Velika većina Hue proizvoda podržava Hue MotionAware™ tehnologiju. Međutim, određeni uređaji možda ne podržavaju MotionAware™ tehnologiju jer su to stariji modeli kojima nedostaje memorijskog kapaciteta za nove značajke ili zato što priroda njihovih funkcija može spriječiti učinkovit rad s ovom značajkom (npr. brže pražnjenje baterije kod određene dodatne opreme na baterije). Donji popis prikazuje uređaje i njihove ID-ove modela koji ne podržavaju Hue MotionAware™. Možete provjeriti imaju li vaši uređaji ove ID-ove modela pomoću aplikacije Hue tako da odete na Postavke > Ažuriranje softvera.
Mogu li moji Hue uređaji koristiti MotionAware™?
|Vrsta proizvoda
|ID modela
|Stolna svjetiljka Go
|929003128401, 929003128501, 929003128601, 929003128701, 929003128801, 929003128901, 929003129001, 929003521401, 929003521501, 929003521601, 929003521701
|Hue Aura
|LLC014
|Hue Bloom
|LLC011, LLC012
|Stropna svjetiljka Hue u boji
|LCT002
|Svjetiljka Hue u boji
|LCT001
|Hue Go
|7602031C7, 7602031I6, 7602031J6, 7602031K6, 7602031N6, 7602031P7, 7602031PU, 7602031U7, 915005821901, 915005822001, 915005822301, 915005822501, 915005822601, LCT026, LCT030, LLC020
|Hue Iris
|LLC010
|Hue Lightstrip
|LST001
|Hue Smart Plug
|LOM001, LOM002, LOM003, LOM004, LOM005, LOM006, LOM007, LOM008, LOM009, LOM010, LOM010, LOM011
|Dimmer Switch
|RWL020, RWL021, RWL022
|Pametni gumb
|ROM001, RDM003, RDM005
|Modul za zidne prekidače
|RDM001, RDM004
|Tap Dial Switch
|RDM002, RDM006
|Tap Switch
|ZGPSWITCH
|Prekidači Friends of Hue
|FOHSWITCH
|Motion Sensor u zatvorenom prostoru
|SML001, SML003
|Vanjski Motion Sensor
|SML002, SML004
|Kontaktni senzor
|SOC001
|Kamera / zvono na vratima
|CMW001, CMW002, CMW003, CMW004, CMW005, CMB001, CMB002
|Uređaji trećih strana (koji nisu Hue niti Friends of Hue)
|(više ih je moguće)