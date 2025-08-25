Υποστήριξη

Μπορούν οι συσκευές Hue μου να χρησιμοποιήσουν το MotionAware™;

Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων Hue υποστηρίζει την τεχνολογία Hue MotionAware™. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την τεχνολογία MotionAware™ επειδή πρόκειται για παλαιότερα μοντέλα που δεν διαθέτουν χωρητικότητα μνήμης για νέες λειτουργίες ή επειδή η φύση των λειτουργιών τους ενδέχεται να τις εμποδίζει να λειτουργούν αποτελεσματικά με αυτήν τη λειτουργία (π.χ., ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας σε ορισμένα αξεσουάρ που τροφοδοτούνται από μπαταρία). Η παρακάτω λίστα εμφανίζει συσκευές και τα αναγνωριστικά μοντέλων τους που δεν υποστηρίζουν το Hue MotionAware™. Μπορείτε να ελέγξετε αν οι συσκευές σας διαθέτουν αυτά τα αναγνωριστικά μοντέλων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Hue μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού. 

Τύπος προϊόντος Αναγνωριστικό μοντέλου
Επιτραπέζιο φωτιστικό Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Χωνευτό φωτιστικό Hue Color LCT002
Λαμπτήρας Hue Color LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Έξυπνη πρίζα Hue LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer switch RWL020, RWL021, RWL022
Hue Smart button ROM001, RDM003, RDM005
Μονάδα διακόπτη τοίχου RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Διακόπτες Friends of Hue FOHSWITCH
Αισθητήρας κίνησης εσωτερικού χώρου SML001, SML003
Αισθητήρας κίνησης εξωτερικού χώρου SML002, SML004
Αισθητήρας επαφής SOC001
Κάμερα / Κουδούνι CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Συσκευές τρίτων κατασκευαστών (όχι Hue ούτε Friends of Hue) (Πολλές πιθανές επιλογές)