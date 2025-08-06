9. Datasäädössanastomme

Seuraavasta sanastosta voit tarkastaa tässä Datailmoituksessa käytettyjen keskeisten termien määritelmät. Muista, että nämä määritelmät on yksinkertaistettu helppotajuisemmiksi. Määritelmien viralliset oikeudelliset sanamuodot voi tarkastaa EU:n datasäädöksestä.

a. Verkkoon liitetty tuote: Tämä tarkoittaa älylaitetta – laitetta, joka poimii tietoja siitä, miten käytät sitä tai mitä sen ympärillä tapahtuu, ja voi jakaa nämä tiedot joko internetin tai langattoman verkon välityksellä tai suoraan laitteesta. Kun viittaamme Hue-tuotteeseen tarkoitamme sillä tässä Datailmoituksessa verkkoon liitettyä tuotetta.

b. Datan haltija: Tämä on osapuoli – kuten me – joka kerää tuotteen dataa ja tuotteeseen liittyvän palvelun dataa Hue-tuotteistasi tai -palveluistasi. Olemme datan haltija, kun meillä on oikeus käyttää tai jakaa kyseisiä dataa lain tai kanssasi sopimamme perusteella.

c. Eurooppa: Tämä Datailmoitus koskee vain Euroopan Unionissa asuvia käyttäjiä. Jos käytät EU-alueella tarjottuja Hue-tuotteita ja -palveluja, tämä Datailmoitus koskee sinua.

d. Tuotteen data: Nämä ovat tietoja, jotka Hue-tuotteesi luo sitä käyttäessäsi – esimerkiksi milloin se kytketään päälle ja pois päältä tai kuinka usein käytät sitä. Ne ovat dataa, jota tuote on suunniteltu jakamaan joko Internetin, langattoman verkon tai suoran laiteyhteyden kautta. Niitä voivat käyttää sinä, me ja mahdollisesti jokin kolmas osapuoli.

e. Helposti saatavilla oleva data: Tämän tyyppistä dataa meillä on jo pilvessämme Hue-tuotteestasi tai siihen liittyvistä palveluista – kuten tieto siitä, miten tuotetta käytetään, ja sen asetukset. Se on dataa, johon meillä on pääsy ja johon pääsemme helposti ilman monimutkaisia vaiheita.

f. Tuotteeseen liittyvä palvelu: Tämä tarkoittaa digitaalisia osia, kuten sovelluksia tai ohjelmistoja, joita Hue-tuotteesi tarvitsee toimiakseen oikein. Osa siitä tulee tuotteen mukana, kun ostat sen, ja ilman sitä tuotteesi ei välttämättä toimi niin kuin sen pitäisi. Toisinaan se voidaan lisätä myöhemmin (meidän tai kolmannen osapuolen toimesta) tuotteen toiminnan päivittämiseksi tai säätämiseksi. Kun viittaamme Hue-palveluihin tai -sovelluksiin tarkoitamme sillä tässä Datailmoituksessa liittyvää palvelua.

g. Tuotteeseen liittyvän palvelun data: Tämä on digitaalinen jälki, joka syntyy, kun käytät Hue-tuotteeseen yhdistettyjä palveluja esimerkiksi käyttämällä sovellusta, asettamalla rutiineja tai aktivoimalla automaatioita. Se sisältää tietoa asioista, joita teet tarkoituksella (kuten asetuksen muuttaminen) ja asioista, jotka tapahtuvat taustalla, kun käytät palvelua.