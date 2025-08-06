Podrška
Obavijest o podacima

Obavijest o podacima

Obavijest o podacima za Hue ("Obavijest o podacima") - Europa 

Verzija: rujan 2025. 

Ova Obavijest o podacima objašnjava kako možete pristupiti i dijeliti određene podatke povezane s vašim Hue proizvodima i uslugama, uključujući koji su podaci obuhvaćeni i kako s njima postupamo u Europi. Ne zaboravite provjeriti Prilog(e) za važne dodatne detalje ili iznimke koje se mogu primjenjivati.

Mi smo Signify Netherlands B.V., tvrtka koja stoji iza Hue proizvoda i usluga, a nalazimo se na adresi High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Nizozemska. Više informacija o nama možete pronaći u nastavku, pogledajte odjeljak „Kako nas možete kontaktirati”.

Kada koristimo "vi", mislimo na "Administratora" / "Vlasnika" ili "Ovlaštenog korisnika" Hue sustava – provjerite odjeljak 2 Hue Uvjeta korištenja kako biste razumjeli jeste li "Administrator" / "Vlasnik" ili "Ovlašteni korisnik". Ako ste "Ovlašteni korisnik", nećete imati pristup podacima koje generiraju Hue proizvodi i usluge u vašem kućanstvu - osim podataka povezanih s vašim vlastitim računom - za razliku od "Administratora" / "Vlasnika" koji ima šira prava pristupa. Napomena: Mogli bismo vas zamoliti da s nama podijelite neke podatke, kao i račun za Hue, kako bismo u slučaju kada je to potrebno potvrdili jeste li administrator / vlasnik ili ovlašteni korisnik. To nam pomaže zaštititi vaše podatke i osigurati se dijele s pravom osobom.

Na obradu osobnih podataka primjenjuje se naša Izjava o zaštiti privatnosti i ima prednost nad ovom Obavijesti o podacima.

Kada u ovoj Obavijesti o podacima spominjemo određene pojmove - poput "Lako dostupnih podataka" ili "Vlasnika podataka" - koristimo ih kako je definirano u Zakonu EU o podacima. Na kraju ove Obavijesti o podacima možete pronaći glosar koji će vam pomoći objasniti neke od ključnih pojmova. Samo da znate, ove su definicije pojednostavljene kako bi ih bilo lakše razumjeti, kao i ostatak ove Obavijesti o podacima. Za točne pravne izraze uvijek provjerite definicije navedene u Zakonu o podacima EU-a.

1. Koji su podaci uključeni? (vrsta, format, učestalost i volumen prikupljanja)

Podaci obuhvaćeni ovom Obavijesti o podacima navedeni su u Dodatku(ima) i primjenjuju se za Europu – u ovoj Obavijesti o podacima koristimo izraz „Podaci“ za „Lako dostupne podatke“, osim ako ne naznačimo drugačije.

Podatke smo grupirali u dva odjeljka: "Podaci o proizvodu" i "Podaci o povezanim uslugama".

Dodatne informacije navedene su u tablici u nastavku:

 

Podaci o proizvodu

Podaci o povezanim uslugama

Format

JSON

JSON

Učestalost prikupljanja

Obično 10-100 podataka dnevno, ovisno o korištenju sustava

Obično 0-100 podataka dnevno, ovisno o korištenju sustava

Volumen

Obično 30-400KB dnevno

Obično 0 – 400 KB na dan

Kontinuirano generiranje podataka u stvarnom vremenu

Podaci o proizvodu generiraju se samo kada se dogode događaji ili se promijene stanja.

 

2. Kako pohranjujemo podatke?

Podatke ćemo čuvati do 2 (dvije) godine od datuma prikupljanja, osim ako vas ne obavijestimo drugačije.

Neki Hue proizvodi neizravno mogu pohranjivati podatke na udaljenom poslužitelju. Za više informacija o svakom Hue proizvodu pogledajte Prilog 1.

Podaci u proizvodima pohranjuju se samo privremeno i prepisuju se kada se zabilježi novo stanje. Na proizvodu se ne sprema povijest ili zapisnici.

Ako pohranjujemo podatke, to činimo na poslužiteljima u oblaku. Možemo prenijeti podatke u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora. Više informacija o ovoj temi potražite u odjeljku „Kada prenosimo vaše podatke u inozemstvo” u našoj Izjavi o zaštiti privatnosti.

3. Kako možete pristupiti podacima, dijeliti ih i brisati?  

Pristup možete dobiti izravno ili neizravno. Izravni pristup omogućuje vam dohvaćanje podataka o proizvodu u stvarnom vremenu, dok ćete s neizravnim pristupom podatke (kao spremne podatke) primiti u skupnoj datoteci poslanoj putem e-pošte. Zahtjev možete podnijeti putem našeg online obrasca za prijavu i odabrati vrstu pristupa koju želite. Za izravan pristup morate biti administrator/vlasnik s računom za Hue, budući da vam to omogućuje pristup svim podacima o proizvodu generiranima u vašem kućanstvu.

Za izravan pristup podacima o proizvodu, imajte na umu da gotovo svi naši Hue proizvodi (osim proizvoda Hue Sync Box) imaju Zigbee sučelje. Zigbee protokol javno je dostupan na web-mjestu https://csa-iot.org/ i dopušta pristup podacima o proizvodu sa Hue svjetala i pribora – i nije potrebno imati Philips Hue Bridge. Međutim, ako je Hue proizvod spojen na Philips Hue Bridge, najbolji način pristupa podacima o proizvodu je putem CLIP sučelja Philips Hue Bridgea (lokalno), koje ćemo vam staviti na raspolaganje na vaš zahtjev putem našeg online obrasca za prijavu. Zatim vam dajemo ograničeno, opozivo, neprenosivo i neisključivo pravo pristupa i korištenja API-ja, isključivo za dohvaćanje podataka o proizvodu. Ovo pravo ne uključuje mogućnost podlicenciranja ili dijeljenja pristupa s drugima. Ne smijete mijenjati, prilagođavati ili na bilo koji način preinačavati API; kopirati, distribuirati, dijeliti, prikazivati, objavljivati ili prenositi bilo koji njegov dio; i/ili vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ga, rastavljati ili stvarati njegove derivate. Ovo pravo ne uključuje mogućnost korištenja API-ja za izmjenu stanja i postavki uređaja (ali, naravno, ako i to želite učiniti, možete se registrirati za korištenje našeg API-ja za "razvojne svrhe" – pogledajte https://developers.meethue.com/). API i svi povezani materijali, uključujući poboljšanja ili izmjene, ostaju u našem vlasništvu (i vlasništvu naših davatelja licenci) i zaštićeni su zakonima o intelektualnom vlasništvu. Ne smijete koristiti API na bilo koji način koji krši zakone ili sudske naloge ili koji bi mogao naštetiti nama ili drugima. Ne smijete uvoditi zlonamjerni softver, viruse ili druge štetne komponente, niti pokušavati onemogućiti ili zaobići bilo koje sigurnosne značajke naših sustava. Imajte na umu da ne jamčimo neprekidan, pravovremen, siguran ili besprijekoran pristup API-ju.

Ako želite podijeliti podatke o proizvodu (s Hue proizvoda spojenih na Hue Bridge) putem izravnog pristupa s bilo kojom osobom u Europi („trećom stranom”) – nema problema, postupak je jednostavan! Samo slijedite ove jednostavne korake:

Korak 1: Zamolite treću stranu da posjeti https://developers.meethue.com/.

Korak 2: Treća strana morat će se registrirati i slijediti upute na toj stranici.

Korak 3: Nakon registracije, treća strana može zatražiti vjerodajnice za integraciju između oblaka.

4. korak: Da biste dobili dopuštenje za pristup podacima o proizvodu, potrebno je sljedeće:

· Treća strana može stvoriti poveznicu za zahtjev za autorizaciju

· Pomoću ove poveznice možete se prijaviti na svoj Hue račun i dati trećoj strani dopuštenje za pristup.

Korak 5: Nakon što date dopuštenje, trećoj strani bit će odobren pristup i moći će početi koristiti API za pregled podataka o vašem proizvodu u stvarnom vremenu.

Uvijek možete zatražiti prekid dijeljenja podataka putem svog Hue računa (prijavite se na https://www.philips-hue.com/account).

 

Na korištenje naših API-ja za prikupljanje vaših podataka o proizvodu primjenjuju se posebni uvjeti (koje treća strana mora prihvatiti u prethodno navedenom 2. koraku), kojima se trećoj strani ustupaju prava za prikupljanje vaših podataka o proizvodu i štite naša prava i sustav Hue proizvoda za sve njegove korisnike.

Ako želite da treća strana primi vaše podatke (kao lako dostupne podatke) putem neizravnog pristupa, možete nas obavijestiti odabirom te opcije u našem online obrascu za unos.

Prenijet ćemo samo podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama koje zatražite ili odobrite, uključujući povezane informacije za njihovo korištenje (npr. metapodatke). Nećemo dijeliti vaše osobne podatke bez vašeg izričitog pristanka. Trebali biste se dogovoriti s onima s kojima dijelite podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama da ih čuvaju i odgovorno koriste, na primjer da ih zaštite odgovarajućim sigurnosnim mjerama i koriste ih samo za uslugu koju od njih dobijete. Nije im dopušteno koristiti podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama za razvoj proizvoda koji predstavljaju konkurenciju Hue proizvodima te ne smiju prodavati ni dijeliti podatke o proizvodu i povezane podatke o uslugama ni sa kojom neovlaštenom osobom.

Pristajete odgovorno koristiti podatke o proizvodu i podatke o povezanim uslugama i ne ih dijeliti na štetne načine.

Dijeljenje podataka o proizvodu i povezanih podataka o uslugama neće vas ništa koštati.

 

Želite izbrisati svoje podatke?
Evo kako to možete učiniti, ovisno o vrsti podataka:

  • Podaci (kao lako dostupni podaci): Svoj Hue račun možete izbrisati putem izbornika postavki dostupnog u vašoj Hue aplikaciji ili na web stranici Philips Hue. Možete nam poslati i zahtjev za brisanje podataka radi zaštite privatnosti.
  • Za podatke na uređaju: Vratite Hue proizvod na tvorničke postavke.
  • Za podatke lokalno pohranjene u vašim Hue aplikacijama: Možete jednostavno deinstalirati aplikaciju.

4. Kako koristimo podatke?

U odjeljku 3b Uvjeta uporabe Hue proizvoda objašnjavamo na koji način mi i naši povezani članovi grupacije Signify upotrebljavamo podatke.  Podatke s trećim stranama dijelimo isključivo kako je navedeno u tom dokumentu.

5. Kako nas možete kontaktirati

Ako imate pitanja ili trebate podršku, slobodno se obratite našem timu putem web-mjesta https://www.philips-hue.com/support.

Imajte na umu da nismo uvijek mi nositelji podataka. Ako za povezivanje Hue proizvoda koristite sustav treće strane, ta treća strana može postati nositelj podataka umjesto nas. Tada ćete možda morati ostvariti svoja prava pristupa kod te treće strane. Za više detalja pogledajte Prilog(e). 

6. Sadrže li podaci poslovne tajne?

Zamislite poslovnu tajnu poput jedinstvenog načina na koji izrađujemo proizvod ili uslugu. To je nešto vrijedno što bismo željeli zaštititi kako nitko drugi ne bi mogao to iskoristiti za konkurenciju s nama. Neki podaci mogu sadržavati poslovne tajne. Ako se odnosi na vas, obavijestit ćemo vas - a poslovna tajna pripada tvrtki Signify Holding B.V.

7. Prigovori i rješavanje sporova

Imate pravo podnijeti pritužbe u vezi s našim praksama obrade podataka nadležnom tijelu u vašoj zemlji prebivališta.

8. Koliko dugo se ovo primjenjuje?

Sve dok aktivno koristite Hue proizvode i usluge kao "Administrator", "Vlasnik" ili "Ovlašteni korisnik", zadržat ćete svoja prava pristupa i dijeljenja. To također ovisi i o tome koliko dugo čuvamo podatke.

Povremeno možemo ažurirati ovu Obavijest o podacima, na primjer, ako dođe do promjene u proizvodima, uslugama ili podacima. Ako to učinimo, objavit ćemo ažuriranu Obavijest o podacima na našoj web stranici Philips Hue. 

9. Glosar našeg zakona o podacima

Provjerite naš Glosar u nastavku kako biste razumjeli ključne pojmove korištene u ovoj Obavijesti o podacima. Zapamtite: Pojednostavili smo ove definicije radi lakšeg razumijevanja. Za službeni pravne izraze provjerite definicije navedene u Zakonu o podacima EU-a.

a.       Povezani proizvod: To jednostavno znači pametni uređaj - nešto što prikuplja informacije o tome kako ga koristite ili što se događa oko njega i može dijeliti te informacije putem interneta, bežične mreže ili izravno s uređaja. Kad god spomenemo Hue proizvod U ovoj Obavijesti o podacima govorimo o Povezanom proizvodu.

b.       Vlasnik podataka: Ovo je stranka - poput nas - koja prikuplja podatke o proizvodu i podatke o povezanim uslugama iz vaših Hue proizvoda ili usluga. Mi smo Nositelj podataka kada nam je dopušteno koristiti ili dijeliti te podatke, na temelju zakona ili onoga što smo dogovorili s vama.

c.        Europa: Ova Obavijest o podacima odnosi se na korisnike u Europskoj uniji. Ako koristite Hue proizvode i usluge koji su dostupni u EU, ova Obavijest o podacima je relevantna za vas.

d.       Podaci o proizvodu: Ovo su informacije koje vaš Hue proizvod stvara kada ga koristite - na primjer kada je uključen i isključen ili koliko često ga koristite. To su podaci koje je proizvod dizajniran dijeliti, bilo putem interneta, bežične mreže ili izravno s uređaja. Možete mu pristupiti vi, mi ili ponekad treća strana.

e.       Odmah dostupni podaci: vrsta podataka s vašeg Hue proizvoda ili povezanih usluga koje već imamo u našem oblaku – kao što je način uporabe proizvoda ili njegove postavke. To su podaci kojima imamo pristup i do kojih možemo lako doći, bez ikakvih kompliciranih koraka.

f.         Povezana usluga: To znači digitalne dijelove - poput aplikacija ili softvera - koji su potrebni vašem Hue proizvodu za ispravan rad. Dio toga dolazi s proizvodom kada ga kupite, a bez toga vaš proizvod možda neće raditi ono što bi trebao. U drugim slučajevima, može se dodati kasnije (od nas ili treće strane) radi nadogradnje ili podešavanja načina rada vašeg proizvoda. Kad god spomenemo Hue usluge ili aplikacije U ovoj Obavijesti o podacima, govorimo o povezanoj usluzi.

g.     Podaci o povezanim uslugama: Ovo je digitalni trag koji se stvara kada koristite usluge povezane s vašim Hue proizvodom - poput korištenja aplikacije, postavljanja rutina ili aktiviranja automatizacije. To uključuje stvari koje radite namjerno (poput promjene postavke) i stvari koje se događaju u pozadini dok koristite uslugu.

Prilog-1 Povezani proizvodi (Hue proizvodi)

 

Vrsta podataka o proizvodu

Mogućnost pohranjivanja podataka na udaljeni poslužitelj

Prekidači

Pritisci tipki, razina baterije, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Da, neizravno.

 

Napomena: Povezani proizvodi mogu se povezati s pozadinskim sustavom u oblaku putem pristupnika / mosta / upravljačkog uređaja, npr. Philips Hue Bridge, bilo kojeg drugog Zigbee-to-IP mosta, graničnog usmjerivača Matter, uređaja Amazon Alexa, Google Home ili Apple Home, aplikacije za pametne telefone i drugih uređaja[1].

Senzori pokreta

Kretanje, temperatura2, razina svjetlosti[2], razina baterije, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Senzori otvaranja/zatvaranja

Otvaranje-zatvaranje, detekcija neovlaštenog otvaranja, razina baterije, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Svjetla

Uključeno/isključeno, razina zatamnjenja, temperatura boje, boja, dinamika, mrežni parametri, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Uređaji sa svjetlima i prekidačima

Zbroj podataka navedenih u gornjim odjeljcima o svjetlima i prekidačima

Pametni utikač

Uključeno/isključeno, mrežni parametri, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Zvuk zvona

Uključivanje/isključivanje zvuka, glasnoća zvuka, identifikator zvuka, trajanje, stanje povezivosti, konfiguracija uređaja

Most

Postavke i stanja povezana sa svjetlom, prostorijom, zonom, scenom, područjem zabave, područjem kretanja, uređajem, automatizacijom i gumbom za povezivanje, stanje veze, konfiguracija uređaja

Da

Kamera i zvono na vratima

Video, slikovni i audio podaci,

detekcija pokreta, objekata i zvuka, razina baterije (za kamere na baterije), stanje veze, pritisci na tipke (za zvono na vratima), konfiguracija uređaja

Da

Hue Sync Box

Podaci o uporabi kao što su uključivanje/isključivanje sinkronizacije svjetala, način unosa, način rada, trajanje; stanje veze, konfiguracija uređaja

Da

 

 

[1] Signify nije nositelj podataka ako se Povezani proizvodi koriste s pristupnikom/mostom/upravljačkim uređajem treće strane koji nije Philips Hue Bridge.

[2] Senzori pokreta mogu kontinuirano i u stvarnom vremenu mjeriti temperaturu i razinu svjetlosti. 

Prilog-2 Povezane usluge (Hue usluge)

 

Vrsta podataka povezane usluge

Aplikacija Hue[3]

Podaci o tome kako se aplikacija koristi za upravljanje svjetlom, preuzimanje scena, stvaranje i korištenje, automatizaciju, Hue Secure, (zabavnu) sinkronizaciju svjetla i konfiguracije Hue sustava

Aplikacija Hue Sync TV3

Podaci o korištenju kao što su uključeno/isključeno sinkroniziranje svjetla, način rada, trajanje; stanje povezivosti, konfiguracija aplikacije

Aplikacija za računalo3

Hue Sigurne usluge u oblaku3

Podaci o načinu uporabe usluga Hue Secure s obzirom na aktivaciju/deaktivaciju, događaji povezani s prikazom uživo i pregledom videoisječaka, sigurnosni događaji (uključujući push obavijesti), (svjetlosni) alarmi, događaji koji uključuju Bridge radi praktične uporabe, postavke sigurnosti i konfiguracije kamere

Opće Hue usluge u oblaku3

Podaci koji omogućuju otkrivanje Bridge uređaja i povezivanje aplikacija i usluga (uključujući aplikacije i usluge trećih strana) putem oblaka s Bridge uređajem. Upravljanje uređajima, geolokacija na temelju IP adrese, podaci povezani s računom i domom

 

[3] Količina podataka ovisi o korisnikovoj suglasnosti za prikupljanje neobaveznih analitičkih podataka.