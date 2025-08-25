Velika većina Hue proizvoda podržava Hue MotionAware™ tehnologiju. Međutim, određeni uređaji možda ne podržavaju MotionAware™ tehnologiju jer su to stariji modeli kojima nedostaje memorijskog kapaciteta za nove značajke ili zato što priroda njihovih funkcija može spriječiti učinkovit rad s ovom značajkom (npr. brže pražnjenje baterije kod određene dodatne opreme na baterije). Donji popis prikazuje uređaje i njihove ID-ove modela koji ne podržavaju Hue MotionAware™. Možete provjeriti imaju li vaši uređaji ove ID-ove modela pomoću aplikacije Hue tako da odete na Postavke > Ažuriranje softvera.