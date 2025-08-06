Obavijest o podacima

3. Kako možete pristupiti podacima, dijeliti ih i brisati?

Pristup možete dobiti izravno ili neizravno. Izravni pristup omogućuje vam dohvaćanje podataka o proizvodu u stvarnom vremenu, dok ćete s neizravnim pristupom podatke (kao spremne podatke) primiti u skupnoj datoteci poslanoj putem e-pošte. Zahtjev možete podnijeti putem našeg online obrasca za prijavu i odabrati vrstu pristupa koju želite. Za izravan pristup morate biti administrator/vlasnik s računom za Hue, budući da vam to omogućuje pristup svim podacima o proizvodu generiranima u vašem kućanstvu.

Za izravan pristup podacima o proizvodu, imajte na umu da gotovo svi naši Hue proizvodi (osim proizvoda Hue Sync Box) imaju Zigbee sučelje. Zigbee protokol javno je dostupan na web-mjestu https://csa-iot.org/ i dopušta pristup podacima o proizvodu sa Hue svjetala i pribora – i nije potrebno imati Philips Hue Bridge. Međutim, ako je Hue proizvod spojen na Philips Hue Bridge, najbolji način pristupa podacima o proizvodu je putem CLIP sučelja Philips Hue Bridgea (lokalno), koje ćemo vam staviti na raspolaganje na vaš zahtjev putem našeg online obrasca za prijavu. Zatim vam dajemo ograničeno, opozivo, neprenosivo i neisključivo pravo pristupa i korištenja API-ja, isključivo za dohvaćanje podataka o proizvodu. Ovo pravo ne uključuje mogućnost podlicenciranja ili dijeljenja pristupa s drugima. Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili na bilo koji način preinačavati API; kopirati, distribuirati, dijeliti, prikazivati, objavljivati ili prenositi bilo koji njegov dio; i/ili vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ga, rastavljati ili stvarati njegove derivate. Ovo pravo ne uključuje mogućnost korištenja API-ja za izmjenu stanja i postavki uređaja (ali, naravno, ako i to želite učiniti, možete se registrirati za korištenje našeg API-ja za "razvojne svrhe" – pogledajte https://developers.meethue.com/). API i svi povezani materijali, uključujući poboljšanja ili izmjene, ostaju u našem vlasništvu (i vlasništvu naših davatelja licenci) i zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne smijete koristiti API na bilo koji način koji krši zakone ili sudske naloge ili koji bi mogao naštetiti nama ili drugima. Ne smijete uvoditi zlonamjerni softver, viruse ili druge štetne komponente, niti pokušavati onemogućiti ili zaobići bilo koje sigurnosne značajke naših sustava. Imajte na umu da ne jamčimo neprekidan, pravovremen, siguran ili besprijekoran pristup API-ju.

Ako želite podijeliti podatke o proizvodu (s Hue proizvoda spojenih na Hue Bridge) putem izravnog pristupa s bilo kojom osobom u Europi („trećom stranom”) – nema problema, postupak je jednostavan! Samo slijedite ove jednostavne korake:

Korak 1: Zamolite treću stranu da posjeti https://developers.meethue.com/.

Korak 2: Treća strana morat će se registrirati i slijediti upute na toj stranici.

Korak 3: Nakon registracije, treća strana može zatražiti vjerodajnice za integraciju između oblaka.

4. korak: Da biste dobili dopuštenje za pristup podacima o proizvodu, potrebno je sljedeće:

· Treća strana može stvoriti poveznicu za zahtjev za autorizaciju

· Pomoću ove poveznice možete se prijaviti na svoj Hue račun i dati trećoj strani dopuštenje za pristup.

Korak 5: Nakon što date dopuštenje, trećoj strani bit će odobren pristup i moći će početi koristiti API za pregled podataka o vašem proizvodu u stvarnom vremenu.

Uvijek možete zatražiti prekid dijeljenja podataka putem svog Hue računa (prijavite se na https://www.philips-hue.com/account).

Na korištenje naših API-ja za prikupljanje vaših podataka o proizvodu primjenjuju se posebni uvjeti (koje treća strana mora prihvatiti u prethodno navedenom 2. koraku), kojima se trećoj strani ustupaju prava za prikupljanje vaših podataka o proizvodu i štite naša prava i sustav Hue proizvoda za sve njegove korisnike.

Ako želite da treća strana primi vaše podatke (kao lako dostupne podatke) putem neizravnog pristupa, možete nas obavijestiti odabirom te opcije u našem online obrascu za unos.

Prenijet ćemo samo podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama koje zatražite ili odobrite, uključujući povezane informacije za njihovo korištenje (npr. metapodatke). Nećemo dijeliti vaše osobne podatke bez vašeg izričitog pristanka. Trebali biste se dogovoriti s onima s kojima dijelite podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama da ih čuvaju i odgovorno koriste, na primjer da ih zaštite odgovarajućim sigurnosnim mjerama i koriste ih samo za uslugu koju od njih dobijete. Nije im dopušteno koristiti podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama za razvoj proizvoda koji predstavljaju konkurenciju Hue proizvodima te ne smiju prodavati ni dijeliti podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama ni sa kojom neovlaštenom osobom.

Pristajete odgovorno koristiti podatke o proizvodu i podatke o povezanim uslugama i ne ih dijeliti na štetne načine.

Dijeljenje podataka o proizvodu i povezanih podataka o uslugama neće vas ništa koštati.

Želite izbrisati svoje podatke?

Evo kako to možete učiniti, ovisno o vrsti podataka: