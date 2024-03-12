Asistencia

Guía de configuración

Cómo configurar un kit de inicio

No importa el tipo de kit de inicio de Philips Hue que tengas, la configuración es sencilla. Consigue los focos, el Hue Bridge y los accesorios para luces inteligentes incluidos y comienza tu viaje hacia la iluminación inteligente.

Antes de comenzar la configuración

  1. Conecta tu Hue Bridge a un tomacorriente.
  2. Conecta el Hue Bridge a tu enrutador Wi-Fi con el cable Ethernet incluido.
Conectar el Hue bridge

3. Espere a que se enciendan las dos primeras luces.

4. Coloca los focos en lámparas o luminarias y asegúrate de que estas estén conectadas a la corriente.

Configurar un kit de inicio

  1. Descarga la Hue App en la App Store o la Google Play Store.
  2. Abre la Hue App. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge.
  3. Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el Hue Bridge a la aplicación.
  4. Cuando el Hue Bridge esté conectado correctamente, la Hue App buscará las luces. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
  5. Si tu kit de inicio incluye accesorios, puedes agregarlos fácilmente al mismo tiempo:

Aprende a configurar un Hue Dimmer switch

Aprende a configurar un Hue Smart button

¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda adicional para configurar el kit de inicio, explora nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con la Asistencia de Philips Hue. 

