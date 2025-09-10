A Philips Hue okosvilágítással könnyűszerrel modernizálhatja otthonát, különleges pillanatokat teremthet a fény segítségével, és automatizálhatja a világítást.
Fedezze fel az okosvilágítást
Mi a Philips Hue?
A Philips Hue olyan okos LED-fényforrásokat, lámpatesteket és tartozékokat kínál, amelyek kiválóan illenek minden otthoni környezethez, alkalomhoz és hangulathoz. A Philips Hue alkalmazással gyorsan és kényelmesen vezérelheti okosvilágítási rendszerét.
- Egyszerű telepítés és vezérlés
- Egyedivé teheti világítását
- Széles termékválaszték
Ismerje meg a Hue-t
Az okosvilágítás nem csupán megvilágítás – segítséget nyújthat napközben is, erősítheti a szoba hangulatát, és kiegészítheti a dekorációt, így Ön valóban otthonosan érezheti magát lakásában.
Teremtsen hangulatot
A világítás fényerejének, színének és hőmérsékletének beállításával gyorsan módosíthatja a hangulatot.
Emelje új szintre a szórakozást
Zenékkel, filmekkel és videojátékokkal szinkronizálhatja a világítást.
Fokozza a biztonságot
A távoli vezérlés és az automatizált rutinok segítségével nagyobb biztonságban tudhatja otthonát, amikor elutazik.
Ébredjen fel és aludjon el természetes módon
A fényrutinok segítségével személyre szabott napkeltére ébredhet, és nyugodtabb környezetet biztosíthat az elalváshoz.
Kétféleképpen vezérelhető
Okosvilágítás, ahogy Ön szeretné
Vágjon bele a Philips Hue okosvilágítási rendszer használatába vagy Bluetooth vezérléssel, vagy a Hue Bridge eszközzel! És ne aggódjon: ha Bluetooth-vezérlésű rendszerrel kezd, később bármikor hozzáadhat egy Hue Bridge eszközt.
Egyszerű ismerkedés az okosvilágítással
Philips Hue Bluetooth-szal
Élvezze a teljes élményt
Philips Hue a Hue Bridge eszközzel
Hue alkalmazás
A Philips Hue személyes
Válasszon olyan világítást, mely tökéletesen illik nemcsak otthonához, hanem személyiségéhez is! A Philips Hue LED-lámpáinak fehér és színes fényeivel személyre szabhatja a tereket.
Hue Sync asztali alkalmazás
A Sync asztali alkalmazás összehangolja a Philips Hue LED-lámpáinak színeit a zenékkel, filmekkel és videojátékokkal.
A Hue Sync csak asztali számítógépre tölthető le
Összes világítási termék és tartozék
Philips Hue-termékek
Philips HueWCA 9W A60 E27
- Fehér és színes fény
- Azonnali vezérlés Bluetooth-szal
- Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
- További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető
Philips HueWCA 9W A60 E27
- Fehér és színes fény
- Hue Bridge a csomagban
- Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
Philips HueWA 8.5W A60 E27 készlet
- Meleg és hideg fehér fény
- Hue Bridge a csomagban
- Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
Philips HueWA 8.5W A60 E27
- Meleg és hideg fehér fény
- Azonnali vezérlés Bluetooth-szal
- Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
- További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető
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