Fedezze fel a Philips Hue okosvilágítást

Fedezze fel a Philips Hue okosvilágítást

A Philips Hue okosvilágítással könnyűszerrel modernizálhatja otthonát, különleges pillanatokat teremthet a fény segítségével, és automatizálhatja a világítást.

Philips Hue-termékek

Fedezze fel az okosvilágítást

Mi a Philips Hue?

A Philips Hue olyan okos LED-fényforrásokat, lámpatesteket és tartozékokat kínál, amelyek kiválóan illenek minden otthoni környezethez, alkalomhoz és hangulathoz. A Philips Hue alkalmazással gyorsan és kényelmesen vezérelheti okosvilágítási rendszerét.

  • Egyszerű telepítés és vezérlés
  • Egyedivé teheti világítását
  • Széles termékválaszték
Összes világítási termék és tartozék megtekintése Hol kapható?

Ismerje meg a Hue-t

Az okosvilágítás nem csupán megvilágítás – segítséget nyújthat napközben is, erősítheti a szoba hangulatát, és kiegészítheti a dekorációt, így Ön valóban otthonosan érezheti magát lakásában.

Teremtsen hangulatot

Teremtsen hangulatot

A világítás fényerejének, színének és hőmérsékletének beállításával gyorsan módosíthatja a hangulatot.

Emelje új szintre a szórakozást

Emelje új szintre a szórakozást

Zenékkel, filmekkel és videojátékokkal szinkronizálhatja a világítást.

Fokozza a biztonságot

Fokozza a biztonságot

A távoli vezérlés és az automatizált rutinok segítségével nagyobb biztonságban tudhatja otthonát, amikor elutazik.

Ébredjen fel és aludjon el természetes módon

Ébredjen fel és aludjon el természetes módon

A fényrutinok segítségével személyre szabott napkeltére ébredhet, és nyugodtabb környezetet biztosíthat az elalváshoz.

Kétféleképpen vezérelhető

Okosvilágítás, ahogy Ön szeretné

Vágjon bele a Philips Hue okosvilágítási rendszer használatába vagy Bluetooth vezérléssel, vagy a Hue Bridge eszközzel! És ne aggódjon: ha Bluetooth-vezérlésű rendszerrel kezd, később bármikor hozzáadhat egy Hue Bridge eszközt.

Egyszerű ismerkedés az okosvilágítással

Egyszerű ismerkedés az okosvilágítással

Philips Hue Bluetooth-szal

Élvezze a teljes élményt

Élvezze a teljes élményt

Philips Hue a Hue Bridge eszközzel

Hue alkalmazás

A Philips Hue személyes

Válasszon olyan világítást, mely tökéletesen illik nemcsak otthonához, hanem személyiségéhez is! A Philips Hue LED-lámpáinak fehér és színes fényeivel személyre szabhatja a tereket.

Hue alkalmazás

Hue alkalmazás

Az iOS és Android rendszerhez elérhető Hue alkalmazással tökéletes intelligens világításvezérlés érhető el.

Töltse le az App Store-ból! Töltse le a Google Playből!
Hue Sync asztali alkalmazás

Hue Sync asztali alkalmazás

A Sync asztali alkalmazás összehangolja a Philips Hue LED-lámpáinak színeit a zenékkel, filmekkel és videojátékokkal.

Töltse le az App Store-ból!

Sierra/High Sierra

Töltse le a Windows Áruházból!

Windows 10 (x64)

A Hue Sync csak asztali számítógépre tölthető le

Összes világítási termék és tartozék

Philips Hue-termékek

Philips Hue színes fényforrás

Philips HueWCA 9W A60 E27

  • Fehér és színes fény
  • Azonnali vezérlés Bluetooth-szal
  • Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
  • További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető
Philips Hue színes kezdőkészlet

Philips HueWCA 9W A60 E27

  • Fehér és színes fény
  • Hue Bridge a csomagban
  • Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
Philips Hue White Ambiance kezdőkészlet

Philips HueWA 8.5W A60 E27 készlet

  • Meleg és hideg fehér fény
  • Hue Bridge a csomagban
  • Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
Philips Hue White Ambiance fényforrás

Philips HueWA 8.5W A60 E27

  • Meleg és hideg fehér fény
  • Azonnali vezérlés Bluetooth-szal
  • Vezérlés alkalmazással vagy hanggal
  • További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető

Hol kapható?

Tudja meg, melyik boltokban találja meg okos LED-fényforrásainkat, lámpatestjeinket, okostartozékainkat és a Philips Hue okosvilágítási termékcsalád további tagjait.

Hue-ondersteuning

Örömmel segítünk

Kérdése van, vagy segítségre van szüksége? Számos erőforrással állunk a rendelkezésére, a gyakori kérdésektől kezdve az oktatóvideókon át a telefonos és e-mailes támogatásig.

Tovább a támogatásra