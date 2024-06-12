Valmistajan takuuehdot Philips Hue -tuotteille Euroopassa, pois lukien Philips Hue -lamput, Philips Hue -valonauhat ja Philips Hue -tarvikkeet (kuten luokiteltu osoitteessa www.philips-hue.com)

Tämä valmistajan vapaaehtoisesti myöntämä takuu on voimassa kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat ostaneet Philips Hue -tuotteen Euroopassa, pois lukien Philips Hue -lamput, Philips Hue -valonauhat ja Philips Hue -tarvikkeet (kuten luokiteltu osoitteessa www.philips-hue.com).

Tämä tuote on suunniteltu ja kehitetty vain käytettäväksi tavanomaisissa olosuhteissa. Jos tuotetta käytettäessä ilmenee ongelmia, on suositeltavaa tutustua käyttöohjeeseen ja sivustossa näkyviin tietoihin. Näiden ehtojen mukaisesti me valmistajana (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Alankomaat) takaa 2 (kahden) vuoden ajan toimituspäivästä, että laitteessa ei ole materiaali- eikä valmistusvikoja, ellei tuotteen pakkauksessa ole mainittu muuta takuuaikaa. Takuun voimassaolo edellyttää, että tuote asennetaan ja pidetään kunnossa noudattaen käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Tämä rajoitettu takuu koskee vain laitekomponentteja niiden alkuperäispakkauksessa. Tämä rajoitettu takuu ei koske mitään ohjelmistoja, vaikka ne olisi samassa paketissa tai myyty laitekomponenttien kanssa. Emme takaa, että tämän laitteen käyttö olisi keskeytyksetöntä tai virheetöntä. Elleivät sovellettavassa laissa muuta säädetä, takuuseen pohjautuvat velvoitteemme rajoittuvat valintamme mukaan tuotteen korjaamiseen, viallisen tuotteen vaihtamiseen uuteen tai viallisen tuotteen ostohinnan hyvittämiseen. Tämä takuu ei kata irrotus-, kiinnitys- ja/tai työkustannuksia eikä lasin särkymistä, akkuja eikä vaihtolamppuja. Takuun voimassaoloaikana tekemämme toimenpiteet eivät pidennä alkuperäistä takuuaikaa eivätkä toimi uuden takuun perusteena, ellei laki muuta edellytä. Olemme oikeutettuja valintamme mukaan vaihtamaan takuun kattaman viallisen tuotteen tuotteeseen, jonka muotoilu poikkeaa ja/tai tekniset tiedot poikkeavat siitä vähäisessä määrin vaikuttamatta tuotteen toimintaan. Takuuhuollon saaminen edellyttää, että pyydettäessä esität meille (tai edustajallemme) ostokuitin tai viallisen tuotteen analysointia varten. Sovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa tämä käytäntö määrittää valmistajan kaiken vastuun, joka aiheutuu viallisista tai vaatimuksia täyttämättömistä tuotteista. Emme ole vastuussa muista menetyksistä emmekä epäsuorista tai seuraamuksellisista vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menettäminen mutta niihin rajoittumatta. Emme ole myöskään velvollisia korvaamaan esimerkiksi säännöllisen kunnossapidon tai tietojen tallentamisen tai palauttamisen aiheuttamia kustannuksia.

Tämä valmistajan myöntämä takuu ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Se tarkoittaa, että nämä takuuehtojen hyödyt ainoastaan täydentävät lakisääteisiä oikeuksiasi. Jos tuote ei ole säädöstenmukainen, sinulla on lainmukainen oikeus vaatia hyvitys tuotteen myyneeltä yritykseltä.

Tuen päättymiskäytäntö koskee tätä takuuta ja voi syrjäyttää sen siltä osin kuin Signify päättää lopettaa tämän laitteen tuen sen tuen päättämiskäytännön mukaisesti. Tämä käytäntö on saatavana osoitteessa www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Jos vaadit tuotteellesi huoltoa muussa maassa kuin sen ostomaassa, yritämme järjestää tuotteellesi huollon tuotteen ostomaassa voimassa olevien takuuehtojen mukaisesti.

Saat takuuhuoltoa tämän valmistajan takuun ollessa voimassa ottamalla yhteyden Philipsin asiakaspalveluun. Yhteystiedot ovat osoitteessa www.philips.com/lighting.

Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.