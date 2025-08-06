Tuki
Huen datailmoitus (Datailmoitus) – Eurooppa 

Versio: Syyskuu 2025 

Tässä Datailmoituksessa selitetään, miten voit tarkastaa ja jakaa Hue-tuotteisiisi ja -palveluihisi liittyvää dataa. Ilmoituksessa selitetään myös, mitä dataa keräämme ja miten käsittelemme niitä Euroopassa. Muista katsoa myös liitteet, joissa on tärkeitä lisätietoja ja tietoa mahdollisista poikkeustapauksista.

Olemme Signify Netherlands B.V., Hue-tuotteiden ja -palveluiden takana oleva yritys, joka sijaitsee osoitteessa High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Alankomaat. Lisätietoja meistä on jäljempänä, katso osio “Yhteyden ottaminen meihin”.

Viittaukset ”sinuun” tarkoittavat Hue-järjestelmän järjestelmänvalvojaa/omistajaa tai valtuutettua käyttäjää. Voit selvittää, oletko ”järjestelmänvalvoja”/”omistaja” tai ”valtuutettu käyttäjä” tarkastamalla niiden määritelmät Hue-käyttöehtojen osiosta 2. Jos olet valtuutettu käyttäjä, sinulla ei ole pääsyä Hue-tuotteiden ja -palveluiden tuottamaan dataan kotitaloudessasi – lukuun ottamatta omaan tiliisi linkitettyä dataa – toisin kuin järjestelmänvalvojalla/omistajalla, jolla on laajemmat käyttöoikeudet. Huomaa, että saatamme tarvittaessa kysyä sinulta tiettyjä tietoja ja Hue-tiliäsi, jotta voimme vahvistaa sinun olevan järjestelmänvalvoja/omistaja tai valtuutettu käyttäjä. Tämä on tarpeen, jotta saamme pidettyä datasi turvassa ja varmistettua, että luovutamme ne vain luvalliselle henkilölle.

Henkilötietoihin sovelletaan Tietosuojailmoitustamme, joka on ensisijainen tähän Datailmoitukseen verrattuna.

Tässä Datailmoituksessa käytetään määrättyjä termejä, kuten “helposti saatavilla oleva data” ja ”datan haltija”, joiden määritelmät ovat EU:n datasäädöksen mukaiset. Tämän Datailmoituksen lopussa olevassa sanastossa on määrättyjen avaintermien määritelmät. Nämä määritelmät, kuten myös tämä Datailmoitus, ovat yksinkertaistetussa muodossa helppotajuisuuden lisäämiseksi. Määritelmien tarkat oikeudelliset sanamuodot voi tarkastaa EU:n datasäädöksestä.

1. Käsiteltävä Data (tyyppi, muoto, keräystiheys ja määrä)

Tämän Datailmoituksen tarkoittama data on ilmoitettu liitteissä ja nämä tiedot koskevat Eurooppaa. Tässä Datailmoituksessa termiä data käytetään merkityksessä “helposti saatavilla oleva data” ellei toisin ole ilmoitettu.

Olemme ryhmitelleet datan kahteen osioon: "tuotteen data" ja "tuotteeseen liittyvä palvelujen data".

Alla oleva taulukko antaa sinulle lisätietoja:

 

Tuotteen data

Tuotteeseen liittyvä palvelun data

Muoto

JSON

JSON

Keräystiheys

Tyypillisesti 10–100 datayksikköä päivässä järjestelmän käytöstä riippuen

Tyypillisesti 0–100 datayksikköä päivässä järjestelmän käytöstä riippuen

Määrä

Tyypillisesti 30–400 kt päivässä

Tyypillisesti 0–400 kt päivässä

Jatkuva ja reaaliaikainen datantuotanto

Tuotteen dataa luodaan vain silloin, kun tapahtumia tapahtuu tai tilat muuttuvat.

 

2. Miten säilytämme dataa?

Säilytämme dataa enintään 2 (kaksi) vuotta niiden keräämispäivästä, ellemme ilmoita sinulle toisin.

Osa Hue-tuotteista pystyy tallentamaan dataa etäpalvelimelle epäsuorasti. Hue-tuotekohtaiset lisätiedot tästä ovat liitteessä 1.

Tuotteiden data tallennetaan vain väliaikaisesti ja ne korvataan, kun uusi tila tallennetaan. Tuotteeseen ei tallenneta historiatietoja tai lokeja.

Jos tallennamme dataa, se tallennetaan pilvipohjaisille palvelimille. Saatamme siirtää dataa Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseviin maihin. Lisätietoja tästä aiheessa on Tietosuojailmoituksemme osiossa “Milloin siirrämme tietosi ulkomaille”.

2. Miten voit käyttää, jakaa ja poistaa dataa?  

Voit saada käyttöoikeuden joko suoraan tai epäsuorasti. Suoralla käyttöoikeudella tarkoitetaan, että saat tuotteen datan käsiteltäväksi reaaliaikaisesti. Epäsuoralla käyttöoikeudella puolestaan sitä, että saat datasi (helposti saatavana datana) käsiteltäväksi sähköpostitse koostetiedostona. Voit tehdä käyttöpyynnön verkkolomakkeellamme, jossa voit valita haluamasi käyttöoikeustyypin. Suoran käyttöoikeuden saaminen edellyttää, että olet järjestelmänvalvoja/omistaja ja että sinulla on Hue-tili – koska se antaa sinulle pääsyn kaikkiin kotitaloudessasi luotuun tuotteiden dataan.

Tuotteen datan suoraa käyttöä varten huomaa, että lähes kaikissa Hue-tuotteissamme (Hue Sync Boxia lukuun ottamatta) on Zigbee-liitäntä. Zigbee-protokolla on julkisesti saatavilla osoitteessa https://csa-iot.org/ ja sen avulla pääset käsiksi Hue-valojen ja -tarvikkeiden sisältämään tuotteen dataan – Philips Hue Bridgeä ei tarvita. Jos Hue-tuote on kytketty Philips Hue Bridgeen, paras tapa käsitellä tuotteen dataa on käyttää Philips Hue Bridgen (paikallista) CLIP-liitäntää, jonka saat käyttöösi pyytämällä sitä verkkolomakkeellamme. Myönnämme sinulle sitten rajoitetun, peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää API:a ainoastaan tuotteen datan hakemiseen. Tämä oikeus ei sisällä oikeutta myöntää alilisenssejä tai jakaa käyttöoikeuksia muiden kanssa. Et saa muokata, sovittaa tai muuttaa API:a; kopioida, levittää, jakaa, näyttää, julkaista tai välittää mitään sen osaa; ja/tai takaisinmallintaa, purkaa, hajottaa tai luoda siitä johdannaisteoksia. Tämä oikeus ei sisällä oikeutta käyttää API:a laitteen tilan ja asetusten muokkaamiseen (mutta jos haluat käyttää sitä tähän, voit rekisteröityä API:mme ”kehittäjäkäyttäjäksi” – lisätietoja tästä on osoitteessa https://developers.meethue.com/). API ja kaikki siihen liittyvä aineisto, mukaan lukien siihen tehdyt parannukset tai muokkaukset, pysyvät meidän (ja lisenssinhaltijoidemme) omistuksessa ja ovat immateriaalioikeuksia koskevien lakien suojaamia. Et saa käyttää API:a millään lainvastaisella tai oikeuden määräystä rikkovalla tavalla tai tavalla, joka voi vahingoittaa meitä tai muita. Et saa lisätä järjestelmiimme haittaohjelmia, viruksia tai muita haitallisia komponentteja etkä yrittää poistaa käytöstä tai ohittaa mitään järjestelmiemme suojausominaisuuksia. Huomaa, että emme takaa API:n käytön keskeytyksettömyyttä, oikea-aikaisuutta tai virheettömyyttä.

Jos haluat jakaa tuotteen dataasi (Hue Bridgeen yhdistetyistä Hue-tuotteista) suoralla käyttöoikeudelle Euroopassa sijaitsevalle taholle (“kolmannelle osapuolelle”), se onnistuu helposti. Seuraa näitä vaiheita:

Vaihe 1: Pyydä kolmatta osapuolta käymään osoitteessa https://developers.meethue.com/.

Vaihe 2: Kolmannen osapuolen on rekisteröidyttävä ja noudatettava sivulla olevia ohjeita.

Vaihe 3: Kun kolmas osapuoli on rekisteröitynyt, hän voi pyytää tunnistetietoja pilvipalvelujen välistä integrointia varten.

Vaihe 4: Käyttöoikeuden pyytäminen tuotteen dataasi tapahtuu seuraavasti:

·       Kolmas osapuoli luo valtuutuspyyntölinkin.

·        Tämän linkin avulla voit kirjautua Hue-tilillesi ja myöntää kolmannelle osapuolelle käyttöoikeuden.

Vaihe 5: Kun olet antanut luvan, kolmannelle osapuolelle myönnetään käyttöoikeus ja hän voi alkaa käyttää API:a tuotteen datasi tarkastelemiseen reaaliajassa.

Voit tehdä datasi jaon lopetuspyynnön milloin tahansa Hue-tilisi kautta (kirjaudu sisään osoitteessa https://www.philips-hue.com/account).

 

API:emme käyttämistä tuotteen datasi käsittelemiseen sovelletaan ehtoja (jotka kolmannen osapuolen on hyväksyttävä edellä kuvatussa vaiheessa 2), joiden hyväksyminen antaa kolmannelle osapuolelle pääsyn tuotteen dataasi ja jotka suojaavat meidän oikeuksiamme ja Hue-järjestelmää kaikkien Hue-käyttäjien osalta.

Jos haluat kolmannen osapuolen saavan datasi (helposti saatavilla olevana datana) käyttöönsä epäsuorasti, voit ilmoittaa siitä meille valitsemalla kyseisen vaihtoehdon verkkolomakkeessamme.

Siirrämme vain pyytämiäsi tai valtuuttamiasi tuotteiden dataa ja tuotteisiin liittyvää palvelun dataa, mukaan lukien niiden käyttöön liittyvät tiedot (esim. metatiedot). Emme jaa henkilötietojasi ilman nimenomaista suostumustasi. Sinun tulisi sopia tuotteen datasi ja tuotteeseen liittyvän palvelun datasi käyttävien tahojen kanssa, miten he suojaavat ne, ja pyytää heitä käyttämään niitä vastuullisesti. Voit esimerkiksi edellyttää heitä käyttämään asianmukaisia tietoturvamenettelyjä ja käyttämään dataasi vain heiltä saamaasi palveluun. He eivät saa käyttää tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa sellaisten tuotteiden kehittämiseen, jotka kilpailevat Hue-tuotteiden kanssa, eivätkä he saa myydä tai jakaa tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa kenenkään kanssa, jolla ei ole siihen lupaa.

Sitoudut käyttämään tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa vastuullisesti ja olemaan jakamatta niitä haitallisilla tavoilla.

Tuotteen datan ja tuotteeseen liittyvän palvelun datan jakaminen ei maksa sinulle mitään.

 

Datasi poistaminen
Voit poistaa datasi seuraavasti datatyypin mukaan:

  • Data (helposti saatavilla olevana datana): Voit poistaa Hue-tilisi Hue-sovelluksessa olevan asetusvalikon tai Philips Hue -verkkosivuston kautta. Voit myös lähettää meille poistopyynnön.
  • Laitedata: palauta Hue-tuotteesi tehdasasetukset.
  • Hue-sovelluksiisi tallennettu data: voit poistaa sovelluksen asennuksen.

3. Miten käytämme dataa?

Hue-käyttöehtojen osiossa 3b selitetään, miten me ja Signify-konsernin tytäryhtiömme käyttävät dataa.  Jaamme dataa vain siinä kuvatuille kolmansille osapuolille.

5. Yhteyden ottaminen meihin

Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, ota rohkeasti yhteyttä tiimiimme osoitteessa https://www.philips-hue.com/support.

Huomio – Emme ole aina datan haltija. Jos käytät kolmannen osapuolen järjestelmää Hue-tuotteidesi yhdistämiseen, kyseisestä kolmannesta osapuolesta voi tulla datan haltija meidän sijaan. Sinun on tällöin ehkä otettava yhteyttä kyseiseen kolmanteen osapuoleen, jotta voit käyttää tarkastusoikeuksiasi. Lisätietoja on liitteissä. 

6. Sisältääkö data liikesalaisuuksia?

Ajattele liikesalaisuutta ainutlaatuisena tapana, jolla valmistamme tuotteen tai palvelun. Se on arvokas asia, jota haluamme suojella, jotta kukaan muu ei voi käyttää sitä kilpaillakseen kanssamme. Osa datasta saattaa sisältää liikesalaisuuksia. Jos näin on, ilmoitamme siitä sinulle – ja liikesalaisuus kuuluu Signify Holding B.V.:lle.

7. Valitukset ja riitojenratkaisu

Sinulla on oikeus tehdä valituksia tietojenkäsittelykäytännöistämme asuinmaasi toimivaltaiselle viranomaiselle.

8. Kuinka kauan tämä on voimassa?

Niin kauan kuin käytät Hue-tuotteita ja -palveluita aktiivisesti järjestelmänvalvojana, omistajana tai valtuutettuna käyttäjänä, säilytät käyttö- ja jakamisoikeutesi. Tämä perustuu myös siihen, kuinka kauan säilytämme dataa.

Voimme päivittää tätä Datailmoitusta ajoittain esimerkiksi tuotteidemme, palvelujemme tai datan muuttuessa. Jos teemme niin, julkaisemme päivitetyn Datailmoituksen Philips Hue -sivustollamme. 

9. Datasäädössanastomme

Seuraavasta sanastosta voit tarkastaa tässä Datailmoituksessa käytettyjen keskeisten termien määritelmät. Muista, että nämä määritelmät on yksinkertaistettu helppotajuisemmiksi. Määritelmien viralliset oikeudelliset sanamuodot voi tarkastaa EU:n datasäädöksestä.

a.       Verkkoon liitetty tuote: Tämä tarkoittaa älylaitetta – laitetta, joka poimii tietoja siitä, miten käytät sitä tai mitä sen ympärillä tapahtuu, ja voi jakaa nämä tiedot joko internetin tai langattoman verkon välityksellä tai suoraan laitteesta. Kun viittaamme Hue-tuotteeseen tarkoitamme sillä tässä Datailmoituksessa verkkoon liitettyä tuotetta.

b.       Datan haltija: Tämä on osapuoli – kuten me – joka kerää tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa Hue-tuotteistasi tai -palveluistasi. Olemme datan haltija, kun meillä on oikeus käyttää tai jakaa kyseisiä dataa lain tai kanssasi sopimamme perusteella.

c.        Eurooppa: Tämä Datailmoitus koskee vain Euroopan Unionissa asuvia käyttäjiä. Jos käytät EU-alueella tarjottuja Hue-tuotteita ja -palveluja, tämä Datailmoitus koskee sinua.

d.       Tuotteen data: Nämä ovat tietoja, jotka Hue-tuotteesi luo sitä käyttäessäsi – esimerkiksi milloin se kytketään päälle ja pois päältä tai kuinka usein käytät sitä. Ne ovat dataa, jota tuote on suunniteltu jakamaan joko Internetin, langattoman verkon tai suoran laiteyhteyden kautta. Niitä voivat käyttää sinä, me ja mahdollisesti jokin kolmas osapuoli.

e.       Helposti saatavilla oleva data: Tämän tyyppistä dataa meillä on jo pilvessämme Hue-tuotteestasi tai siihen liittyvistä palveluista – kuten tieto siitä, miten tuotetta käytetään, ja sen asetukset. Se on dataa, johon meillä on pääsy ja johon pääsemme helposti ilman monimutkaisia vaiheita.

f.         Tuotteeseen liittyvä palvelu: Tämä tarkoittaa digitaalisia osia, kuten sovelluksia tai ohjelmistoja, joita Hue-tuotteesi tarvitsee toimiakseen oikein. Osa siitä tulee tuotteen mukana, kun ostat sen, ja ilman sitä tuotteesi ei välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi. Toisinaan se voidaan lisätä myöhemmin (meidän tai kolmannen osapuolen toimesta) tuotteen toiminnan päivittämiseksi tai säätämiseksi. Kun viittaamme Hue-palveluihin tai -sovelluksiin tarkoitamme sillä tässä Datailmoituksessa liittyvää palvelua.

g.     Tuotteeseen liittyvän palvelun data: Tämä on digitaalinen jälki, joka syntyy, kun käytät Hue-tuotteeseen yhdistettyjä palveluja esimerkiksi käyttämällä sovellusta, asettamalla rutiineja tai aktivoimalla automaatioita. Se sisältää tietoa asioista, joita teet tarkoituksella (kuten asetuksen muuttaminen) ja asioista, jotka tapahtuvat taustalla, kun käytät palvelua.

Liite 1 Verkkoon liitetyt tuotteet (Hue-tuotteet)

 

Tuotteen datan tyyppi

Mahdollisuus tallentaa dataa etäpalvelimelle

Kytkimet

Painikkeiden painallukset, akun varaustaso, yhteystila, laitekokoonpano

Kyllä, epäsuorasti.

 

Huomautus: Verkkoon liitetyt tuotteet voi yhdistää pilvipalvelun taustaverkkoon yhdyskäytävän/ sillan/ohjauslaitteen (kuten Philips Hue Bridgen, muun Zigbee-IP-siltalaitteen, Matter Border -reitittimen, Amazon Alexan, Google Homen tai Apple Home -laitteen, älypuhelinsovelluksen ja muiden tuotteiden/palvelujen) välityksellä[1].

Liiketunnistimet

Liike, lämpötila2, valon määrä[2], akun varaustaso, yhteystila, laitekokoonpano

Avaus-/sulkutunnistimet

Avaus-sulkeminen, peukaloinnin tunnistus, akun varaustaso, yhteystila, laitekokoonpano

Valot

Päälle/pois, himmennystaso, värilämpötila, väri, dynamiikka, verkkoparametrit, yhteystila, laitteen kokoonpano

Laitteet, joissa on valoja ja kytkimiä

Kaikki edellä valo- että kytkinosiossa lueteltu data

Älypistorasia

Päällä/pois, verkkoparametrit, yhteystila, laitteen kokoonpano

Chime

Äänen päälle/päältä kytkeytyminen, äänenvoimakkuus, äänitunnistus, kesto, yhteystila, laitekokoonpano

Hue Bridge

Valoon, Huoneeseen, Alueeseen, valaistusasetukseen, viihdealueeseen, liikealueeseen, laitteeseen, automaatioon ja linkkipainikkeeseen liittyvät asetukset ja tilat, yhteystila, laitteen kokoonpano

Kyllä

Kamera ja video-ovikello

Video-, kuva- ja äänidata,

liike-, kohde- ja äänitunnistustapahtumat, akun varaustaso (akkukameroille), yhteystila, painikkeiden painallukset (ovikellolle), laitteen kokoonpano

Kyllä

Hue Sync box

Käyttödata, kuten valojen synkronoinnin päälle/päältä kytkeminen, käyttäjäsyötteet, tilan vaihdot, kestot, yhteystila, laitekokoonpano

Kyllä

 

 

[1] Signify ei ole datan haltija, jos verkkoon liitettyjä tuotteita käytetään muun kolmannen osapuolen yhdyskäytävän/sillan/ohjauslaitteen kuin Philips Hue Bridgen kanssa.

[2] Liiketunnistimet pystyvät mittaamaan lämpötilaa ja valomäärää jatkuvatoimisesti ja reaaliaikaisesti. 

Liite 2, Tuotteeseen liittyvät palvelut (Hue-palvelut)

 

Tuotteeseen liittyvän palvelun datan tyyppi

Hue-sovellus[3]

Sovelluksen valojen ohjaamiseen, valaistusasetusten lataamiseen, luomiseen ja käyttämiseen, automaatioihin, Hue Secureen, (viihde)valaistuksen synkronoimiseen ja Hue-järjestelmäkokoonpanojen käyttöön liittyvä data

Hue Sync TV -sovellus3

Käyttödata, kuten valojen synkronoinnin päälle/päältä kytkeminen, tila, kesto; yhteystila, sovelluksen kokoonpano

PC-sovellus3

Hue Secure -pilvipalvelut3

Hue Secure -palvelujen päälle/päältä kytkemisen, reaaliaikaisen näkymän ja videotallenteiden tarkasteluun liittyvien tapahtumien, turvallisuustapahtumien (push-ilmoitukset mukaan lukien), aikajanan, (valo)hälytysten, käyttömukavuuteen liittyvien Hue Bridge -tapahtumien, turvallisuus- ja kamerakokoonpanoasetusten käyttöön liittyvä data

Yleiset Hue-pilvipalvelut3

Data, joiden avulla Hue Bridge voi löytää ja yhdistää sovelluksia ja palveluita (mukaan lukien kolmansien osapuolten sovellukset ja palvelut) pilven kautta Hue Bridgeen. Laitehallinta, IP-osoitteeseen perustuva maantieteellinen sijainti, tiliin ja kotiin liittyvät data

 

[3] Datan määrä riippuu käyttäjän suostumuksesta valinnaisten analytiikkatietojen keräämiseen.

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

