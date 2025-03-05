Tunne olosi turvallisemmaksi kotona Yalen älylukkojen ja Philips Huen avulla.
Philips Hue ja Yale
Ovi lukossa, valot sammutettu
Philips Hue ja Yale-älylukot yhdessä mahdollistavat avaimettoman pääsyn kotiisi ja valojen ohjauksen tullessasi ja mennessäsi.
Valojen ja lukon yhteispeliä
Aseta valot sammumaan, kun ovi lukittuu, tai syttymään, kun saavut kotiin. Voit jopa jakaa Yale-lukkojesi käyttöoikeuden hyvien ystävien ja sukulaisten kanssa, jotta valot syttyvät myös, kun he tulevat kylään.
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