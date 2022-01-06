Είναι το Hue Bridge συνδεδεμένο και έχει προστεθεί στην εφαρμογή Hue;

Το Hue Bridge πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένο, συνδεδεμένο σε Wi-Fi και να έχει προστεθεί στην εφαρμογή Hue. Εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, εγκαταστήστε πρώτα το Hue Bridge.

Μάθετε πώς να εγκαταστήσετε ένα Hue Bridge

Έχετε εγκαταστήσει τον διακόπτη σας Hue Tap;

Εάν δεν είστε σίγουροι για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον διακόπτη σας Hue Tap.