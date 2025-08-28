Cuando conectas las luces Hue al Asistente de Google, obtienes control por voz y la posibilidad de combinar todos los dispositivos inteligentes de tu hogar.
Lo que necesitas tener
Reúne todo tu equipo Google Home y Philips Hue para configurarlo.
Luces Philips Hue
Ya sea que tengas focos, luminarias o todo lo anterior, tus luces Philips Hue son compatibles con Google Home.
Dispositivo habilitado para el Asistente de Google
Elige entre una variedad de productos de Google compatibles con el Asistente de Google, o usa simplemente tu dispositivo móvil.
App de Google Home
Descarga la aplicación de Google Home en tu dispositivo móvil.
Hue Bridge (para activar todas las funciones)
Si bien puedes conectar Philips Hue a Google Home con Bluetooth, Hue Bridge habilita aún más funciones, como la compatibilidad con Matter.
Configura con Hue Bridge
- Abre la app de Google Home.
- Toca el icono más (+) en la esquina superior izquierda.
- Toca en Configurar dispositivo.
- Toca en Funciona con Google.
- En la siguiente pantalla, selecciona Philips Hue de la lista. Puedes desplazarte para encontrarlo o escribir "Philips Hue" en la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla.
- Serás redirigido a la página de tu cuenta de Philips Hue. Toca "Sí" para darle permiso a la app de Google Home para controlar tus luces Hue. La aplicación vinculará Philips Hue con el Asistente de Google.
- Toca el icono de la flecha hacia atrás para volver a la pantalla principal de la app de Google Home. Ahora aparecerán todas tus luces Philips Hue y tus habitaciones.
Simplemente di “OK Google…”
En cuanto tengas conectado Philips Hue a Google Home, podrás comenzar a usar tu voz para controlar las luces.
“Enciende las luces”.
“Apaga las luces de la cocina”.
“Enciende la lámpara del velador”.
“Usa azul en el dormitorio”.
“Usa Primavera floral en la sala de estar”.
“Atenúa las luces al 60 %”.
Preguntas y respuestas
¿Qué dispositivos compatibles con el Asistente de Google puedo usar para controlar mis luces Philips Hue?
¿Por qué no aparece mi luz Philips Hue en la aplicación Google Home?
¿Qué debo hacer si no puedo conectar los focos Philips Hue al Asistente de Google a través del proceso de configuración directa de Google?
¿Cuáles son los beneficios de conectarse con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Cómo me conecto con Google Home a través de Matter en la aplicación Hue?
¿Qué funciones de Google Home están disponibles a través de Matter?
Si habilito Matter para la integración con Google Home, ¿perderé algo de mi configuración actual?
¿Todos los dispositivos Google Home y Google Nest son compatibles con Matter?
Compatible con Matter
Conéctate con el Asistente de Google más fácilmente con Matter. Este protocolo es transparente, seguro y está diseñado para el futuro de los hogares inteligentes.
