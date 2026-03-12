Tämän kokonaisuuden muotoilu on tyylikäs. Tuotepaketti sisältää näyttävän Lightguide Ellipse -lampun ja mattapintaisen valaisimen. Lamppu on käsinpuhallettua lasia ja valaisin on 3D-tulostettu käyttäen kierrätettyjä materiaaleja. Kokonaisuudessa yhdistyy moderni ja perinteinen kädentaito.



Sisältää Lightguide-lampun

Sisältää 3D-tulostetun valaisimen

Lamppu ja valaisin sopivat yhteen saumattomasti

Valmistettu kierrätetyistä materiaaleista

Vaaleanvihreä mattapinta