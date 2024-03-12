No importa el tipo de kit de inicio de Philips Hue que tengas, la configuración es sencilla. Consigue los focos, el Hue Bridge y los accesorios para luces inteligentes incluidos y comienza tu viaje hacia la iluminación inteligente.
Guía de configuración
Cómo configurar un kit de inicio
Antes de comenzar la configuración
- Conecta tu Hue Bridge a un tomacorriente.
- Conecta el Hue Bridge a tu enrutador Wi-Fi con el cable Ethernet incluido.
3. Espere a que se enciendan las dos primeras luces.
4. Coloca los focos en lámparas o luminarias y asegúrate de que estas estén conectadas a la corriente.
Configurar un kit de inicio
- Descarga la Hue App en la App Store o la Google Play Store.
- Abre la Hue App. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge.
- Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el Hue Bridge a la aplicación.
- Cuando el Hue Bridge esté conectado correctamente, la Hue App buscará las luces. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
- Si tu kit de inicio incluye accesorios, puedes agregarlos fácilmente al mismo tiempo:
Aprende a configurar un Hue Dimmer switch
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda adicional para configurar el kit de inicio, explora nuestras preguntas frecuentes o ponte en contacto con la Asistencia de Philips Hue.
*Cuando un foco muestra "hasta" cierto número de lúmenes en sus especificaciones, muestra la máxima emisión de lúmenes del foco. Muestra qué tan brillante puede llegar a ser el foco a 2,700 K (focos blancos) o 4,000 K (focos Hue White and Color Ambiance). Obtén más información acerca del brillo.