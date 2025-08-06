Informacja o danych

3. W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych, udostępniać je i usuwać?

Dostęp można uzyskać bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośredni dostęp umożliwia pobieranie danych produktu w czasie rzeczywistym, podczas gdy przy dostępie pośrednim otrzymasz dane (jako dane łatwo dostępne) w pliku zbiorczym przesyłanym za pośrednictwem e-maila. Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego online i wybrać preferowany rodzaj dostępu. Aby uzyskać bezpośredni dostęp, musisz być „Administratorem”/„Właścicielem” i mieć konto Hue, ponieważ daje ono dostęp do wszystkich danych produktu generowanych w Twoim gospodarstwie domowym.

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do danych produktu, należy pamiętać, że niemal wszystkie nasze produkty Hue (oprócz Hue Sync Box) są wyposażone w interfejs Zigbee. Protokół Zigbee jest publicznie dostępny pod adresem https://csa-iot.org/ i umożliwia dostęp do danych produktu z lamp i akcesoriów Hue — nie jest wymagany mostek Philips Hue. Jeśli jednak produkt Hue jest podłączony do mostka Philips Hue Bridge, najlepszym sposobem uzyskania dostępu do danych produktu jest interfejs CLIP mostka Philips Hue Bridge (lokalnie), który udostępnimy Ci na żądanie za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego online. Następnie udzielamy Ci ograniczonego, odwołalnego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa dostępu i korzystania z API, wyłącznie w celu pobierania Danych Produktowych. Prawo to nie obejmuje możliwości udzielania sublicencji lub dzielenia się dostępem z innymi osobami. Nie możesz modyfikować, dostosowywać ani zmieniać API; kopiować, dystrybuować, dzielić się, wyświetlać, publikować ani przesyłać żadnej jego części; ani inżynieryjnie rozkładać, dekompilować, demontować ani tworzyć dzieł pochodnych z niego. To prawo nie obejmuje możliwości korzystania z API do modyfikacji stanu i ustawień urządzenia (ale oczywiście jeśli chcesz to również robić, możesz zarejestrować się, aby korzystać z naszego API w celach deweloperskich – zobacz https://developers.meethue.com/). Interfejs API i wszelkie powiązane materiały, w tym ulepszenia i modyfikacje, pozostają naszą (i naszych licencjodawców) własnością i są chronione prawami własności intelektualnej. Nie wolno używać API w sposób naruszający prawo lub postanowienia sądowe, ani w sposób, który mógłby wyrządzić szkodę nam lub innym osobom. Nie wolno Ci wprowadzać złośliwego oprogramowania, wirusów ani innych szkodliwych komponentów, ani podejmować prób wyłączania lub omijania zabezpieczeń naszych systemów. Należy pamiętać, że nie gwarantujemy nieprzerwanego, terminowego, bezpiecznego i wolnego od błędów dostępu do API.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi danymi produktowymi (z produktów Hue podłączonych do mostka Hue) z kimś w Europie ("strona trzecia”), nie ma problemu — to proste! Wystarczy wykonać następujące proste kroki:

Krok 1: Poproś osobę trzecią o odwiedzenie https://developers.meethue.com/.

Krok 2: Strona trzecia będzie musiała zarejestrować się i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Krok 3: Po zarejestrowaniu się, strona trzecia może ubiegać się o dane uwierzytelniające do integracji w chmurze.

Krok 4: Aby uzyskać pozwolenie na dostęp do danych dotyczących Twojego Produktu, oto co się dzieje:

· Osoba trzecia może utworzyć łącze do żądania autoryzacji

· Za pomocą tego łącza możesz zalogować się na swoje konto Hue i przyznać osobie trzeciej uprawnienia dostępu.

Krok 5: Po udzieleniu zgody, osoba trzecia otrzyma dostęp i będzie mogła zacząć korzystać z interfejsu API, aby przeglądać dane produktu w czasie rzeczywistym.

Możesz w każdej chwili poprosić o zakończenie udostępniania danych za pośrednictwem swojego konta Hue (zaloguj się na https://www.philips-hue.com/account).

Korzystanie z naszych API do uzyskania danych o produktach jest regulowane przez konkretne warunki (które muszą zostać zaakceptowane przez stronę trzecią w kroku 2 powyżej), aby przyznać stronie trzeciej prawa do uzyskania danych o produktach oraz chronić nasze prawa i system Hue dla wszystkich użytkowników Hue.

Jeśli chcesz, aby osoba trzecia otrzymała Twoje dane (jako Dane łatwo dostępne) poprzez dostęp pośredni, możesz nas o tym poinformować wybierając tę opcję w naszym formularzu online.

Prześlemy wyłącznie Dane Produktu i Dane Powiązanych Usług, o które wystąpisz lub które autoryzujesz, w tym informacje powiązane z ich wykorzystaniem (np. metadane). Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody. Powinieneś uzgodnić z tymi, z którymi dzielisz się Danymi Produktów i Danymi Powiązanych Usług, aby chronili je i używali w sposób odpowiedzialny, na przykład, aby zabezpieczali je odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i wykorzystywali je tylko do świadczenia usługi, którą od nich otrzymujesz. Nie mają oni prawa używać Danych Produktowych i Danych Powiązanych Usług do opracowywania produktów, które konkurują z produktami Hue. Nie mogą też sprzedawać ani udostępniać Danych Produktowych i Danych Powiązanych Usług nikomu, kto nie jest do tego upoważniony.

Zgadzasz się używać Danych Produktu i Danych o Usługach Powiązanych odpowiedzialnie i nie udostępniać ich w szkodliwy sposób.

Udostępnianie danych o produktach i danych o usługach związanych z nimi nie będzie cię nic kosztować.

Chcesz usunąć swoje dane?

Oto jak możesz to zrobić, zależnie od typu danych: