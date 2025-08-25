Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων Hue υποστηρίζει την τεχνολογία Hue MotionAware™. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την τεχνολογία MotionAware™ επειδή πρόκειται για παλαιότερα μοντέλα που δεν διαθέτουν χωρητικότητα μνήμης για νέες λειτουργίες ή επειδή η φύση των λειτουργιών τους ενδέχεται να τις εμποδίζει να λειτουργούν αποτελεσματικά με αυτήν τη λειτουργία (π.χ., ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας σε ορισμένα αξεσουάρ που τροφοδοτούνται από μπαταρία). Η παρακάτω λίστα εμφανίζει συσκευές και τα αναγνωριστικά μοντέλων τους που δεν υποστηρίζουν το Hue MotionAware™. Μπορείτε να ελέγξετε αν οι συσκευές σας διαθέτουν αυτά τα αναγνωριστικά μοντέλων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Hue μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.
Μπορούν οι συσκευές Hue μου να χρησιμοποιήσουν το MotionAware™;
|Τύπος προϊόντος
|Αναγνωριστικό μοντέλου
|Επιτραπέζιο φωτιστικό Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Χωνευτό φωτιστικό Hue Color
|LCT002
|Λαμπτήρας Hue Color
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Έξυπνη πρίζα Hue
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Hue Smart button
|ROM001, RDM003, RDM005
|Μονάδα διακόπτη τοίχου
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Διακόπτες Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Αισθητήρας κίνησης εσωτερικού χώρου
|SML001, SML003
|Αισθητήρας κίνησης εξωτερικού χώρου
|SML002, SML004
|Αισθητήρας επαφής
|SOC001
|Κάμερα / Κουδούνι
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Συσκευές τρίτων κατασκευαστών (όχι Hue ούτε Friends of Hue)
|(Πολλές πιθανές επιλογές)