Philips Hue ja Yale

Tunne olosi turvallisemmaksi kotona Yalen älylukkojen ja Philips Huen avulla.

Couple using Amazon Alexa to turn on Philips Hue smart lights

Tunne olosi turvallisemmaksi älylukkojen ja -valojen avulla

Ovi lukossa, valot sammutettu

Philips Hue ja Yale-älylukot yhdessä mahdollistavat avaimettoman pääsyn kotiisi ja valojen ohjauksen tullessasi ja mennessäsi. 

Mies pukee takkia päälle kodin käytävällä

Valojen ja lukon yhteispeliä

Aseta valot sammumaan, kun ovi lukittuu, tai syttymään, kun saavut kotiin. Voit jopa jakaa Yale-lukkojesi käyttöoikeuden hyvien ystävien ja sukulaisten kanssa, jotta valot syttyvät myös, kun he tulevat kylään.

Yalen älylukko lähikuvassa

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