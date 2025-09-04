1. Alkalmazhatóság:

a. A Hue Secure jelen további feltételei (a továbbiakban „A Hue Secure feltételei”) a Philips Hue Secure Termékek használatára és a Hue Secure Szolgáltatások igénybevételére alkalmazandók, az alábbiak szerint.

b. Ahhoz, hogy használhassa a Philips Hue Secure Termékeket, a Hue Secure Termékeket és igénybe vehesse a Hue Secure Szolgáltatásokat, el kell fogadnia A Hue használati feltételeit, amelyek magukban foglalják a Hue Secure jelen feltételeit (a továbbiakban „Hue Secure-szerződés”), amely egy köztünk és Ön között létrejött jogi szerződés a Philips Hue Secure Termékek és a Hue Termékek Ön általi használatának és a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételének szabályozására. Amennyiben bármilyen ellentmondás áll fenn A Hue Secure feltételei és A Hue használati feltételei között, a Hue Secure jelen feltételei az irányadók. A Hue Secure-szerződés Önre és az Ön Jogosult felhasználóira vonatkozó feltételeket és követelményeket tartalmaz, amelyek betartásáért Ön a felelős.

2. Secure Termékek és Hue Secure Szolgáltatások:

a. A Philips Hue Secure Termékek, a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások a következőkből állnak:

• a Philips Hue Secure és a Hue Secure márkájú hardvereszközök és az általunk a csomagoláson vagy a Hue Secure Szolgáltatásokkal használandó marketinganyagokban meghatározott ilyen Philips Hue termékek és Hue termékek (a továbbiakban „Hue Secure Termékek”); valamint

• az Ingyenes hozzáférés (meghatározását lásd alább a szakaszban5) keretében biztosított ilyen funkciók, a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetés, és (a választott csomagtól függően) többek között olyan funkciókat tartalmaz, mint a házon/lakáson belüli vagy kívüli, biztonsággal kapcsolatos események idővonala, a ház/lakás élesítésének/hatástalanításának képessége, leküldéses értesítések küldése mobileszközre a biztonsággal kapcsolatos eseményekről, ha be van állítva, a Philips Hue Secure vagy Hue Secure kamerák élő videóképnek megtekintése, lehetőség az észlelt események felvételeinek lejátszására. Ezen túlmenően azt, hogy mi minősül biztonsággal kapcsolatos eseménynek, Ön Tulajdonosként (vagy Jogosult felhasználóként) személyre szabhatja, hogy például kizárjon bizonyos területeket a Philips Hue Secure vagy Hue Secure kameranézetből. Egyes funkciók (beleértve a meghosszabbított videoklipp-tárolást is) csak további díjköteles Hue Secure Alap vagy díjköteles Hue Secure Prémium szolgáltatási csomaggal érhetők el. Mindezek a funkciók a Hue alkalmazáson keresztül érhetők el. Az Ön által választott Ingyenes hozzáférés, Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium típusú funkciókra együttesen a „Hue Secure Szolgálatások” kifejezéssel utalunk. A Hue Secure Szolgáltatások csak az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Belgiumban, Luxemburgban, Hollandiában, Németországban, Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában, Norvégiában, Svédországban, Dániában, Finnországban, Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Észtországban, Magyarországon, Litvániában, Lettországban, Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában és Szlovákiában érhetők el.

b. Ön a Hue Secure Termékeket és a Hue Secure Szolgáltatásokat a Hue Secure-szerződésben meghatározott feltételeknek és előírásoknak megfelelően használhatja.

3. A használat feltételei:

a. Szükséges Termékek: A Hue Secure Szolgáltatások igénybevételéhez kompatibilis Hue Secure Termékekre van szükség, amelyeket Önnek külön kell megvásárolnia, és párosítania kell a Hue alkalmazással és az Ön Hue felhasználói fiókjával. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hue Secure Szolgáltatások csak a Hue Secure Termékekkel működnek, és semmilyen más termékkel nem használhatók. Ha Ön már nem jogosult a Hue Secure Termékek használatára (mert például eladta őket), akkor köteles haladéktalanul megszüntetni az ilyen Hue Secure Termékek párosítását.

b. Telepítés és működtetés:

• Ön a felelős azért, hogy:

o beszerezze, beállítsa és karbantartsa a műszaki és egyéb követelményeket, szigorúan az általunk az Ön számára elérhetővé tett utasításoknak és specifikációknak megfelelően;

o telepítse, tesztelje és üzemeltesse a Hue Secure Termékeit és a Hue Secure Szolgáltatásait, kizárólag az általunk az Ön számára elérhetővé tett összes figyelmeztetésnek, figyelemfelhívásnak és utasításnak, valamint az alkalmazandó szövetségi, állami és helyi jogszabályoknak, előírásoknak, törvényeknek és normáknak megfelelően; továbbá

o szükség esetén kicserélje vagy feltöltse a Hue Secure Termékek akkumulátorait.

• Rendszer- és eszközkövetelmények: A Hue Secure Termékekhez és a Hue Secure Szolgáltatásokhoz Hue felhasználói fiókra, megfelelő sávszélességű, megbízható internetkapcsolathoz csatlakozó, otthoni, működő Wi-Fi-hálózatra és a Philips Hue alkalmazást futtató mobileszközre van szükség. A Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások némelyikének vagy mindegyikének használatához más eszközökre, például Philips Hue hídra is szükség lehet. Ön a felelős annak biztosításért, hogy rendelkezzen minden szükséges rendszer- és eszközelemmel, és hogy azok kompatibilisek legyenek, és megfelelően legyenek konfigurálva. Előzetes értesítés nélkül, de az eszköz beállításaitól függően aktiválhatjuk a Bluetooth-t az Ön mobileszközén a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások megfelelő működésének elősegítése és bizonyos funkciók engedélyezése érdekében

• Nem figyeljük Hue Secure Termékeit, és nem reagálunk a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kapott információkra és eseményekre. Kizárólag Ön (vagy az Ön Jogosult Felhasználója) dönti el, hogy tesz-e ilyen lépéseket, az eseményre vonatkozó üzenetek kijelölt kapcsolattartókhoz való továbbítását is beleértve. Ezenkívül az Ön feladata meghatározni a megfelelő reakciót minden olyan információra és eseményre, amelyet a Hue Secure Termékek használata és a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kap, és Ön elfogadja, hogy teljes mértékben Ön a felelős a saját és a kijelölt kapcsolattartói reakcióiért. Ha a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során az információkra és eseményekre adott reakcióknál költségek merülne fel, Ön teljes felelősséget vállal ezekért a költségekért. Ha a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele közben bármilyen életveszélyről/biztonsági kockázatról, vagyontárgyakat érintő kockázatról, tűzről, árvízről, betörésről, rablásról, egészségügyi problémáról vagy egyéb vészhelyzetről kap értesítést, azonnal forduljon a rendőrséghez, a tűzoltósághoz vagy a megfelelő segélyszolgálathoz, mivel mi nem tartunk fenn semmilyen figyelő vagy vészhelyzeti szolgálatot.

• Ha a Hue Secure Termékei nincsenek megfelelően telepítve, vagy ha azok bármelyik érzékelője kívül esik az érzékelési tartományon, vagy ha falak, bútorok, személyes vagy egyéb tárgyak gátolják vagy akadályozzák, akkor téves riasztásokat vagy észlelési hibákat tapasztalhat.

• Ön szavatolja és kijelenti, hogy a Hue Secure Termékek telepítése és üzemeltetése szakszerűen történt, és nem sérti külső felek jogait, mások személyiségi jogait is beleértve. Amennyiben a Hue Secure Termkékek telepítése és üzemeltetése sérti külső felek jogait, Ön a felelős azért, hogy adott esetben tájékoztatást adjon, és megszerezze a külső feleknek a Hue Secure Termékek telepítéséhez és üzemeltetéséhez, valamint a Hue Secure Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges összes hozzájárulását.

• Ezennel a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kifejezetten kizárunk a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások telepítésével, üzemeltetésével és/vagy használatával (beleértve a Hue Secure Termékeknek a hatályos szövetségi, állami és helyi jogszabályoknak, előírásoknak, törvényeknek vagy normáknak meg nem felelő használatát is), illetve igénybevételével kapcsolatos bármilyen és minden felelősséget.

• Előfordulhat, hogy biztonsági okokból, rendszerhibák (beleértve a Wi-Fi-kapcsolat meghibásodását és az elégtelen sávszélességet is), műszaki problémák, karbantartás, tesztelés, javítás, frissítések vagy egyéb körülmények miatt a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások működésében átmeneti üzemzavar tapasztalható. Bár törekszünk arra, hogy a Hue Secure Termékek használata és a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele a lehető legzökkenőmentesebb legyen a műszaki és működési képességeik keretein belül, Ön nem jogosít megszakítás nélküli használatra, illetve igénybevételre, mi pedig ilyet nem szavatolunk és nem garantálunk.

• Bármilyen hangérzékelő funkció csak a kijelölt hangot (pl. T3 füstjelző), és csupán másodlagos intézkedés, amely nem képes a veszélyek (pl. füst) jelenlétének érzékelésére, ezért nem helyettesítheti az elsődleges eszközt (pl. az Ön elsődleges füstérzékelője a füst jelenléte alapján riasztást indít, amely aztán a hangérzékeléssel hallható. A hangérzékelő funkció nem képes biztosítani a tűz megbízható észlelését). Az Ön felelőssége, hogy a veszélyek észlelésére az elsődleges eszközét használja, és nem vagyunk felelősek a veszélyforrásokból eredő vagy azokkal kapcsolatos károkért. Bármely hangérzékelő funkció használatára meghatározott előírások vonatkoznak (beleértve pl. az elsődleges készüléktől való távolságot).

c. Kizárólag lakossági használatra: A Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások kizárólag az Ön saját, egyéni és magáncélú lakossági használatára, illetve igénybevételére szolgálnak. A Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások nem valók semmilyen üzleti, kereskedelmi vagy egyéb nem lakossági használatára, illetve igénybevételre, és nem vállalunk felelősséget a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások ilyen használatáért, illetve igénybevételéért.

d. Nincs külső fél általi figyelés: A Hue Secure Szolgáltatások nem biztosítanak lehetőséget külső fél általi figyelésre vagy vészhelyzeti reakcióra; így:

• nem férünk hozzá riasztásokhoz vagy valós idejű felvételekhez;

• nem figyelünk semmilyen értesítést, és értesítés vagy vészhelyzet esetén nem értesítünk és nem küldünk ki külső felet vagy vészhelyzeti hatóságot az Ön otthonába; és

• nem vállalunk felelősséget azért, ha késlekedik a bűnüldöző szervek vagy a külső felek reakciója.

Az összes vészhelyzeti reagálást igénylő értesítést, az életveszélyes, biztonsági és vészhelyzeti eseményeket is beleértve, a megfelelő szolgálatokhoz kell irányítani. SEM VÉSZHELYZETBEN, SEM EGYÉBKÉNT, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM KÜLDÜNK KI VÉSZHELYZETI SZOLGÁLATOT AZ ÖN OTTHONÁBA.

e. Nem zárnak ki eseményeket:

• A Hue Secure Termékek és a Hue Szolgáltatások nem arra szolgálnak, hogy csökkentsék vagy kiküszöböljék a nemkívánatos események, például a behatolások, a betörések és/vagy a rablások előfordulását, és nem állítjuk és nem szavatoljuk, hogy erre képesek, Ön pedig vállalja, illetve tudomásul veszi, hogy:

o nem hagyatkozik a Hue Secure Termékekre és a Hue Secure Szolgáltatásokra események, például betörések és rablások, illetve azok következményeinek elkerülése vagy minimalizálása érdekében; és

o előfordulhat, hogy a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások nem akadályozzák meg vagy nem minimalizálják az események ilyen előfordulását vagy következményeit.

Nem vállalunk sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot, és nem teszünk sem kifejezett, sem vélelmezett kijelentést arra vonatkozóan, hogy a Hue Secure Termékek használata vagy Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele elkerüli vagy minimalizálja az ilyen események előfordulását vagy következményeit, és/vagy befolyásolja vagy növeli a biztonság bármely szintjét.

• Ön tudomásul veszi, hogy a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgálatások nem helyettesítik a külső fél által felügyelt vészhelyzeti értesítési rendszert. Rendszereinket úgy fejlesztettük ki, hogy az értesítéseket megbízhatóan és időben kézbesítsék, azonban nem tudjuk garantálni, és nem is garantáljuk, hogy Ön minden értesítést időben megkap.

• Önnek megfelelő biztosítási fedezettel kell védekeznie minden veszteség kockázata ellen, és Ön a felelős minden olyan biztosítási fedezet beszerzéséért, amelyről úgy gondolja, hogy a vonatkozó követelmények esetében szükséges vagy megkövetelt.

f. Ön a felelős a jogszabályok betartásáért:

• Az Ön joghatóságában alkalmazandó adatvédelmi és egyéb hatályos szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok, előírások, törvények vagy normák bizonyos kötelezettségeket róhatnak Önre, valamint a Hue Secure Termékek Ön általi használatára és a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételére. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Hue Secure Termékek használata és a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során kizárólag Ön a felelős az ilyen hatályos szövetségi, állami vagy helyi jogszabályok, előírások, törvények vagy normák betartásáért. Ebbe az alábbiak tartoznak bele: Ebbe az alábbiak tartoznak bele:

o a video- vagy hangtartalom (beleértve a külső feleket, nyilvános tereket is magában foglaló vagy egy vagy több személy kilétére vonatkozó információkat más módon tartalmazó tartalmakat is) rögzítésével vagy megosztásával kapcsolatos megfelelés;

o annak a követelménynek való megfelelés, amely szerint a Hue Secure Termékek Ön általi használatával vagy a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételével kapcsolatban értesítést kell küldeni vagy külső felek beleegyezését kell kérni (például olyan jogszabályok vagy előírások, amelyek megkövetelik, hogy Ön olyan megfelelő táblákat helyezzen el, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy hang-/képfelvétel zajlik). Tájékoztatjuk, hogy a Hue Secure Termékekhez mellékelt, ilyen jelzésként értelmezhető matricákat vagy hasonló anyagokat nem megfelelőségi célból biztosítjuk, és kizárólag Ön felelős az alkalmazandó jogszabályoknak való megfelelés biztosításáért;

o annak biztosítása, hogy a hang- és videórögzítési képességgel rendelkező Hue Secure Termékek ne irányuljanak nyilvános helyekre, és/vagy ne olyan terület közelében legyenek elhelyezve, ahol az emberek joggal elvárhatják a magánélet védelmét (például fürdőszoba vagy hálószoba);

o minden olyan követelménynek való megfelelés, amely szerint a kép- és/vagy hangfelvételeket készítő Hue Secure Termékeket olyan szögben kell felszerelni, hogy azok ne készítsenek felvételt az Ön ingatlanának határain túl (a nyilvános járdákat vagy utakat is beleértve);

o bármilyen hatályos biometrikus adatvédelmi jogszabály betartása – és Ön ezennel szavatolja, hogy a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során bármilyen arcfelismerési funkció céljából feltöltött adatot az ilyen jogszabályoknak megfelelően szereztek be;

o bármilyen alkalmazandó átláthatósági vagy hatóság értesítését előíró követelmény teljesítése;

o az alkalmazandó személyesadat-megőrzési időszakok betartása, beleértve a megfelelő előfizetési csomag ennek megfelelő kiválasztását is; és

o általánosabban: a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó, alkalmazandó jogszabályok betartása.

• Nem vállalunk felelősséget azért, ha Ön bármelyik Hue Secure Szolgáltatást vagy bármelyik Hue Secure Terméket törvénysértő vagy valaki személyiségi jogait sértő módon használja.

• A Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások kizárólag az Ön saját, egyéni és magáncélú lakossági használatára, illetve igénybevételére szolgálnak. Az Ön lakóhelye szerinti adatvédelmi és a magánélet védelmét biztosító jogszabályok bizonyos kötelezettségeket róhatnak Önre, valamint a Hue Secure Termékek Ön általi használatára és a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételére. Bizonyos olyan video-, hang- és arcfelismerő adatok (pl. video- és audiojelek és adatok) esetében, amelyeket Tulajdonosként vagy Jogosult felhasználóként gyűjtött a Hue Secure Termékek használatával és a Hue Secure Szolgáltatások igénybevételével, a hatályos jogszabályok szerint Ön az adatkezelője az ilyen Hue Secure Termékek és Hue Secure Szolgáltatások által gyűjtött bizonyos adatoknak, mi pedig az ilyen adatok adatfeldolgozói vagyunk.

• Az Ön által Tulajdonosként vagy Jogosult felhasználóként végzett olyan tevékenységek tekintetében, amelyek Hue Secure Termékek használatával és Hue Secure Szolgáltatások igénybevételével végzett videofelvételek vagy videostreamelések, valamint hangfelvételek vagy audiostreamelések vonatkozásában a hatályos jogszabályok szerint háztartási tevékenységnek minősülnek,a hatályos EU általános adatvédelmi rendeletében ((EU) 2016/679 rendelet) meghatározottak szerint mi vagyunk az Ön adatfeldolgozója.

• Amikor a Hue Secure Termékek Ön általi használata és a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevétele során Ön által gyűjtött személyes adatok adatfeldolgozójaként járunk el, a Hue Secure Adatkezelési megállapodás (a továbbiakban „DPA”) alkalmazandó. A Hue használati feltételeinek elfogadásával Ön a DPA-t is elfogadja. A DPA-t itt érheti el: https://www.philips-hue.com/dataprocessingagreement.

g. Ha valami probléma adódik:

• Igyekszünk biztosítani, hogy a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele a technikai és működési lehetőségei keretein belül a lehető legzökkenőmentesebb legyen, de megszakítás nélküli igénybevételt nem tudunk ígérni. Kivéve, ha a hatályos jogszabályok ettől eltérően rendelkeznek, a Hue Secure Szolgáltatásokat „ADOTT ÁLLAPOTBAN” és „ADOTT ELÉRHETŐSÉG MELLETT” nyújtjuk, és a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben KIZÁRUNK A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ BÁRMILYEN JÓTÁLLÁST, VALAMINT A FORGALMAZÁSBÓL ÉS A KERESKEDELMI HASZNÁLATBÓL EREDŐ BÁRMILYEN JÓTÁLLÁST. Nem szavatoljuk, hogy a Hue Secure Termékek és a Hue Secure Szolgáltatások megfelelnek az Ön igényeinek, vagy hogy megszakítás nélkül, biztonságosan vagy hibamentesen elérhetőek lesznek. Nem szavatoljuk a Hue Secure Szolgáltatásokon keresztül nyújtott információk vagy tartalmak minőségét. Nem vállalunk, és ezennel kizárunk bármilyen vélelmezett jótállást arra vonatkozóan, hogy a Hue Secure Szolgáltatások működése hibamentes vagy megszakítás nélküli lesz. Nem szavatoljuk, hogy a Hue Secure Szolgáltatások elérését vagy használatát nem szakítják meg vagy nem akadályozzák karbantartási munkák, további fejlesztések vagy egyéb fennakadások.

• Ha Ön az Európai Gazdasági Térség (EGT) valamelyik országában lakó fogyasztó, akkor az EGT fogyasztóvédelmi jogszabályai jogi garanciát nyújtanak Önnek a Hue Secure Szolgáltatások megfelelőségére vonatkozó követelmények tekintetében. E garancia értelmében felelősséget vállalunk minden olyan hiányosságért, amelyet Ön a Hue Secure Szolgáltatások igénybevétele során észlel.

• Ha bármilyen problémát tapasztal a Hue Secure Szolgáltatások funkcióival kapcsolatban, akkor forduljon hozzánk a fogyasztói ügyfélszolgálati csatornáinkon keresztül (az ön tartózkodási helyére vonatkozó elérhetőségeinket itt tekintheti meg: https://www.philips-hue.com/support#contact), és az indokoltan kért mértékben biztosítsa a szükséges együttműködést. Minden tőlünk észszerűen elvárható erőfeszítést megteszünk az Ön által bejelentett hiba kijavítása érdekében, a szokásos eljárásunknak megfelelően, amely magában foglalja (i) a különböző forrásokból jelentett események összegyűjtését; (ii) hatásvizsgálat elvégzését értékelő eszközök segítségével az esemény rangsorolása céljából; és (iii) a megállapított prioritásnak megfelelő megoldás meghatározását és végrehajtását, amely megoldás lehet átmeneti megoldás (például gyorsjavítás vagy megkerülő eljárás) vagy jövőbeli (rövid vagy hosszú távú) Frissítés (a továbbiakban „Támogatási folyamat”).

• Ha nem tudjuk orvosolni a hibát a Támogatási folyamatunknak megfelelően, akkor Ön a következő jogorvoslati lehetőségekre jogosult a térítésköteles Hue Secure Alap és Hue Secure Prémium előfizetések esetében (ha és amennyiben alkalmazhatók): (i) a vonatkozó előfizetési díj arányos csökkentése; vagy (ii) az előfizetési csomag felmondása, és a már kifizetett összeg arányos visszatérítése arra az időszakra vonatkozóan, amikor a funkcionalitás hiányát tapasztalja, továbbá bármely jövőbeli időszakra már kifizetett összeg (ha van ilyen) visszatérítése. Az a helyzet, hogy képtelenek vagyunk orvosolni a hibát, akkor következhet be, ha (i) a hiba elhárítása lehetetlen, (ii) a hibát nem orvosoljuk az aránytalanul magas költségek miatt, (iii) a megfelelőség hiánya a hiba kijavítására tett kísérletünk ellenére jelentkezik, (iv) a hiba olyan súlyos, hogy indokolt az azonnali árleszállítás vagy megszüntetés, (v) megtagadunk valamilyen kiegészítő teljesítést; vagy (vi) nyilvánvaló (beleértve az általunk tett nyilatkozatot is), hogy (észszerű időn belül vagy Önnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül) nem tudjuk orvosolni a hibát.

4. Felhasználói tartalom:

a. A Hue Secure Szolgáltatások tartalmazzák annak lehetőségét, hogy bizonyos Hue Secure Termékek időbélyeggel és képekkel (esetleg szöveggel) együtt rögzítsék a hang-, kép-, nyitási/zárási és mozgási eseményeket (a továbbiakban „Felhasználói tartalom”). Mi nem férünk hozzá a rögzített hanghoz, videóhoz és képekhez (esetenként szöveghez). Csak az olyan metaadatokat ismerjük, hogy egy adott időpontban bekövetkezett egy esemény, és hogy mi az esemény besorolása.

b. Kizárólag Ön a felelős az Ön összes Felhasználói tartalmáért, és mi semmilyen Felhasználói tartalom tekintetében nem vállalunk felelősséget Önnel vagy bárki mással szemben, aki az Ön felhasználói fiókját használja. Önnek gondoskodnia kell arról, hogy a Hue Secure Termékek csak ott rögzítsenek Felhasználói tartalmat, ahol Önnek arra joga van. Ön nem továbbíthat semmilyen olyan Felhasználói tartalmat, amely tartalmával, formájával, kialakításával vagy bármilyen más módon sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jó erkölcsöt, vagy bitorolja külső felek jogait. A fentiek bármelyikének megsértése alapot szolgáltat a Hue Secure Szolgáltatások Ön általi igénybevételi vagy elérési jogának megszüntetésére.

c. Mi nem nézhetjük meg a Felhasználói tartalmat, kivéve (i) az olyan metaadatokat, hogy egy adott időpontban bekövetkezett egy esemény, és hogy mi az esemény besorolása; és (ii) ha a Felhasználói tartalmat Ön letöltötte (kizárólag Adminisztrátorként), és saját döntése szerint megosztotta velünk (például a minőséghez és a fogyasztóvédelemhez kapcsolódóan). Előfordulhat azonban, hogy az Ön Felhasználói tartalmát kiadjuk a bűnüldöző szerveknek vagy egy kormányzati hatóságnak, ha erre jogszabály kötelez bennünket. Ilyenkor Ön köteles teljes mértékben együttműködni velünk az ilyen jogi követelmények teljesítése érdekében. Lásd: Lásd: Hue Secure – adatszolgáltatási kérések https://www.philips-hue.com/en-us/support/legal/product-terms/disclosure-requests.

d. Kanadai fogyasztók: Ha Ön Kanadában lakik, akkor annak érdekében, hogy nyújtani tudjuk Önnek a Hue Secure Szolgáltatásokat, Ön ezennel hozzájárul a Hue Secure Szolgáltatások nyújtásához szükséges Felhasználói tartalom kezeléséhez. Továbbá ahhoz is hozzájárul, hogy belső, üzleti céljainkra történő felhasználás érdekében anonimizáljuk az Ön személyes adatait (az anonimizálás olyan folyamat, amelynek eredményeképp az adatokat többé (sem önmagukban, sem más adatokkal kombinálva) nem lehet egy konkrét érintetthez társítani).

5. Funkciók elérése; díjak; fizetés:

a. Amikor a Hue alkalmazáson keresztül aktiválja a Hue Secure Termékeit, harminc (30) napos próbaidőszakra lesz jogosult (a továbbiakban „Próbaidőszak”). A Próbaidőszak befejeződésekor a következőket teheti (a Hue alkalmazáson keresztül):

i. bizonyos szolgáltatásokat további díjfizetés nélkül használhat (a továbbiakban „Ingyenes hozzáférés”); vagy

ii. további díjfizetés ellenében előfizethet egy előfizetési csomagra. Két különböző előfizetési csomag közül választhat, ezek a Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium. A Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetést az előfizetés lemondásáig tartó, havi vagy éves csomagként vásárolhatja meg. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY HA NEM ÉRTESÍT BENNÜNKET AZ AKTUÁLIS ELŐFIZETÉSI IDŐSZAK VÉGE ELŐTT ARRÓL, HOGY NEM KÍVÁNJA FOLYTATNI AZ ELŐFIZETÉSÉT, AKKOR ELŐFIZETÉSI CSOMAGJA AUTOMATIKUSAN MEGÚJUL, ÉS ÖN FELHATALMAZ BENNÜNKET ARRA, HOGY MINDEN ELKÖVETKEZŐ ELŐFIZETÉSI IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN FELSZÁMÍTSUK ÖNNEK AZ AKTUÁLIS ELŐFIZETÉSI DÍJAKAT A RELEVÁNS ALKALMAZÁSÁRUHÁZBAN ÖN ÁLTAL MEGADOTT FIZETÉSI MÓDDAL.

b. Az Ingyenes hozzáférés, a Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetés funkcióinak teljes leírását a fizetendő díjakkal, a fizetési feltételekkel és a lemondási időkkel együtt a weboldalunkon találhatja a következő címen: https://www.philips-hue.com/securityplans. A Hue Secure Alap és a Hue Secure Prémium előfizetés díját előre, az előfizetési időszak első napján számítjuk fel, havonta vagy évente, Ön pedig a megfelelő, Ön által igénybe vett (Apple vagy Google) alkalmazásáruházon keresztül (a továbbiakban „Az Ön alkalmazásáruháza”) fizeti meg (így Az Ön alkalmazásáruházában használt fizetési móddal és a benne érvényes feltételekkel).

c. Amikor megrendeli a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetést, érvényes, kötelező érvényű és végrehajtható előfizetési szerződés jön létre Ön és vállalatunk között az adott előfizetési csomagra vonatkozó díjak megfizetésére vonatkozó, kapcsolódó fizetési kötelezettséggel együtt. Ha Ön az EGT valamelyik országában lakó fogyasztó, akkor Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vásárlást követően azonnal elkezdjük nyújtani Önnek a szolgáltatásokat a vonatkozó előfizetés alapján, és Ön elveszíti az elállási jogát.

d. Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha nem kapjuk meg az Öntől várt összeget Az Ön alkalmazásáruházán keresztül, akkor töröljük az Ön előfizetését, és Ön csak az Ingyenes hozzáférés használatára lesz jogosult.

e. A Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetésre történő előfizetés időpontjában érvényes díj arra az időszakra vonatkozik, amelyre Ön fizetett (évente történő fizetés esetében például az adott éves időszakra vonatkozik, havonta történő fizetés esetében pedig az adott hónapra vonatkozik). Minden díj tartalmazza az általános forgalmi adót, ha az az Ön joghatósági területén felszámítandó.

f. Előfordulhat, hogy új funkciók bevezetésével, egy funkció vagy egy funkció valamelyik összetevőjének módosításával vagy (átmeneti vagy végleges) megszüntetésével, vagy bizonyos funkciók korlátozásával, és/vagy az alkalmazandó díjak, fizetési feltételek, lemondási idő vagy egyéb feltételek módosításával frissítjük az Ingyenes hozzáférést, a Hue Secure Alap és/vagy a Hue Secure Prémium előfizetést. Az ilyen frissítések és módosítások bármelyikére a „Csomagfrissítés” kifejezéssel hivatkozunk. A Csomagfrissítésről (e-mailben vagy a Hue alkalmazásban) értesíteni fogjuk, és azon előfizetési időszak során, amelyre vonatkozóan Ön már fizetett az ilyen előfizetési csomagért, minden Csomagfrissítés elérhető lesz az Ön számára annak az időszaknak a hátralévő részében, amelyre fizetett. Ha például éves előfizetéssel rendelkezik, és további funkciókat teszünk elérhetővé abban az éves időszakban, amelyre Ön már fizetett, ezeket a funkciókat az adott időszakra már kifizetett díj ellenében használhatja (tehát nem számítunk fel további díjat az ilyen hozzáadott funkciókért.) Ha egy Csomagfrissítés miatt nem kívánja folytatni a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetését, akkor az alkalmazandó lemondási időt figyelembe véve lemondhatja az ilyen előfizetését. Önnek jogában áll lemondani Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium előfizetését, ha a Csomagfrissítés negatívan befolyásolja az adott csomaghoz való hozzáférését vagy annak Ön általi használatát, kivéve, ha a negatív hatás csupán csekély mértékű. Ilyenkor Önnek jogában áll díjmentesen lemondani a Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetését a következők korábbikától számított 30 (harminc) napon belül (i) a Csomagfrissítésre vonatkozó információ kézhezvétele vagy (ii) a Csomagfrissítés hatálybalépésének időpontja.

6. Kártalanítás: A HUE SECURE-SZERZŐDÉS CSAK AZ ÖN JAVÁT SZOLGÁLHATJA. EZÉRT ÖN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN VÁLLALJA, HOGY VÁLLALATUNKAT KÁRTALANÍTJA, MEGVÉDI, FELSZABADÍTJA ÉS MENTESÍTI (I) KÜLSŐ FELEK ÁLTAL VELÜNK SZEMBEN TÁMASZTOTT, ILLETVE INDÍTOTT MINDEN OLYAN IGÉNY, KERESET, PER ÉS BÁRMILYEN MÁS JOGI LÉPÉS VONATKOZÁSÁBAN, AMELYNEK ALAPJÁT A HUE SECURE-SZERZŐDÉS, A HUE SECURE TERMÉKEK ÉS/VAGY A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK (A TOVÁBBIAKBAN „KÜLSŐ FÉL LÉPÉSE”); ÉS (II) BÁRMILYEN ÉS MINDEN OLYAN KAPCSOLÓDÓ VESZTESÉG, KÁR, EGYEZSÉG ÉS ÍTÉLET (AZ ÜGYVÉDI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK MEGFIZETÉSÉT IS BELEÉRTVE) VONATKOZÁSÁBAN, AMELY NÁLUNK FELMERÜLT, AMELYET VELÜNK SZEMBEN MEGÁLLAPÍTOTTAK VAGY MEGÍTÉLTEK, VAGY AMELYET MI OKOZTUNK KÜLSŐ FELEK ILYEN LÉPÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN VAGY AZOKBÓL EREDŐEN (A TOVÁBBIAKBAN „KÜLSŐ FELEKKEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEK”), MÉG AKKOR IS, HA A KÜLSŐ FÉL ILYEN LÉPÉSE ÉS A KÜLSŐ FELEKKEL KAPCSOLATOS VESZTESÉGEK A MI BÁRMILYEN NEMŰ VAGY FOKÚ GONDATLANSÁGUNKBÓL, SZERZŐDÉSSZEGÉSÜNKBŐL VAGY JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEINK VAGY A FELTÉTELEK BE NEM TARTÁSÁBÓL, OBJEKTÍV FELELŐSSÉGBŐL, A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK BE NEM TARTÁSÁBÓL, A PRIVÁT SZFÉRÁBA TÖRTNŐ BEHATOLÁSBÓL VAGY MÁS HIBÁBÓL EREDNEK. A JELEN DOKUMENTUM EGYETLEN RENDELKEZÉSE SEM ÉRTELMEZHETŐ ÚGY, HOGY AZ AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN SEMMISSÉ VAGY VÉGREHAJTHATATLANNÁ TENNÉ A JELEN SZAKASZT. A JELEN KÁRTALANÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG NEM ALKALMAZANDÓ SEMMILYEN SZÁNDÉKOS, FELELŐTLEN VAGY HANYAG, NEM MEGFELELŐ MAGATARTÁSUNK VAGY SÚLYOS GONDATLANSÁGUNK ESETÉBEN AZ OLYAN ÁLLAMOKBAN/TARTOMÁNYOKBAN/ORSZÁGOKBAN, AMELYEK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A SÚLYOS GONDATLANSÁGÉRT VÁLLALANDÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT. A JELEN DOKUMENTUMBAN A „KÜLSŐ FÉL” BÁRMILYEN OLYAN TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLYT JELENT, AKI, ILLETVE AMELY NEM SZERZŐDŐ FÉL A HUE SECURE-SZERZŐDÉSBEN, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A HÁZASTÁRSAT, A CSALÁDTAGOT, A VENDÉGET, A SZOMSZÉDOT, A BÉRLŐT ÉS A BIZTOSÍTÓTÁRSASÁGOT IS.

7. Felelősség:

a. SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, A GONDATLANSÁGOT IS IDEÉRTVE, NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETŐ JELLEGŰ, TÖBBSZÖRÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE), ILLETVE NYERESÉGELMARADÁSÉRT. AMELYET A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK EREDMÉNYEZTEK, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. ELŐFORDULHAT, HOGY AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK NEM ENGEDIK MEG A VÉLETLENSZERŰ VAGY A KÖVETKEZMÉNYI KÁROKÉRT VÁLLALANDÓ FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT VAGY KIZÁRÁSÁT, EZÉRT LEHETSÉGES, HOGY ÖNRE NEM VONATKOZIK A FENTI KORLÁTOZÁS. AZ ÖNNEL SZEMBEN AZ ÖSSZES KÁRÉRT, VESZTESÉGÉRT ÉS INTÉZKEDÉSÉRT (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB) VÁLLALT TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGÜNK SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL AZ ADOTT HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOKÉRT A LEGUTÓBBI TIZENKÉT (12) HÓNAPBAN FIZETETT ÖSSZEGET (HA VAN ILYEN). EZ A KORLÁTOZOTT ÖSSZEG HALMOZOTT, ÉS NEM NÖVEKSZIK AZ ESEMÉNYEK VAGY IGÉNYEK SZÁMÁNAK EMELKEDÉSÉVEL. A SIGNIFY KIZÁRJA MINDEN LICENCBE ADÓJÁNAK ÉS BESZÁLLÍTÓJÁNAK MINDENNEMŰ FELELŐSSÉGÉT. AMENNYIBEN A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK EZT MEGENGEDIK, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TARTALOMÉRT (BELEÉRTVE BÁRMILYEN FELHASZNÁLÓI TARTALMAT IS), BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMILYEN TARTALOMBAN FELLELHETŐ BÁRMILYEN HIBÁT VAGY HIÁNYOSSÁGOT, VAGY BÁRMILYEN TOVÁBBÍTOTT VAGY A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL MÁS MÓDON ELÉRHETŐVÉ TETT TARTALOM HASZNÁLATÁHOZ VAGY AZ ANNAK VALÓ KITETTSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN FELMERÜLŐ BÁRMILYEN VESZTESÉGET VAGY KÁRT IS.

b. ÖN A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZI IGÉNYBE A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOKAT. KIZÁRÓLAG ÖN A FELELŐS AZÉRT, HOGY A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN BIZTOSÍTSA A MEGFELELŐ VÉDELMET ÉS FELHASZNÁLÓI TARTALMÁNAK BIZTONSÁGI MENTÉSÉT, ÉS ÖN VÁLLALJA, HOGY MENTESÍT BENNÜNKET MINDEN OLYAN IGÉNYTŐL, ÉS KÖTELEZETTSÉGET VÁLLAL ARRA, HOGY NEM INDÍT ELLENÜNK PERT SEMMILYEN OLYAN IGÉNY VONATKOZÁSÁBAN, AMELYNEK ALAPJÁT A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI IGÉNYBEVÉTELE KÉPEZI, BELEÉRTVE AZ ELVESZETT ADATOKKAL VAGY FELHASZNÁLÓ TARTALOMMAL KAPCSOLATOS IGÉNYEKET IS.

8. Tartam; felmondás:

a. Tartam: A Hue Secure-szerződés akkor kezdődik, amikor Ön első alkalommal használja a Hue Secure Terméket vagy veszi igénybe a Hue Secure Szolgáltatásokat, és akkor ér véget, amikor hatályossá válik az általunk vagy az Ön által kezdeményezett felmondás.

b. Felmondás:

• Térítésköteles Hue Secure Alap vagy Hue Secure Prémium előfizetését bármikor felmondhatja az adott Hue Secure Alap, illetve Hue Secure Prémium csomag felmondási idejének megfelelően.

• Ez sem az Ön számára, sem a mi számunkra nem érinti a rendkívüli felmondás jogát.

• A fentiek szerinti felmondás esetét kivéve a Hue Secure-szerződés rendelkezései mindaddig alkalmazandók maradnak Önre, amíg Ön bármilyen Hue Secure Terméket használ.

c. A felmondás következményei: Hue Secure Alap vagy a Hue Secure Prémium előfizetésének felmondásakor törlődik az Ön nevében az új tárolási időszakon kívül tárolt összes Felhasználói tartalom. A Hue-fiókjának törlésekor névtelenítünk minden eseményhez tartozó metaadatot és konfigurációs adatot, és töröljük a Felhasználói tartalmat.

9. Bizonyos országokra vonatkozó feltételek. Ez a szakasz 9 bizonyos országok lakosaira vonatkozó feltételeket határoz meg. Ha eltérés áll fenn a jelen 9 szakasz és a Hue Secure-szerződés bármelyik, a jelen 9 szakasztól különböző rendelkezése között, akkor a jelen 9szakaszban foglaltak az irányadók.

a. 3g. szakasz (4. pont):

i. ha Ön Csehországban lakik, akkor ez a szakasz a következő mondattal egészül ki: Önt bármilyen hiba tekintetében megilletik a Polgári Törvénykönyv által biztosított jogok.

ii. ha Ön Magyarországon lakik, akkor ez a szakasz a következő mondattal egészül ki: Önt megilletik a 373/2021 sz. (VI. 30.) kormányrendeletben és a Polgári Törvénykönyvben biztosított, együttesen alkalmazandó jogok.

b. 5d. Szakasz:

i. ha Ön Lengyelországban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Fenntartjuk a jogot arra, hogy ha nem kapjuk meg az App Store áruházon keresztül Ön által megfizetett összeget, akkor előfizetését a megrendelést követő hatvan (60) napon belül felmondjuk, és Ön csak az Ingyenes hozzáférés használatára lesz jogosult.

c. 6. Szakasz:

i. ha Ön Ausztriában, Belgiumban, Horvátországban, Csehországban, Németországban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, Luxemburgban, Hollandiában, Lengyelországban, Portugáliában, Romániában, Spanyolországban, Svédországban vagy Svájcban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: A hatályos jogszabályok szerint Ön a felelős a Hue Secure-szerződés vétkes megszegéséért.

d. 7. Szakasz:

i. ha Ön Ausztriában vagy Németországban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Bármilyen kártérítési igény kizárva. A felelősség kizárása nem vonatkozik ránk, amennyiben, például a Termékfelelősségről szóló törvény („Produkthaftungsgesetz”) alapján, kötelező felelősséggel tartozunk szándékosság, súlyos gondatlanság, életveszélyes vagy végtagsérülés, halál, vagy lényeges szerződésszegés („wesentliche Vertragsverletzungen”) esetén. A Termékfelelősségről szóló törvényben foglalt esetek kivételével azonban a súlyos gondatlanságért, a szándékosságért vagy az életveszélyes vagy személyi sérülésért, az egészségkárosodásért, illetve a lényeges szerződéses kötelezettségek megszegéséért viselendő felelősség a szerződéses jogviszonyra jellemző előrelátható kárra korlátozódik.

ii. ha Ön Belgiumban, Horvátországban,Csehországban, Görögországban, Olaszországban, Magyarországon, Luxemburgban, Hollandiában, Svédországban, Svájcban vagy az Egyesült Királyságban lakik, akkor ezt a szakaszt teljes egészében felváltja a következő: Bármilyen kártérítési igény a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárva. Ez a felelősségkizárás nem alkalmazandó semmilyen olyan más felelősségre, amelynek kizárását jogszabály tiltja (ilyen például a szándékos károkozás), sem pedig a gondatlanságból vagy hanyagságunkból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért vállalandó felelősségre.

iii. ha Ön Lengyelországban, Romániában vagy Spanyolországban lakik, akkor ez a szakasz teljes egészében törlendő.

e. 8c. Szakasz:

i. ha Ön Csehországban lakik, akkor ez a szakasz kiegészül a következő mondattal: A jelen szakasz az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben alkalmazandó.

f. Ha Ön Romániában lakik, akkor a következő további szakasz is alkalmazandó: Ön elfogadja, hogy a Hue Secure-szerződés nem tartalmaz semmilyen szokatlan (standard) rendelkezést, amint azt a román törvények kifejezetten meghatározzák. A Hue Secure-szerződés elfogadásakor Ön visszavonhatatlanul vállalja és elfogadja az abban foglalt valamennyi rendelkezést, különösen (de nem korlátozó jelleggel) a következő szakaszokat: 3.b–e, 3.f 1. pontjának 2. tétele, 3.f 2. pontja, 4.b és 6 pontok.

g. Ha Ön Kanadában (kivéve Québec tartományt) lakik, akkor:

• a Hue Használati feltételeinek a Hue Secure-szerződésre vonatkozó teljes 9. szakasza helyébe a következő lép:

JOGVITÁK RENDEZÉSE KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL; LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL

A jelen szakasz akkor alkalmazandó, (i) ha az Ön lakhelye vagy letelepedési helye Kanadában található (kivéve Québec tartományt); vagy (ii) ha az Ön lakhelyének vagy letelepedési helyének országa ugyan nem Kanada (kivéve Québec tartományt), de Ön Kanadában (kivéve Québec tartományt) nyújt be valamilyen igényt velünk szemben.

a. A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN, ÉS KIZÁRVA QUÉBEC TARTOMÁNY LAKOSAIT, (I) A HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE ONTARIO TARTOMÁNY JOGA IRÁNYADÓ. AZ IRÁNYADÓ A KOLLÍZIÓS SZABÁLYAI ÉS A JOGVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA NÉLKÜL; ÉS (II) A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY LEMONDANAK AZ AZT BIZTOSÍTÓ JOGUKRÓL, HOGY IGÉNYEIKKEL BÍRÓSÁGHOZ FORDULJANAK, AZOKAT ESKÜDTSZÉK ELÉ VIGYÉK, VAGY HOGY EGY IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN PERTÁRSASÁGBAN VAGY KÉPVISELET ÚTJÁN FOLYTATOTT PERBEN VEGYENEK RÉSZT. ELŐFORDULHAT, HOGY NEM ALKALMAZHATÓK VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KORLÁTOZHATÓK AZ ÖN OLYAN EGYÉB JOGAI, AMELYEKKEL AKKOR ÉLHETNE, HA BÍRÓSÁGHOZ FORDUL.

AZ ÖN ÉS VÁLLALATUNK KÖZÖTT FELMERÜLŐ BÁRMILYEN OLYAN IGÉNY, JOGVITA VAGY VITA (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB, LEGYEN AKÁR MÁR MEGLÉVŐ, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI, ÉS BELEÉRTVE A TÖRVÉNYI, FOGYASZTÓVÉDELMI, SZOKÁSJOG ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT, A SZÁNDÉKOS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS ALAPJÁN FELMERÜLŐ, AZ ELTILTÓ VÉGZÉST ÉS A MÉLTÁNYOS ELBÍRÁLÁST KÉRŐ IGÉNYEKET IS), AMELYNEK ALAPJÁT A HUE SECURE-SZERZŐDÉS ÉS/VAGY A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK, VAGY AMELYEK AZOKKAL KAPCSOLATOSAK, KIZÁRÓLAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉST HOZÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL OLDHATÓ MEG, ÉS AZ ILYEN JOGVITARENDEZÉS JOGERŐS.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NINCS SE BÍRÓ, SE ESKÜDTSZÉK, ÉS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA KORLÁTOZOTT. A VÁLASZTOTTBÍRÓNAK A JELEN HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE KELL TÁMASZKODNIA, ÉS UGYANOLYAN KÁROKAT ÉS JOGORVOSLATOT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE) ÁLLAPÍTHAT MEG, MINT EGY BÍRÓSÁG.

b. Minden jogvita esetében, akár bíróság, akár választottbíróság előtt folyik, Önnek először lehetőséget kell adnia számunkra arra, hogy igényét rendezzük; ehhez a (h) pontban megadott címre el kell küldenie írásba foglalt igényét. A szerződő felek vállalják, hogy az igényről jóhiszeműen tárgyalnak. Ha nem sikerül közösen megoldást találni az igényére az azt követő hatvan (60) napon belül hogy megkaptuk az igény leírását, és ha ez alatt az idő alatt Ön jóhiszemű erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy közvetlenül velünk rendezze az igényét, akkor választottbírósági úton érvényesítheti az igényét.

c. VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI SZABÁLYOK ÉS FÓRUM. A választottbírósági eljárásra az Ön lakhelye szerinti tartomány belföldi választottbírósági törvénye és adott esetben az ADR Institute of Canada, Inc. választottbírósági szabályai (https://adric.ca/rules-codes/arbrules/) (a továbbiakban „ADRIC-szabályok") az irányadók minden tekintetben, kivéve, ha a felek a jelen dokumentumban kifejezetten másként állapodnak meg. A választottbírósági kereseteket az ADR Institute of Canada, Inc. intézethez (a továbbiakban „ADRIC”) kell benyújtani. A benyújtáskor követni kell az ADRIC-szabályokat, és a beadványnak tartalmaznia kell a következőket: (1) a választottbírósági eljárást kérő fél nevét, telefonszámát, levelezési és e-mail-címét; (2) nyilatkozatot az érvényesített jogi igényekről és azok ténybeli alapjairól; (3) a kért jogorvoslat leírását és a vitás összeg pontos, jóhiszemű kiszámítását (az eltiltó végzés kérése és az ügyvédi díjak nem számítanak bele a vitás összeg kiszámításába, kivéve, ha az ilyen eltiltó végzés pénz megfizetését is elrendeli); és (4) a választottbírósági eljárást kérő fél aláírását. Választottbírósághoz benyújtott kérelmét a Signify jogi osztályának (Signify Legal Department) is meg kell küldenie a következő címre: Signify Canada Ltd. 281 Hillmount Rd Markham, ON Kanada L6C 2S3.

Tekintet nélkül az ADRIC-szabályokban foglalt bármilyen ellenkező rendelkezésre, a választottbírósági eljárást egyetlen (az ADRIC-szabályok szerint kiválasztott) választottbíró folytatja le, akinek ügyvédnek vagy korábbi bírónak kell lennie. A választottbírósági eljárás lefolytatásának helye az a város lesz, amely a jelen Hue Secure-szerződés hatálybalépésének időpontjában az Ön állandó lakhelye szerinti tartomány fővárosa. Az Ön kérésére azonban a választottbírósági eljárásra olyan városban is sor kerülhet, amely a jelen Hue Secure-szerződés hatálybalépésének időpontjában az Ön állandó lakóhelyének 45 kilométeres körzetében található. A felek megállapodnak abban, hogy a választottbírósági eljárás virtuálisan is lefolytatható, és hogy a választottbírónak jogában áll bármelyik fél kérésére virtuális választottbírósági eljárást elrendelni. Ha az ADRIC nem áll rendelkezésre választottbírósági eljárás lefolytatására, akkor a felek kölcsönösen alternatív választottbírósági fórumot választanak.

d. ÁLASZTOTTBÍRÓ JOGAI – A választottbíró kizárólagos felhatalmazással rendelkezik a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen rendelkezés eldönthetőségéhez és/vagy végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen jogvita megoldására, beleértve a lelkiismeretesség hiányával kapcsolatos kifogást vagy bármilyen más olyan kifogást is, amely szerint a választottbírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezés vagy a jelen Hue Secure-szerződés semmis, megtámadható vagy más módon érvénytelen. A választottbíró jogosult bármilyen olyan jogorvoslatot megadni, amely bíróságon a jogszabályok vagy a méltányosság alapján elérhető lenne. A választottbíró miden döntése jogerős, és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon ítéletként nyújtható be.

e. ÜGYVÉDI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 75 000 $-t meg nem haladó összegű igények esetében mi fogjuk megfizetni az ADRIC-szabályok szerint meghatározott, 200 $-t meghaladó összegű kezdeti benyújtási díjat. Ön jogosult lehet ügyvédi díjainak és költségeinek megtérítésére, ha a választottbírósági eljárásban az Ön javára döntenek, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok és az ADRIC-szabályok erre lehetőséget adnak. Kivéve, ha a választottbíró azt állapítja meg, hogy az Ön igénye komolytalan volt, vagy hogy azt Ön zaklatás céljából nyújtotta be, vállaljuk, hogy nem törekszünk arra, hogy megtéríttessük ügyvédi díjainkat és költségeinket, ha a választottbírósági eljárásban a mi javunkra döntenek, és ezennel lemondunk az alkalmazandó jogszabályok vagy az ADRIC-szabályok alapján bennünket megillető minden ilyen jogról.

f. LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKÉBEN, ÉS KIZÁRVA QUÉBEC TARTOMÁNY LAKOSAIT, a felek megállapodnak abban, hogy mindketten lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, és csak egyéni alapon támaszthatnak igényt a másikkal szemben, csoportos perben pertársaság tagjaként vagy felpereseként nem. CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS PERTÁRSASÁG NEM MEGENGEDETT. A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN HOGY BÁRMILYEN ELJÁRÁSRA, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGON ÉS BÍRÓSÁGON EGYARÁNT, KIZÁRÓLAG EGYÉNI INDÍTVÁNYRA KERÜL SOR, NEM PEDIG PERTÁRSASÁGBAN, CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN, ILLETVE PERTÁSASÁG, ÖSSZEVONT VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁS TAGJAKÉNT KEZDEMÉNYEZVE. A választottbíróság csak egy személy igényeit vonhatja össze, és más módon sem dönthet semmilyen képviseleti vagy csoportos eljárásban. A választottbíróságnak nincs hatásköre a pertársaságban való részvétel jogáról történő jelen lemondás végrehajthatóságának mérlegelésére, a pertársaságban való részvétel jogáról történő lemondás ellen csak egy illetékes bíróság előtt lehet kifogást emelni.

Ha a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen megállapodás bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rendelkezés megszűnik, de a választottbírósági eljárásokra vonatkozó fennmaradó feltételek végrehajtandók.

g. A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALÓLI KIVÉTELEK. A fentiekre való tekintet nélkül, mindegyik fél fenntartja a jogot arra, hogy egy jogvitát kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróság elé vigyen, feltéve, hogy a vita az adott bíróság joghatósági korlátjai közé esik, és egyébként is tárgyalható az adott bíróságon, személyre szabott jogorvoslatot kér, feltéve továbbá, hogy az ügy még az adott bíróság előtt van, és nem tették át vagy nem fellebbeztek általános joghatósággal rendelkező bírósághoz.

Tekintet nélkül a jelen szakasz ellenkező értelmű rendelkezéseire, a jelen szakasz semelyik rendelkezése nem akadályozza meg Önt abban, hogy bejelentést tegyen, igényt, kérelmet vagy vádat nyújtson be bármelyik illetékes kormányzati vagy közigazgatási szervhez vagy bírósághoz, vagy hogy az alkalmazandó fogyasztóvédelmi jogszabályok értelmében jogorvoslatot kérjen, ha és amennyiben az alkalmazandó jogszabályok erre feljogosítják Önt, és kizárják a jogvita előtti kizárólagos választottbírósági eljárást. A jelen szakasz nem akadályozza meg a szövetségi, tartományi vagy helyi közigazgatási szerveket abban, hogy az ilyen igények alapján igényeket bíráljanak el és jogorvoslatokat ítéljenek meg, ha és amennyiben az alkalmazandó jogszabályok kizárják a jogvita előtti kizárólagos választottbírósági eljárást. A jelen szakasz egyetlen rendelkezése sem akadályozza meg vagy mentesíti egyik felet sem az alól, hogy a választottbírósági eljárás iránti kérelem benyújtása előtt eleget tegyen bármely korábbi feltételnek, és/vagy kimerítse a vonatkozó jogszabályok szerinti közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket. A felek közötti olyan jogviták, amelyekre nem vonatkozik jogvita előtti választottbírósági eljárás, ideértve az alkalmazandó vonatkozó jogszabályok által előírtakat is, nem tartoznak a jelen szakasz hatálya alá.

h. OPT-OUT: Ön a fentiek ellenére dönthet úgy, hogy igényét bírósághoz nyújtja be, ha attól számított harminc napon belül elutasítja a jelen 9. szakaszt, hogy alkalmazásunkon keresztül elfogadta a Hue Secure-szerződést. Az elutasítást kérheti a Canada Arbitration Opt-Out (onetrust.com) használatával vagy az Ön utónevét, vezetéknevét és a weboldalunkon és/vagy az alkalmazásunkban beküldött információ megadásakor használt e-mail-címét tartalmazó írásos értesítést küldhet nekünk az alábbi címre:

Signify Canada Ltd.

Attn: Legal Department – Hue Secure Subscription Arbitration Opt-Out

281 Hillmount Rd

Markham, ON, Kanada L6C 2S3

i. Ha Ön elutasítja a jelen szakaszt, vagy ha a jelen 9. szakasz végrehajthatatlannak bizonyul, vagy ha nem vonatkozik Önre, akkor a jelen 9. szakasz teljes egésze érvényét veszti és semmis, és ebben az esetben Ön ezennel visszavonhatatlanul elfogadja Ontario tartomány bíróságainak személyes és kizárólagos illetékességét és joghatóságát a jelen szakasz alapján megengedett bármilyen per vagy bírósági eljárás tekintetében. Attól, hogy a jelen szakasz bármely részét jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak ítéli bármelyik választottbíró vagy illetékes bíróság, a jelen szakasz egésze nem minősül jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak, kizárólag a jelen szakasz jogellenesnek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak talált része kerül törlésre a jelen szakaszból.

h. Ha Ön az Amerikai Egyesült Államokban lakik:

• a Hue Használati feltételeinek a Hue Secure-szerződésre vonatkozó teljes 9. szakasza helyébe a következő lép:

JOGVITÁK RENDEZÉSE KÖTELEZŐ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL; LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL

A jelen 9. szakasz akkor alkalmazandó, (i) ha az Ön lakhelye vagy letelepedési helye az Amerikai Egyesült Államokban található; vagy (ii) ha az Ön lakhelyének vagy letelepedési helyének országa ugyan nem az Amerikai Egyesült Államok, de Ön az Amerikai Egyesült Államokban nyújt be valamilyen igényt velünk szemben.

a. A HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE NEW JERSEY ÁLLAM JOGA AZ IRÁNYADÓ A KOLLÍZIÓS SZABÁLYAI ÉS A JOGVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEI ÉRVÉNYRE JUTTATÁSA NÉLKÜL; ÉS (II) A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN, HOGY LEMONDANAK AZ AZT BIZTOSÍTÓ JOGUKRÓL, HOGY IGÉNYEIKKEL BÍRÓSÁGHOZ FORDULJANAK, AZOKAT ESKÜDTSZÉK ELÉ VIGYÉK, VAGY HOGY EGY IGÉNNYEL KAPCSOLATBAN PERTÁRSASÁGBAN VAGY KÉPVISELET ÚTJÁN FOLYTATOTT PERBEN VEGYENEK RÉSZT. ELŐFORDULHAT, HOGY NEM ALKALMAZHATÓK VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN KORLÁTOZHATÓK AZ ÖN OLYAN EGYÉB JOGAI, AMELYEKKEL AKKOR ÉLHETNE, HA BÍRÓSÁGHOZ FORDUL.

AZ ÖN ÉS VÁLLALATUNK KÖZÖTT FELMERÜLŐ BÁRMILYEN OLYAN IGÉNY, JOGVITA VAGY VITA (LEGYEN AZ SZERZŐDÉSBEN FOGLALT, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS VAGY EGYÉB, LEGYEN AKÁR MÁR MEGLÉVŐ, JELENLEGI VAGY JÖVŐBELI, ÉS BELEÉRTVE A TÖRVÉNYI, FOGYASZTÓVÉDELMI, SZOKÁSJOG ALAPJÁN MEGFOGALMAZOTT, A SZÁNDÉKOS SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS ALAPJÁN FELMERÜLŐ, AZ ELTILTÓ VÉGZÉST ÉS A MÉLTÁNYOS ELBÍRÁLÁST KÉRŐ IGÉNYEKET IS), AMELYNEK ALAPJÁT A HUE SECURE-SZERZŐDÉS ÉS/VAGY A HUE SECURE SZOLGÁLTATÁSOK KÉPEZIK, VAGY AMELYEK AZOKKAL KAPCSOLATOSAK, KIZÁRÓLAG KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ DÖNTÉST HOZÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSSAL OLDHATÓ MEG, ÉS AZ ILYEN JOGVITARENDEZÉS JOGERŐS.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN NINCS SE BÍRÓ, SE ESKÜDTSZÉK, ÉS A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG DÖNTÉSÉNEK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA KORLÁTOZOTT. A VÁLASZTOTTBÍRÓNAK A JELEN HUE SECURE-SZERZŐDÉSRE KELL TÁMASZKODNIA, ÉS UGYANOLYAN KÁROKAT ÉS JOGORVOSLATOT (AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT IS IDEÉRTVE) ÁLLAPÍTHAT MEG, MINT EGY BÍRÓSÁG.

b. Minden jogvita esetében, akár bíróság, akár választottbíróság előtt folyik, Önnek először lehetőséget kell adnia számunkra arra, hogy igényét rendezzük; ehhez az ügyfélelégedettségi osztály következő címére el kell küldenie írásba foglalt igényét: Customer Satisfaction Department, 400 Crossing Blvd., Suite 600, Bridgewater, New Jersey 08807; és másolatot kell küldenie a Signify ugyanezen a címen található jogi osztályának (Signify Legal Department). A szerződő felek vállalják, hogy az igényről jóhiszeműen tárgyalnak. Ha nem sikerül közösen megoldást találni az igényére az azt követő hatvan (60) napon belül hogy megkaptuk az igény leírását, és ha ez alatt az idő alatt Ön jóhiszemű erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy közvetlenül velünk rendezze az igényét, akkor választottbírósági úton érvényesítheti az igényét.

c. A választottbírósági eljárást az American Arbitration Association (a továbbiakban „AAA”) folyatja le az eljárás időpontjában hatályos Fogyasztói választottbírósági szabályok (Consumer Arbitration Rules) és Fogyasztókkal kapcsolatos jogvitákra vonatkozó kiegészítő eljárások (Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes) (a továbbiakban „AAA-szabályok”) szerint, kivéve, ha azokat módosítja a jelen 9. szakasz. (Az AAA-szabályok az adr.org címen érhetők el). A Fogyasztói választottbírósági szabályok különösen a következőket tartalmazzák:

• az igények online benyújthatók az AAA-hoz (www.adr.org);

• a választottbíróknak semlegeseknek kell lenniük, és egyik fél sem választhat egyoldalúan választottbírót;

• a választottbíróknak nyilvánosságra kell hozniuk minden elfogultságukat, a választottbírósági eljárás eredményében való minden érdekeltségüket, és bármelyik féllel fennálló bármilyen kapcsolatukat;

• a felek fenntartják a jogot arra, hogy ha úgy döntenek, kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróságon keressenek jogorvoslatot bizonyos igények tekintetében;

• a fogyasztó által fizetendő kezdeti benyújtási díj nem haladhatja meg a 200 $-t;

• a fogyasztó megválaszthatja a meghallgatás helyszínét, és azt, hogy azon személyesen, telefonon, videokonferencián keresztül vagy – a 25 000 $-nál kisebb összegű igények esetében – dokumentumok benyújtásával kíván e részt venni;

• a választottbíró megadhat bármilyen olyan jogorvoslatot, amelyet a felek az adott fél egyedi igényének rendezése érdekében egy bíróságon megkaphatnának.

A választottbírósági eljárást egyetlen olyan semleges választottbíró előtt kell lefolytatni, aki a választottbírósági eljárás helyszínén vagy annak közelében lakik. A választottbírósági eljárást az Ön számára elfogadhatóan kényelmes helyen kell lefolytatni. A választottbíró kizárólagos felhatalmazással rendelkezik a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen rendelkezés eldönthetőségéhez és/vagy végrehajthatóságához kapcsolódó bármilyen jogvita megoldására, beleértve a lelkiismeretesség hiányával kapcsolatos kifogást vagy bármilyen más olyan kifogást is, amely szerint a választottbírósági eljárásokra vonatkozó rendelkezés vagy a jelen Hue Secure-szerződés semmis, megtámadható vagy más módon érvénytelen. A választottbíró jogosult bármilyen olyan jogorvoslatot megadni, amely bíróságon a jogszabályok vagy a méltányosság alapján elérhető lenne. A választottbíró miden döntése jogerős, és a felekre nézve kötelező érvényű, és bármely illetékes bíróságon ítéletként nyújtható be.

d. AZ AAA-SZABÁLYOK MÓDOSÍTÁSA – ÜGYVÉDI DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a 75 000 $-t meg nem haladó összegű igények esetében mi fogjuk megfizetni az AAA-szabályok szerint meghatározott, 200 $-t meghaladó összegű kezdeti benyújtási díjat. Ön jogosult lehet ügyvédi díjainak és költségeinek megtérítésére, ha a választottbírósági eljárásban az Ön javára döntenek, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok és az AAA-szabályok erre lehetőséget adnak. Kivéve, ha a választottbíró azt állapítja meg, hogy az Ön igénye komolytalan volt, vagy hogy azt Ön zaklatás céljából nyújtotta be, vállaljuk, hogy nem törekszünk arra, hogy megtéríttessük ügyvédi díjainkat és költségeinket, ha a választottbírósági eljárásban a mi javunkra döntenek, és ezennel lemondunk az alkalmazandó jogszabályok vagy az AAA-szabályok alapján bennünket megillető minden ilyen jogról.

e. LEMONDÁS A PERTÁRSASÁGBAN VALÓ RÉSZVÉTEL JOGÁRÓL. A felek megállapodnak abban, hogy mindketten lemondanak az esküdtszéki tárgyaláshoz való jogukról, és csak egyéni alapon támaszthatnak igényt a másikkal szemben, csoportos perben pertársaság tagjaként vagy felpereseként nem. CSOPORTOS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÉS PERTÁRSASÁG NEM MEGENGEDETT. A SZERZŐDŐ FELEK MEGÁLLAPODNAK ABBAN HOGY BÁRMILYEN ELJÁRÁSRA, VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGON ÉS BÍRÓSÁGON EGYARÁNT, KIZÁRÓLAG EGYÉNI INDÍTVÁNYRA KERÜL SOR, NEM PEDIG PERTÁRSASÁGBAN, CSOPORTOS VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁSBAN, ILLETVE PERTÁSASÁG, ÖSSZEVONT VAGY KÉPVISELETI ELJÁRÁS TAGJAKÉNT KEZDEMÉNYEZVE. A választottbíróság csak egy személy igényeit vonhatja össze, és más módon sem dönthet semmilyen képviseleti vagy csoportos eljárásban. A választottbíróságnak nincs hatásköre a pertársaságban való részvétel jogáról történő jelen lemondás végrehajthatóságának mérlegelésére, a pertársaságban való részvétel jogáról történő lemondás ellen csak egy illetékes bíróság előtt lehet kifogást emelni.

Ha a választottbírósági eljárásokra vonatkozó jelen megállapodás bármelyik rendelkezése végrehajthatatlannak bizonyul, a végrehajthatatlan rendelkezés megszűnik, de a választottbírósági eljárásokra vonatkozó fennmaradó feltételek végrehajtandók.

f. A jelen Hue Secure-szerződés által biztosított, a választottbírósági eljárásra vonatkozó jogot a Szövetségi Választottbírósági Törvény (Federal Arbitration Act) védi, és minden választottbírósági eljárásra is a Szövetségi Választottbírósági Törvény vonatkozik (9. USC 1. és azt követő paragrafusok). Mindkét fél egyetért abban, hogy a felek kapcsolata államközi kereskedelmet foglal magában. Az így meghozott döntés egy illetékes bíróságon megtámadható, vagy kérelem nyújtható be egy ilyen bírósághoz bármilyen döntés bírósági elfogadása és adott eseten végrehajtási határozat meghozatala iránt.

A VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ALÓLI KIVÉTELEK. A fentiekre való tekintet nélkül, mindegyik fél fenntartja a jogot arra, hogy egy jogvitát kis értékű polgári jogi ügyekkel foglalkozó bíróság elé vigyen, feltéve, hogy a vita az adott bíróság joghatósági korlátjai közé esik, és egyébként is tárgyalható az adott bíróságon, személyre szabott jogorvoslatot kér, feltéve továbbá, hogy az ügy még az adott bíróság előtt van, és nem tették át vagy nem fellebbeztek általános joghatósággal rendelkező bírósághoz.

2025. szeptemberi verzió – az 5. alkalmazástól hatályos