόμαστε στην Ευρώπη. Μην ξεχάσετε να ελέγξετε το/τα Παράρτημα/α για σημαντικές επιπλέον λεπτομέρειες ή εξαιρέσεις που ενδέχεται να ισχύουν.

Είμαστε η Signify Netherlands B.V., η εταιρεία πίσω από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Hue, που βρίσκεται στη διεύθυνση High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες για εμάς παρακάτω – δείτε την ενότητα "Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας".

Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «εσείς», εννοούμε τον «Διαχειριστή» / «Κάτοχο» ή τον «Εξουσιοδοτημένο Χρήστη» ενός συστήματος Hue – ανατρέξτε στην ενότητα 2 των Όρων Χρήσης της Hue για να καταλάβετε εάν είστε «Διαχειριστής» / «Κάτοχος» ή «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης». Εάν είστε «Εξουσιοδοτημένος Χρήστης», δεν θα έχετε πρόσβαση σε Δεδομένα που δημιουργούνται από προϊόντα και υπηρεσίες Hue στο νοικοκυριό σας—εκτός από τα Δεδομένα που συνδέονται με τον δικό σας λογαριασμό—σε αντίθεση με έναν «Διαχειριστή» / «Κάτοχο», ο οποίος έχει ευρύτερα δικαιώματα πρόσβασης. Απλά μια προειδοποίηση: μπορεί να σας ζητήσουμε κάποια στοιχεία—και λογαριασμό Hue—για να επιβεβαιώσουμε ότι είστε ο "Διαχειριστής" / "Ιδιοκτήτης" ή ο "Εξουσιοδοτημένος χρήστης" όταν χρειάζεται—αυτό μας βοηθά να διατηρούμε τα Δεδομένα σας ασφαλή και να διασφαλίσουμε ότι κοινοποιούνται στο σωστό πρόσωπο.

Για τα προσωπικά δεδομένα, ισχύει η Ειδοποίηση Απορρήτου μας και έχει προτεραιότητα έναντι της παρούσας Ειδοποίησης Δεδομένων.

Όταν αναφέρουμε ορισμένους όρους σε αυτήν την Ειδοποίηση Δεδομένων — όπως «Εύκολα Διαθέσιμα Δεδομένα» ή «Κάτοχος Δεδομένων» — τους χρησιμοποιούμε όπως ορίζονται στον Νόμο περί Δεδομένων της ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε ένα Γλωσσάρι στο τέλος της παρούσας Δήλωσης δεδομένων για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε κάποιους από τους βασικούς όρους. Ενημερωτικά, αυτοί οι ορισμοί είναι απλοποιημένοι για να είναι πιο κατανοητοί, όπως και η υπόλοιπη παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων. Για την ακριβή νομική διατύπωση, μπορείτε πάντα να ελέγξετε τους ορισμούς στον Νόμο περί Δεδομένων της ΕΕ.

1. Ποια δεδομένα περιλαμβάνονται; (τύπος, μορφή, συχνότητα και όγκος συλλογής)

Τα Δεδομένα που καλύπτονται από την παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων αναφέρονται στο/στα Παράρτημα/α και ισχύουν για την Ευρώπη – χρησιμοποιούμε τον όρο «Δεδομένα» στην παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων για τα «Εύκολα Διαθέσιμα Δεδομένα», εκτός εάν υποδείξουμε διαφορετικά.

Έχουμε ομαδοποιήσει τα Δεδομένα σε δύο ενότητες: "Δεδομένα Προϊόντος" και "Δεδομένα Σχετικών Υπηρεσιών".

Ο παρακάτω πίνακας σας παρέχει πρόσθετες πληροφορίες:

 

Δεδομένα προϊόντος

Σχετικά δεδομένα υπηρεσίας

Μορφή

JSON

JSON

Συχνότητα συλλογής

Συνήθως 10-100 στοιχεία δεδομένων ανά ημέρα, ανάλογα με τη χρήση του συστήματος

Συνήθως 0-100 στοιχεία δεδομένων ανά ημέρα, ανάλογα με τη χρήση του συστήματος

Όγκος

Συνήθως 30-400KB ανά ημέρα

Συνήθως 0-400KB ανά ημέρα

Συνεχής και σε πραγματικό χρόνο δημιουργία δεδομένων

Τα δεδομένα προϊόντος δημιουργούνται μόνο όταν συμβαίνουν συμβάντα ή αλλάζουν καταστάσεις.

 

2. Πώς αποθηκεύουμε Δεδομένα;

Θα διατηρήσουμε τα Δεδομένα έως και 2 (δύο) έτη από την ημερομηνία συλλογής τους, εκτός εάν σας ενημερώσουμε διαφορετικά.

Ορισμένα προϊόντα Hue είναι έμμεσα ικανά να αποθηκεύουν Δεδομένα σε απομακρυσμένο διακομιστή. Δείτε το Παράρτημα-1 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε προϊόν Hue.

Τα δεδομένα σε προϊόντα αποθηκεύονται μόνο προσωρινά και αντικαθίστανται όταν καταγράφεται μια νέα κατάσταση. Δεν αποθηκεύεται ιστορικό ή αρχεία καταγραφής στο προϊόν.

Εάν αποθηκεύουμε Δεδομένα, το κάνουμε σε διακομιστές που βασίζονται στο cloud. Ενδέχεται να μεταφέρουμε Δεδομένα σε χώρες που βρίσκονται εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Για περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα, δείτε την ενότητα "Πότε μεταφέρουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό" στη Δήλωση απορρήτου.

3. Πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση, να κοινοποιήσετε και να διαγράψετε δεδομένα;  

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η άμεση πρόσβαση σάς επιτρέπει να ανακτάτε τα Δεδομένα Προϊόντος σας σε πραγματικό χρόνο, ενώ με την έμμεση πρόσβαση, θα λαμβάνετε τα Δεδομένα σας (ως Άμεσα Διαθέσιμα Δεδομένα) σε ένα μαζικό αρχείο μέσω email. Μπορείτε να υποβάλετε ένα αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής και να επιλέξετε τον τύπο πρόσβασης που προτιμάτε. Για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση, πρέπει να είστε "Διαχειριστής" / "Κάτοχος" με λογαριασμό Hue, καθώς αυτό σας δίνει πρόσβαση σε όλα τα Δεδομένα Προϊόντος που δημιουργούνται στο νοικοκυριό σας.

Για άμεση πρόσβαση στα Δεδομένα Προϊόντος, σημειώστε ότι σχεδόν όλα τα προϊόντα Hue (εκτός από το Hue Sync Box) διαθέτουν διεπαφή Zigbee. Το πρωτόκολλο Zigbee είναι διαθέσιμο δημόσια στη διεύθυνση https://csa-iot.org/ και επιτρέπει την πρόσβαση σε δεδομένα προϊόντος από φώτα και αξεσουάρ Hue —δεν απαιτείται γέφυρα Philips Hue. Ωστόσο, εάν ένα προϊόν Hue συνδέεται σε ένα Philips Hue Bridge, ο καλύτερος τρόπος για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Δεδομένα προϊόντος είναι μέσω της διεπαφής CLIP του Philips Hue Bridge (τοπικά), που θα καταστήσουμε διαθέσιμη σε εσάς κατόπιν αιτήματος μέσω της διαδικτυακής φόρμας εισαγωγής. Στη συνέχεια, σας παραχωρούμε ένα περιορισμένο, ανακλητό, μη μεταβιβάσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του API, αυστηρά για την ανάκτηση Δεδομένων Προϊόντος. Αυτό το δικαίωμα δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα παραχώρησης άδειας χρήσης ή κοινής χρήσης πρόσβασης με άλλους. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε ή να αλλάξετε το API, να αντιγράψετε, να διανείμετε, να κοινοποιήσετε, να εμφανίσετε, να αναρτήσετε ή να μεταφέρετε οποιοδήποτε μέρος αυτού και/ή να ανακατασκευάσετε, να αποσυμπιλήσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από αυτό. Αυτό το δικαίωμα δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα χρήσης του API για την τροποποίηση της κατάστασης και των ρυθμίσεων της συσκευής (αλλά, φυσικά, αν θέλετε να το κάνετε και αυτό, μπορείτε να εγγραφείτε για να χρησιμοποιήσετε το API μας για "Σκοπό Προγραμματιστή" – βλ. https://developers.meethue.com/). Το API και οποιοδήποτε σχετικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων ή τροποποιήσεων, παραμένουν ιδιοκτησία μας (και των δικαιοπαρόχων μας) και προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το API με οποιονδήποτε τρόπο που παραβιάζει νόμους ή δικαστικές αποφάσεις ή που θα μπορούσε να βλάψει εμάς ή άλλους. Δεν επιτρέπεται να εισαγάγετε κακόβουλο λογισμικό, ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία ή να επιχειρήσετε να απενεργοποιήσετε ή να παρακάμψετε οποιαδήποτε λειτουργία ασφαλείας των συστημάτων μας. Λάβετε υπόψη ότι δεν εγγυόμαστε αδιάλειπτη, έγκαιρη, ασφαλή ή χωρίς σφάλματα πρόσβαση στο API.

Εάν θέλετε να μοιραστείτε τα Δεδομένα προϊόντος σας (από τα προϊόντα Hue που συνδέονται σε ένα Hue Bridge), μέσω άμεσης πρόσβασης, με κάποιον στην Ευρώπη (ένα "τρίτο μέρος"), κανένα πρόβλημα — είναι απλό! Απλώς ακολουθήστε αυτά τα εύκολα βήματα:

Βήμα 1: Ζητήστε από το τρίτο μέρος να επισκεφτεί το https://developers.meethue.com/.

Βήμα 2: Το τρίτο μέρος θα πρέπει να εγγραφεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες σε αυτήν τη σελίδα.

Βήμα 3: Μόλις εγγραφεί, το τρίτο μέρος μπορεί να υποβάλει αίτηση για διαπιστευτήρια ενοποίησης cloud-to-cloud.

Βήμα 4: Για να λάβετε την άδεια για πρόσβαση στα Δεδομένα προϊόντος, να τι γίνεται:

· Το τρίτο μέρος μπορεί να δημιουργήσει έναν σύνδεσμο αιτήματος εξουσιοδότησης

· Με αυτόν τον σύνδεσμο, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό Hue σας και να παραχωρήσετε στο τρίτο μέρος άδεια πρόσβασης.

Βήμα 5: Μόλις δώσετε άδεια, το τρίτο μέρος θα αποκτήσει πρόσβαση και θα μπορεί να αρχίσει να χρησιμοποιεί το API για να βλέπει τα Δεδομένα Προϊόντος σας σε πραγματικό χρόνο.

Μπορείτε πάντα να ζητήσετε να τερματίσετε την κοινή χρήση δεδομένων μέσω του λογαριασμού σας Hue (συνδεθείτε στο https://www.philips-hue.com/account).

 

Η χρήση των API μας για να αποκτήσετε τα Δεδομένα προϊόντος σας ρυθμίζεται από ειδικούς όρους (για να γίνουν δεκτά από το τρίτο μέρος κατά το Βήμα 2 ανωτέρω) για να παραχωρήσετε στο τρίτο μέρος δικαιώματα για να αποκτήσουν τα Δεδομένα προϊόντος σας και να προστατέψετε τα δικαιώματά μας και το σύστημα Hue για όλους τους χρήστες του Hue.

Εάν επιθυμείτε ένα τρίτο μέρος να λάβει τα Δεδομένα σας (ως Άμεσα Διαθέσιμα Δεδομένα) μέσω έμμεσης πρόσβασης, μπορείτε να μας ενημερώσετε επιλέγοντας αυτήν την επιλογή στην ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αίτησης.

Θα μεταφέρουμε μόνο Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών που ζητάτε ή εξουσιοδοτείτε, συμπεριλαμβανομένων σχετικών πληροφοριών για τη χρήση τους (π.χ. μεταδεδομένα). Δεν θα κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα πρέπει να κανονίσετε με εκείνους με τους οποίους μοιράζεστε Δεδομένα προϊόντος και Συναφή δεδομένα υπηρεσίας να τα προφυλάσσουν και να τα χρησιμοποιήσετε υπεύθυνα, για παράδειγμα ότι τα προστατεύουν με επαρκή μέτρα ασφαλείας και τα χρησιμοποιούν μόνο για την υπηρεσία που λαμβάνετε από αυτούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών για την ανάπτυξη προϊόντων που ανταγωνίζονται τα προϊόντα Hue και δεν μπορούν να πουλήσουν ή να κοινοποιήσουν Δεδομένα Προϊόντος και Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών σε κανέναν που δεν είναι εξουσιοδοτημένος.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Προϊόντος και τα Συναφή Δεδομένα Υπηρεσιών υπεύθυνα και να μην τα κοινοποιείτε με επιβλαβείς τρόπους.

Η κοινοποίηση Δεδομένων Προϊόντος και Συναφών Δεδομένων Υπηρεσιών δεν θα σας κοστίσει τίποτα.

 

Θέλετε να διαγράψετε τα Δεδομένα σας;
Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων:

  • Δεδομένα (ως άμεσα διαθέσιμα δεδομένα): Μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό Hue σας μέσω του μενού ρυθμίσεων που είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή Hue ή στον ιστότοπο Philips Hue. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ένα  αίτημα διαγραφής απορρήτου.
  • Για δεδομένα στη συσκευή: Εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στο προϊόν Hue.
  • Για δεδομένα που είναι τοπικά αποθηκευμένα στις εφαρμογές Hue: Μπορείτε απλώς να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή.

4. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα;

Στην ενότητα 3β των Όρων Χρήσης της Hue εξηγούμε πώς εμείς και οι θυγατρικές του ομίλου Signify χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα.  Θα κοινοποιούμε Δεδομένα μόνο σε τρίτους όπως περιγράφουμε σε αυτήν.

5. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή χρειάζεστε υποστήριξη, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μας μέσω https://www.philips-hue.com/support.

Προσοχή—Δεν είμαστε πάντα εμείς ο Κάτοχος των Δεδομένων. Εάν χρησιμοποιείτε σύστημα τρίτου μέρους για τη σύνδεση των προϊόντων Hue, το εν λόγω τρίτο μέρος ενδέχεται να γίνει ο Κάτοχος Δεδομένων αντί για εμάς. Στη συνέχεια, ενδέχεται να χρειαστεί να ασκήσετε τα δικαιώματα πρόσβασής σας με αυτό το τρίτο μέρος. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο/στα Παράρτημα/α. 

6. Περιέχουν τα Δεδομένα Εμπορικά Μυστικά;

Σκεφτείτε ένα εμπορικό μυστικό όπως τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Είναι κάτι πολύτιμο που θα θέλαμε να προστατεύσουμε, ώστε κανείς άλλος να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει για να μας ανταγωνιστεί. Ορισμένα Δεδομένα ενδέχεται να περιέχουν εμπορικά μυστικά. Εάν ισχύει, θα σας ενημερώσουμε—και το εμπορικό μυστικό ανήκει στη Signify Holding B.V..

7. Παράπονα και Επίλυση Διαφορών

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελίες σχετικά με τις πρακτικές μας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων στην αρμόδια αρχή της χώρας διαμονής σας.

8. Για πόσο καιρό ισχύει αυτό;

Εφόσον χρησιμοποιείτε ενεργά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες Hue ως "Διαχειριστής", "Κάτοχος" ή "Εξουσιοδοτημένος Χρήστης", θα διατηρήσετε τα δικαιώματα πρόσβασης και κοινής χρήσης. Αυτό βασίζεται επίσης στο χρονικό διάστημα που διατηρούμε τα Δεδομένα.

Κατά καιρούς, ενδέχεται να ενημερώνουμε την παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων, για παράδειγμα εάν αλλάξουν προϊόντα, υπηρεσίες ή Δεδομένα. Εάν το κάνουμε, θα δημοσιεύσουμε την ενημερωμένη Ειδοποίηση Δεδομένων στον ιστότοπό μας για το Philips Hue. 

9. Το Γλωσσάρι πράξης δεδομένων μας

Ανατρέξτε στο Γλωσσάρι μας παρακάτω για να κατανοήσετε τους βασικούς όρους που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Ειδοποίηση Δεδομένων. Θυμηθείτε: Έχουμε απλοποιήσει αυτούς τους ορισμούς για να είναι πιο εύκολο να τους παρακολουθήσετε. Για την επίσημη νομική διατύπωση, μπορείτε να ανατρέξετε στον Νόμο περί Δεδομένων της ΕΕ.

α.       Συνδεδεμένο προϊόν: Αυτό σημαίνει απλώς μια έξυπνη συσκευή—κάτι που συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που τη χρησιμοποιείτε ή τι συμβαίνει γύρω της και μπορεί να τις κοινοποιεί είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ασύρματου δικτύου είτε απευθείας από τη συσκευή. Όποτε αναφέρουμε Προϊόν Hue Σε αυτήν την Ειδοποίηση Δεδομένων, μιλάμε για ένα Συνδεδεμένο Προϊόν.

β.       Κάτοχος δεδομένων: Πρόκειται για το μέρος—όπως εμείς—που συλλέγει τα Δεδομένα προϊόντος και Συναφή δεδομένα υπηρεσίας από τα προϊόντα ή υπηρεσίες Hue σας. Είμαστε ο Κάτοχος Δεδομένων όταν μας επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε ή να κοινοποιούμε αυτά τα δεδομένα, βάσει του νόμου ή όσων έχουμε συμφωνήσει μαζί σας.

γ.        Ευρώπη: Η παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων ισχύει για χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν χρησιμοποιείτε προϊόντα και υπηρεσίες Hue που έχουν διατεθεί στην ΕΕ, η παρούσα Ειδοποίηση Δεδομένων είναι σχετική με εσάς.

δ.       Δεδομένα προϊόντος: Αυτές είναι οι πληροφορίες που δημιουργεί το προϊόν Hue σας όταν το χρησιμοποιείτε—όπως πότε είναι ενεργοποιημένο και απενεργοποιημένο ή πόσο συχνά το χρησιμοποιείτε. Πρόκειται για δεδομένα που το προϊόν έχει σχεδιαστεί για κοινή χρήση, είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω ασύρματου δικτύου είτε απευθείας από τη συσκευή. Είναι προσβάσιμα σε εσάς, εμάς ή μερικές φορές ένα τρίτο μέρος.

ε.       Εύκολα διαθέσιμα δεδομένα: Αυτό είναι το είδος των δεδομένων που έχουμε ήδη στο cloud μας από το προϊόν Hue ή σχετικές υπηρεσίες—όπως ο τρόπος χρήσης του προϊόντος ή οι ρυθμίσεις του. Είναι δεδομένα στα οποία έχουμε πρόσβαση και μπορούμε να τα αποκτήσουμε εύκολα, χωρίς περίπλοκα βήματα.

στ.         Σχετική υπηρεσία: Αυτό σημαίνει τα ψηφιακά εξαρτήματα—όπως εφαρμογές ή λογισμικό—που χρειάζεται το προϊόν Hue σας για να λειτουργεί σωστά. Ορισμένα από αυτά συνοδεύουν το προϊόν όταν το αγοράζετε, και χωρίς αυτά, το προϊόν σας μπορεί να μην κάνει αυτό που υποτίθεται ότι κάνει. Άλλες φορές, ενδέχεται να προστεθεί αργότερα (από εμάς ή από τρίτο μέρος) για την αναβάθμιση ή την τροποποίηση του τρόπου λειτουργίας του προϊόντος σας. Όποτε αναφέρουμε Υπηρεσίες ή εφαρμογές Hue Σε αυτήν την Ειδοποίηση Δεδομένων, μιλάμε για μια Σχετική Υπηρεσία.

g.     Σχετικά Δεδομένα Υπηρεσίας: Αυτό είναι το ψηφιακό ίχνος που δημιουργείται όταν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες που είναι συνδεδεμένες με το προϊόν Hue σας—όπως η χρήση της εφαρμογής, ο ορισμός ρουτινών ή η ενεργοποίηση αυτοματισμών. Περιλαμβάνει πράγματα που κάνετε σκόπιμα (όπως αλλαγή μιας ρύθμισης) και πράγματα που συμβαίνουν στο παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε την υπηρεσία.

Παράρτημα-1 Συνδεδεμένα προϊόντα (προϊόντα Hue)

 

Τύπος δεδομένων προϊόντος

Δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων σε απομακρυσμένο διακομιστή

Διακόπτες

Πατήματα κουμπιών, στάθμη μπαταρίας, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Ναι, έμμεσα.

 

Σημείωση: Τα Συνδεδεμένα προϊόντα μπορούν να συνδεθούν σε υποστηρικτικό σύστημα cloud μέσω μιας πύλης/ γέφυρας/συσκευής ελέγχου, π.χ. το Philips Hue Bridge, οποιοδήποτε άλλο Zigbee-to-IP bridge, έναν δρομολογητή ορίου ύλης, μια συσκευή Amazon Alexa, Google Home ή Apple Home, μια εφαρμογή smartphone και άλλα[1].

Αισθητήρες κίνησης

Κίνηση, θερμοκρασία2, επίπεδο φωτισμού[2], επίπεδο μπαταρίας, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Αισθητήρες ανοίγματος/κλεισίματος

Άνοιγμα-κλείσιμο, ανίχνευση παραβίασης, στάθμη μπαταρίας, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Φώτα.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, επίπεδο μείωσης έντασης, θερμοκρασία χρώματος, χρώμα, δυναμική, παράμετροι δικτύου, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Συσκευές με φώτα και διακόπτες

Το άθροισμα των δεδομένων που αναφέρονται στις παραπάνω ενότητες για τα φώτα και τους διακόπτες

Έξυπνο βύσμα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση, παράμετροι δικτύου, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Chime

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχου, ένταση ήχου, αναγνωριστικό ήχου, διάρκεια, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση συσκευής

Hue Bridge

Φωτιστικό, δωμάτιο, ζώνη, σκηνή, περιοχή ψυχαγωγίας, περιοχή κίνησης, συσκευή, αυτοματισμός και ρυθμίσεις και καταστάσεις που σχετίζονται με κουμπί συνδέσμου, κατάσταση συνδεσιμότητας, ρύθμιση συσκευής

Ναι

Κάμερα και κουδούνι

Δεδομένα βίντεο, εικόνας και ήχου,

συμβάντα ανίχνευσης κίνησης, αντικειμένων και ήχου, στάθμη μπαταρίας (για κάμερες με μπαταρία), κατάσταση συνδεσιμότητας, πατήματα κουμπιών (για κουδούνι πόρτας), διαμόρφωση συσκευής

Ναι

Hue Sync Box

Δεδομένα χρήση όπως συγχρονισμός φωτιστικού on/off, είσοδος, λειτουργία, διάρκεια, κατάσταση συνδεσιμότητας, ρύθμιση συσκευής

Ναι

 

 

[1] Η Signify δεν είναι ο κάτοχος των δεδομένων εάν τα Συνδεδεμένα Προϊόντα χρησιμοποιούνται με πύλη/γέφυρα/συσκευή ελέγχου τρίτου μέρους εκτός από τη γέφυρα Philips Hue.

[2] Οι αισθητήρες κίνησης είναι ικανοί να μετρούν τη θερμοκρασία και το επίπεδο φωτός συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο. 

Παράρτημα-2 Σχετικές Υπηρεσίες (Υπηρεσίες Hue)

 

Τύπος δεδομένων σχετικής υπηρεσίας

Εφαρμογή Hue[3]

Δεδομένα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής για έλεγχο φωτισμού, λήψη σκηνών, δημιουργία και χρήση, αυτοματισμούς, Hue Secure, συγχρονισμό φωτισμού (ψυχαγωγίας) και διαμορφώσεις συστήματος Hue

Εφαρμογή Hue Sync TV3

Δεδομένα χρήσης όπως ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συγχρονισμού φωτισμού, λειτουργία, διάρκεια, κατάσταση συνδεσιμότητας, διαμόρφωση εφαρμογής

Εφαρμογή υπολογιστή3

Υπηρεσίες Hue Secure Cloud3

Τα δεδομένα για τον τρόπο που οι υπηρεσίες Hue Secure χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον οπλισμό/αφοπλισμό, τη ζωντανή προβολή και συμβάντα, συμβάντα ασφάλειας που σχετίζονται με την προβολή βίντεο, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων push, λωρίδας χρόνου, (φωτιστικό) συναγερμών, συμβάντων στο Bridge για περιπτώσεις ευκολίας χρήσης, ασφάλειας και ρυθμίσεις διαμόρφωσης κάμερας

Γενικές Υπηρεσίες Hue Cloud3

Δεδομένα που επιτρέπουν την ανακάλυψη του Bridge και τη σύνδεση εφαρμογών και υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και υπηρεσιών τρίτων) μέσω του cloud με το Bridge. Διαχείριση συσκευών, γεωγραφική τοποθεσία βάσει διεύθυνσης IP, δεδομένα που σχετίζονται με τον λογαριασμό και την οικία

 

[3] Η ποσότητα των δεδομένων εξαρτάται από τη συγκατάθεση του Χρήστη για τη συλλογή προαιρετικών δεδομένων ανάλυσης.