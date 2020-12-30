Célunk az, hogy webhelyeink látogatóit a számukra lehető legrelevánsabb információkkal lássuk el. Ezért megpróbáljuk webhelyünket a lehető legnagyobb mértékben hozzáigazítani minden egyes látogatóhoz. Ezt nem csupán a webhelyünk tartalma útján tesszük, hanem a megjelenített hirdetések útján is.
Annak érdekében, hogy ezeket a hozzáigazításokat végrehajthassuk, megpróbálunk képet alkotni az Ön valószínű érdeklődési köreiről az Ön által meglátogatott Signify webhelyek alapján, egy szegmentált profil kialakítása érdekében. Majd ezen érdeklődések alapján hozzáigazítjuk a webhelyünkön található tartalmat és hirdetéseket a vásárlók különféle csoportjaihoz. Vegyük például, hogy Ön böngészési szokásai alapján hasonló érdeklődéssel rendelkezik, mint a 'férfi, 30-45 éves, házas, gyermekes, érdekli a labdarúgás kategória'. Ennek a csoportnak, nyilván, más hirdetéseket fogunk megjeleníteni, mint a 'nő, 20-30 éves, egyedülálló, érdekli az utazás kategória' szegmensnek.
A webhelyünk útján cookie-kat elhelyező harmadik felek szintén ilyen módon próbálhatják meg kitalálni, hogy mi az Ön érdeklődési köre. Ebben az esetben az Ön webhelyen tett jelenlegi látogatására vonatkozó adatok kombinálhatók a miénktől különböző webhelyeken tett korábbi látogatására vonatkozó adatokkal.
Még ha ilyen cookie-k használatára nem is kerül sor, felhívjuk a figyelmét, hogy Ön akkor is lát majd hirdetéseket a webhelyünkön, azonban ezek a hirdetések nem lesznek az Ön érdeklődési köréhez igazítva.
Ezek a cookie-k lehetővé teszik:
- a webhelyek számára az Ön látogatásának rögzítését, és ennek eredményeként az Ön érdeklődési körének felmérését
- ellenőrzés futtatását arra nézve, hogy Ön rákattintott-e egy hirdetésre
- az Ön böngészési szokásaira vonatkozó információk átadását más webhelyek részére
- harmadik fél szolgáltatásainak felhasználását arra, hogy Önnek hirdetéseket jelenítsünk meg
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