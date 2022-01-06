Με ένα Hue Bridge, έχετε πρόσβαση στην πλήρη σουίτα δυνατοτήτων έξυπνου φωτισμού - και η σύνδεση ενός διακόπτη Hue Tap είναι απλή.
Οδηγός εγκατάστασης
Πώς να ρυθμίσετε έναν διακόπτη Hue Tap
Συνδεθείτε με ένα Hue Bridge
Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση
Είναι το Hue Bridge συνδεδεμένο και έχει προστεθεί στην εφαρμογή Hue;
Το Hue Bridge πρέπει να είναι ήδη συνδεδεμένο, συνδεδεμένο σε Wi-Fi και να έχει προστεθεί στην εφαρμογή Hue. Εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα, εγκαταστήστε πρώτα το Hue Bridge.
Μάθετε πώς να εγκαταστήσετε ένα Hue Bridge
Έχετε εγκαταστήσει τον διακόπτη σας Hue Tap;
Εάν δεν είστε σίγουροι για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει τον διακόπτη σας Hue Tap.
Ρυθμίστε έναν διακόπτη Hue Tap
- Ανοίξτε την εφαρμογή Hue.
- Μεταβείτε στην καρτέλα Ρυθμίσεις και πιέστε Εξαρτήματα.
4. Πιέστε Προσθήκη εξαρτήματος.
4. Πιέστε Διακόπτης Hue Tap και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
5. Μόλις η εφαρμογή Hue εντοπίσει τον διακόπτη Tap, θα μπορείτε να επιλέξετε ποιο Δωμάτιο ή Ζώνη θα ελέγχει ο διακόπτης Tap, καθώς και τι κάνουν τα κουμπιά.
Χρειάζεστε βοήθεια;
Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τη ρύθμιση του διακόπτη Hue Tap, περιηγηθείτε στις Συχνές ερωτήσεις μας ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Philips Hue.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τον διακόπτη Hue Tap