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Még ha ilyen cookie-k használatára nem is kerül sor, Önnek akkor is meg lehet jeleníteni olyan hirdetéseket, amelyek nem használnak cookie-kat. Ezek a hirdetések, például, módosíthatók a webhely tartalma alapján. Ezt a típusú tartalommal kapcsolatos internetes hirdetést a televízióban való reklámozáshoz lehetne hasonlítani – ha például Ön egy főzéssel kapcsolatos műsort néz a tévében, gyakran fog szakácstermékekről szóló reklámokat látni a reklámszünetekben, amíg ez a műsor van adásban.