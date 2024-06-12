Gyártói garanciális feltételek – Európában a Philips Hue-termékekre, kivéve a Philips Hue-izzókat, a Philips Hue-fénycsíkokat és a Philips Hue-tartozékokat (a www.philips-hue.com oldalon található besorolás szerint).

Ez az önkéntes gyártói garancia akkor érvényes, ha Ön fogyasztó, és a terméket Európában vásárolta, és a Philips Hue-termékekre vonatkozik, kivéve a Philips Hue-izzókat, a Philips Hue-fénycsíkokat és a Philips Hue-tartozékokat (a www.philips-hue.com oldalon található besorolás szerint).

Ezt a terméket kifejezetten otthoni, kizárólag normál körülmények és üzemeltetés melletti használatra terveztük és fejlesztettük. Amennyiben a termék használata során nehézségekbe ütközne, azt javasoljuk, hogy először tekintse meg a felhasználói kézikönyvet és a webhelyünkön elérhető információkat. A jelen szerződési feltételeknek megfelelően mi, mint gyártó (Signify Netherlands B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Hollandia) mint gyártó a kiszállítás időpontjától számított két (2) évig szavatolja az eszköz hardveralkatrészeinek anyag- és gyártási hibától való mentességét, kivéve, ha a termék csomagolásán vagy azon belül más időszak szerepel, azzal a feltétellel, hogy a termék karbantartását a felhasználói kézikönyvben foglalt telepítési, karbantartási és használati utasítások szerint elvégzik. Ez a korlátozott garancia csak az eredeti csomagolásban található hardverkomponensekre vonatkozik. Ez a korlátozott garancia nem vonatkozik semmilyen szoftverre, még akkor sem, ha azt a hardverkomponensekkel együtt csomagolták vagy adták el. Nem garantáljuk, hogy az eszköz használata zavartalan vagy hibamentes lesz. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek, a jelen jótállásban foglalt kötelezettségeink saját választásunk szerint a hibás termék javítására, cseretermék biztosítására vagy a vételár megfelelő beszámítására korlátozódik. A jelen jótállás nem terjed ki a fel- és leszerelési, illetve telepítési és eltávolítási költségekre, valamint a munkadíjra, továbbá az üvegtörésre, az elemekre és a cserélhető fényforrásokra sem. A törvény által megengedett mértékben, a vállalatunk által a jótállás alapján kínált jogorvoslati lehetőségek igénybevétele esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg, és nem kezdődik elölről. Jogosultunk arra, hogy saját belátásunk szerint a garanciális hibás terméket olyan termékre cseréljük, amelynek kialakításában és/vagy műszaki jellemzőiben kisebb eltérések vannak, amelyek nem befolyásolják a termék működését. A jelen jótállás alapján támasztott követelése akkor érvényes, ha kérésre bemutatja vállalatunknak (vagy képviselőnknek) a megfelelő vásárlási bizonylatot és elemzés céljából a hibás terméket. A jelen jótállás a hibás vagy előírásoknak nem megfelelő termékekkel kapcsolatos teljes gyártói felelősségünket rögzíti a vonatkozó jogszabályok szerint megengedett maximális mértékben. Egyéb veszteségért, illetve közvetett vagy következményes kárért (ideértve egyebek mellett az adatvesztést és az elmaradt bevételt), és nem térítjük meg a rendszeres karbantartás, illetve az adatmentés vagy -helyreállítás költségeit.

Ez a gyártói jótállás a törvényes jog által biztosított jogoktól eltérő jogokat biztosít. Ez azt jelenti, hogy a jelen jótállási juttatások kiegészítik az Ön törvényes jogait, és a törvényes jogait a jelen jótállás nem korlátozza vagy befolyásolja. A termék nem megfelelősége esetén Önnek törvényes jogai vannak, amelyeket díjmentesen érvényesíthet azzal a céggel szemben, amely a terméket eladta Önnek.

Erre a jótállásra a Támogatás végére vonatkozó irányelvünk vonatkozik, és ez hatályát felülírhatja, amennyiben a Signify úgy dönt, hogy megszünteti az eszköz támogatását a Támogatás végére vonatkozó szabályzatának megfelelően, amely itt érhető el: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Amennyiben a terméket a vásárlás helye szerinti országtól eltérő országban adja szervizbe, megkíséreljük a terméket a vásárlás helye szerinti országban érvényes jótállási feltételek szerint szervizeltetni.

A jelen gyártói jótállás garanciális időszakán belüli szervizeléshez forduljon a Philips ügyfélszolgálati központjához. Az elérhetőséget itt találja: www.philips.com/lighting

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