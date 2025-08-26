Svi Hue proizvodi slijede isto jednostavno postavljanje QR koda, tako da možete skenirati i postaviti sve svoje Hue uređaje istovremeno.
How to set up a Hue Bridge Pro
Prvo pročitajte ovo!
1. Nemojte još uključivati Bridge.
Morat ćete skenirati njegov QR kod, stoga ga držite pri ruci.
2. Imate li više od jednog Hue uređaja za dodati?
Držite ih sve zajedno! U istom koraku skenirat ćete sve njihove QR kodove.
3. Imaš li Hue aplikaciju?
Preuzmite ga u trgovini aplikacija na svom telefonu.
Upute za postavljanje uređaja Bridge Pro
1. Otvorite aplikaciju Hue.
Ako ste ga prvi put otvorili, bit ćete upitani želite li dodati Bridge. Dodirnite Da.
Ako ste dodirnuli Preskoči, ne brinite! Otvorite Postavke, dodirnite Uređaji, a zatim dodirnite plavu ikonu plus (+).
2. Skenirajte QR kod.
Nakon što je uspješno skenirano, dodirnite Dalje.
Napomena: ako vaš proizvod nema QR kod, dodirnite Trebam pomoć, zatim odaberite Bez QR koda i odaberite Bridge Pro.
3. Odaberite kako želite spojiti svoj Hue Bridge Pro, putem Wi-Fi-ja (u ovom slučaju nemojte koristiti priloženi Ethernet kabel) ili pomoću Ethernet kabela.
Napajajte Hue Bridge Pro pomoću priloženog USB-C kabela za napajanje, a aplikacija će vam sada objasniti završne korake.
Trebate pomoć?
Pregledajte naša često postavljana pitanja ili kontaktirajte podršku.
Pročitajte često postavljana pitanja za Bridge >