1. Nemojte još uključivati Bridge.

Morat ćete skenirati njegov QR kod, stoga ga držite pri ruci.

2. Imate li više od jednog Hue uređaja za dodati?

Držite ih sve zajedno! U istom koraku skenirat ćete sve njihove QR kodove.

3. Imaš li Hue aplikaciju?

Preuzmite ga u trgovini aplikacija na svom telefonu.