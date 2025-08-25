Podrška

Mogu li moji Hue uređaji koristiti MotionAware™?

Velika većina Hue proizvoda podržava Hue MotionAware™ tehnologiju. Međutim, određeni uređaji možda ne podržavaju MotionAware™ tehnologiju jer su to stariji modeli kojima nedostaje memorijskog kapaciteta za nove značajke ili zato što priroda njihovih funkcija može spriječiti učinkovit rad s ovom značajkom (npr. brže pražnjenje baterije kod određene dodatne opreme na baterije). Donji popis prikazuje uređaje i njihove ID-ove modela koji ne podržavaju Hue MotionAware™. Možete provjeriti imaju li vaši uređaji ove ID-ove modela pomoću aplikacije Hue tako da odete na Postavke > Ažuriranje softvera. 

Vrsta proizvoda ID modela
Stolna svjetiljka Go 929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
Hue Aura LLC014
Hue Bloom LLC011, LLC012
Stropna svjetiljka Hue u boji LCT002
Svjetiljka Hue u boji LCT001
Hue Go 7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
Hue Iris LLC010
Hue Lightstrip LST001
Hue Smart Plug LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
Dimmer Switch RWL020, RWL021, RWL022
Pametni gumb ROM001, RDM003, RDM005
Modul za zidne prekidače RDM001, RDM004
Tap Dial Switch RDM002, RDM006
Tap Switch ZGPSWITCH
Prekidači Friends of Hue FOHSWITCH
Motion Sensor u zatvorenom prostoru SML001, SML003
Vanjski Motion Sensor SML002, SML004
Kontaktni senzor SOC001
Kamera / zvono na vratima CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
Uređaji trećih strana (koji nisu Hue niti Friends of Hue) (više ih je moguće)