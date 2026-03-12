Pakiet: Lampa stołowa Signe gradient + mostek Hue Bridge

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Informacje o Pakiet: Lampa stołowa Signe gradient + mostek Hue Bridge

Stwórz odpowiedni nastrój za pomocą kolorowego światła. Lampa stołowa Signe gradient oświetla ściany różnymi kolorami, a po zainstalowaniu mostka Hue Bridge można korzystać z pełnego zestawu funkcji inteligentnego oświetlenia.

  • Łączy białe i kolorowe światło
  • Odmień wnętrze światłem
  • Sterowanie za pomocą aplikacji, głosu lub akcesoriów
  • Przelewy24
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