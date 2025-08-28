Abre la app de Google Home.

Toca el icono más (+) en la esquina superior izquierda.

Toca en Configurar dispositivo.

Toca en Funciona con Google.

En la siguiente pantalla, selecciona Philips Hue de la lista. Puedes desplazarte para encontrarlo o escribir "Philips Hue" en la barra de búsqueda de la parte superior de la pantalla.

Serás redirigido a la página de tu cuenta de Philips Hue. Toca "Sí" para darle permiso a la app de Google Home para controlar tus luces Hue. La aplicación vinculará Philips Hue con el Asistente de Google.