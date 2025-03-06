Deja que tus luces reaccionen al contenido de la pantalla de tu televisor LG con la aplicación Hue Sync TV.
Philips Hue y LG
Sync TV app en televisores LG
Sincroniza tus luces Hue con lo que veas en tu televisor LG.
Cómo sincronizar con tu televisor LG
Comprueba la compatibilidad
La Sync TV app es compatible con los televisores LG de 2024 en adelante con webOS24 o superior. Si tu televisor es compatible con la aplicación, aparecerá cuando la busques en Aplicaciones.
Configura tu sistema Hue
Necesitarás al menos una luz Philips Hue con capacidad de color y el Bridge Philips Hue para sincronizar tus luces con tu televisor LG.
Comprar Sync TV app
Descarga la aplicación en tu televisor, configúrala y ¡prepárate para sincronizar!
Las mejores luces para sincronizar
LG
LG lleva más de 60 años ofreciendo a sus usuarios productos, servicios y prestaciones de alta calidad, incluidos los destinados a hogares inteligentes.
Preguntas y respuestas
¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?
¿Qué televisores LG son compatibles con la aplicación Hue Sync TV?
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