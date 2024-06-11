Una mayor variedad de diseños de iluminación cuando decoras tu hogar. Si ves el logotipo de Friends of Hue, funciona con Hue.
Productos de socios disponibles solo en mercados selectos.
Control inteligente con Hue Bridge
Disponible para interiores y exteriores
Fuente de luz incluida
Lámparas y luminarias Hue
La barra de luz Play de Philips Hue
Obtén una experiencia de iluminación inteligente completa y colorida con la barra de luz Play, la manera perfecta de complementar tu multimedia.
Hogar, dulce Hue
Iluminación Friends of Hue
La iluminación inteligente se combina con el diseño de alta gama
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