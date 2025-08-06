Datailmoitus

2. Miten voit käyttää, jakaa ja poistaa dataa?
Voit saada käyttöoikeuden joko suoraan tai epäsuorasti. Suoralla käyttöoikeudella tarkoitetaan, että saat tuotteen datan käsiteltäväksi reaaliaikaisesti. Epäsuoralla käyttöoikeudella puolestaan sitä, että saat datasi (helposti saatavana datana) käsiteltäväksi sähköpostitse koostetiedostona. Voit tehdä käyttöpyynnön verkkolomakkeellamme, jossa voit valita haluamasi käyttöoikeustyypin. Suoran käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että olet järjestelmänvalvoja/omistaja ja että sinulla on Hue-tili – koska se antaa sinulle pääsyn kaikkiin kotitaloudessasi luotuun tuotteiden dataan.
Tuotteen datan suoraa käyttöä varten huomaa, että lähes kaikissa Hue-tuotteissamme (Hue Sync Boxia lukuun ottamatta) on Zigbee-liitäntä. Zigbee-protokolla on julkisesti saatavilla osoitteessa https://csa-iot.org/ ja sen avulla pääset käsiksi Hue-valojen ja -tarvikkeiden sisältämään tuotteen dataan – Philips Hue Bridgeä ei tarvita. Jos Hue-tuote on kytketty Philips Hue Bridgeen, paras tapa käsitellä tuotteen dataa on käyttää Philips Hue Bridgen (paikallista) CLIP-liitäntää, jonka saat käyttöösi pyytämällä sitä verkkolomakkeellamme. Myönnämme sinulle sitten rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää API:a ainoastaan tuotteen datan hakemiseen. Tämä oikeus ei sisällä oikeutta myöntää alilisenssejä tai jakaa käyttöoikeuksia muiden kanssa. Et saa muokata, sovittaa tai muuttaa API:a; kopioida, levittää, jakaa, näyttää, julkaista tai välittää mitään sen osaa; ja/tai takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa tai luoda siitä johdannaisteoksia. Tämä oikeus ei sisällä oikeutta käyttää API:a laitteen tilan ja asetusten muokkaamiseen (mutta jos haluat käyttää sitä tähän, voit rekisteröityä API:mme ”kehittäjäkäyttäjäksi” – lisätietoja tästä on osoitteessa https://developers.meethue.com/). API ja kaikki siihen liittyvä aineisto, mukaan lukien siihen tehdyt parannukset tai muokkaukset, pysyvät meidän (ja lisenssinhaltijoidemme) omistuksessa ja ovat immateriaalioikeuksia koskevien lakien suojaamia. Et saa käyttää API:a millään lainvastaisella tai oikeuden määräystä rikkovalla tavalla tai tavalla, joka voi vahingoittaa meitä tai muita. Et saa lisätä järjestelmiimme haittaohjelmia, viruksia tai muita haitallisia komponentteja etkä yrittää poistaa käytöstä tai ohittaa mitään järjestelmiemme suojausominaisuuksia. Huomaa, että emme takaa API:n käytön keskeytyksettömyyttä, oikea-aikaisuutta tai virheettömyyttä.
Jos haluat jakaa tuotteen dataasi (Hue Bridgeen yhdistetyistä Hue-tuotteista) suoralla käyttöoikeudelle Euroopassa sijaitsevalle taholle (“kolmannelle osapuolelle”), se onnistuu helposti. Seuraa näitä vaiheita:
Vaihe 1: Pyydä kolmatta osapuolta käymään osoitteessa https://developers.meethue.com/.
Vaihe 2: Kolmannen osapuolen on rekisteröidyttävä ja noudatettava sivulla olevia ohjeita.
Vaihe 3: Kun kolmas osapuoli on rekisteröitynyt, hän voi pyytää tunnistetietoja pilvipalvelujen välistä integrointia varten.
Vaihe 4: Käyttöoikeuden pyytäminen tuotteen dataasi tapahtuu seuraavasti:
· Kolmas osapuoli luo valtuutuspyyntölinkin.
· Tämän linkin avulla voit kirjautua Hue-tilillesi ja myöntää kolmannelle osapuolelle käyttöoikeuden.
Vaihe 5: Kun olet antanut luvan, kolmannelle osapuolelle myönnetään käyttöoikeus ja hän voi alkaa käyttää API:a tuotteen datasi tarkastelemiseen reaaliajassa.
Voit tehdä datasi jaon lopetuspyynnön milloin tahansa Hue-tilisi kautta (kirjaudu sisään osoitteessa https://www.philips-hue.com/account).
API:emme käyttämistä tuotteen datasi käsittelemiseen sovelletaan ehtoja (jotka kolmannen osapuolen on hyväksyttävä edellä kuvatussa vaiheessa 2), joiden hyväksyminen antaa kolmannelle osapuolelle pääsyn tuotteen dataasi ja jotka suojaavat meidän oikeuksiamme ja Hue-järjestelmää kaikkien Hue-käyttäjien osalta.
Jos haluat kolmannen osapuolen saavan datasi (helposti saatavilla olevana datana) käyttöönsä epäsuorasti, voit ilmoittaa siitä meille valitsemalla kyseisen vaihtoehdon verkkolomakkeessamme.
Siirrämme vain pyytämiäsi tai valtuuttamiasi tuotteiden dataa ja tuotteisiin liittyvää palvelun dataa, mukaan lukien niiden käyttöön liittyvät tiedot (esim. metatiedot). Emme jaa henkilötietojasi ilman nimenomaista suostumustasi. Sinun tulisi sopia tuotteen datasi ja tuotteeseen liittyvän palvelun datasi käyttävien tahojen kanssa, miten he suojaavat ne, ja pyytää heitä käyttämään niitä vastuullisesti. Voit esimerkiksi edellyttää heitä käyttämään asianmukaisia tietoturvamenettelyjä ja käyttämään dataasi vain heiltä saamaasi palveluun. He eivät saa käyttää tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa sellaisten tuotteiden kehittämiseen, jotka kilpailevat Hue-tuotteiden kanssa, eivätkä he saa myydä tai jakaa tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa kenenkään kanssa, jolla ei ole siihen lupaa.
Sitoudut käyttämään tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa vastuullisesti ja olemaan jakamatta niitä haitallisilla tavoilla.
Tuotteen datan ja tuotteeseen liittyvän palvelun datan jakaminen ei maksa sinulle mitään.
Datasi poistaminen
Voit poistaa datasi seuraavasti datatyypin mukaan:
- Data (helposti saatavilla olevana datana): Voit poistaa Hue-tilisi Hue-sovelluksessa olevan asetusvalikon tai Philips Hue -verkkosivuston kautta. Voit myös lähettää meille poistopyynnön.
- Laitedata: palauta Hue-tuotteesi tehdasasetukset.
- Hue-sovelluksiisi tallennettu data: voit poistaa sovelluksen asennuksen.