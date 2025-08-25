Η συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων Hue υποστηρίζει την τεχνολογία Hue MotionAware™. Ωστόσο, ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν την τεχνολογία MotionAware™ επειδή πρόκειται για παλαιότερα μοντέλα που δεν διαθέτουν χωρητικότητα μνήμης για νέες λειτουργίες ή επειδή η φύση των λειτουργιών τους ενδέχεται να τις εμποδίζει να λειτουργούν αποτελεσματικά με αυτήν τη λειτουργία (π.χ., ταχύτερη εξάντληση της μπαταρίας σε ορισμένα αξεσουάρ που τροφοδοτούνται από μπαταρία). Η παρακάτω λίστα εμφανίζει συσκευές και τα αναγνωριστικά μοντέλων τους που δεν υποστηρίζουν το Hue MotionAware™. Μπορείτε να ελέγξετε αν οι συσκευές σας διαθέτουν αυτά τα αναγνωριστικά μοντέλων χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Hue μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση λογισμικού.