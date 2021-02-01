Lisätietoja evästeistä



Signify pyrkii varmistamaan, että käyttäjän käyttökokemus verkossa sekä Signifyin sivustojen välityksellä tapahtuva viestintä on mahdollisimman informatiivinen, asianmukainen ja käyttäjää tukeva. Tähän pyritään muun muassa käyttämällä evästeitä sekä muita vastaavia tekniikoita, joiden avulla käyttäjästä tallennetaan sivustovierailutietoja käyttäjän omaan tietokoneeseen. Signifyille on tärkeää, että käyttäjät tietävät, millaisia evästeitä Signifyin sivustoissa käytetään ja mikä on evästeiden käyttötarkoitus. Tällä tavoin voidaan varmistaa käyttäjien mahdollisimman hyvä tietosuoja ja sivuston käyttömukavuus. Jäljempänä on lisätietoja sivustossa sekä sivuston kautta käytössä olevista evästeistä ja niiden käyttötarkoituksista. Tämä lausunto ei ole sopimus, vaan siinä on esitetty tietosuojaan ja evästeiden käyttöön liittyvät tiedot.

