Signify haluaa tarjota sivuston käyttäjille mahdollisimman tarkoituksenmukaista tietoa ja siksi se pyrkii mukauttamaan sivustoa käyttäjäkohtaisesti paitsi sisällön myös mainosten osalta.
Jotta mukautus voidaan toteuttaa, Signify pyrkii hahmottamaan todennäköiset kiinnostuksen kohteesi vierailemiesi Signify sivustojen perusteella ja luo sitten segmentoidun profiilin. Signifymukauttaa sivuston sisällön ja mainokset eri asiakasryhmille kyseisten ryhmien kiinnostuksen kohteiden mukaan. Selauskäyttäytymisesi perusteella voit esimerkiksi olla kiinnostunut samantyyppisistä asioista kuin ryhmä, johon kuuluvat 30–45-vuotiaat naimisissa olevat miehet, joilla on lapsia ja jotka ovat kiinnostuneet jalkapallosta. Tälle ryhmälle näytetään luonnollisesti erilaisia mainoksia kuin esimerkiksi 20–30-vuotiaille naimattomille naisille, joita kiinnostaa matkailu.
Kolmannet osapuolet, jotka ovat asettaneet käyttöön evästeitä Signifyin sivuston kautta, voivat myös yrittää kartoittaa kiinnostuksen kohteitasi samalla tavoin. Tällöin nykyisen sivustovierailusi tietoja voidaan yhdistää aiempiin, muihin kuin Signifyin sivustoihin tehtyihin vierailuihin liittyviin tietoihin.
Vaikka tällaisia evästeitä ei olisi käytössä, huomaa, että Signifyin sivustossa on kuitenkin mainoksia. Kyseisiä mainoksia ei ole kuitenkaan räätälöity oman kiinnostuksesi mukaan.
Evästeiden avulla
- voidaan rekisteröidä vierailusi sivustoissa ja sen jälkeen arvioida kiinnostuksen kohteesi
- voidaan tarkistaa, oletko napsauttanut jotakin mainosta
- voidaan välittää selauskäyttäytymistäsi koskevaa tietoa muille sivustoille
- voidaan käyttää kolmannen osapuolen palveluja mainosten näyttämiseen
- voidaan tuoda näkyviin itseäsi kiinnostavia mainoksia sen mukaan, miten käytät sosiaalista mediaa.