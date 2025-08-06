Informacja o danych

Pomoc
W niniejszej Informacji o danych wyjaśniono, w jaki sposób można uzyskać dostęp do określonych danych związanych z produktami i usługami Hue oraz je udostępniać, w tym jakie dane są objęte i w jaki sposób je przetwarzamy w Europie. Nie zapomnij sprawdzić załączników, aby zapoznać się z ważnymi dodatkowymi informacjami lub wyjątkami, które mogą mieć zastosowanie.

Jesteśmy firmą Signify Netherlands B.V. stojącą za produktami i usługami Hue, z siedzibą w High Tech Campus 48, 5656 AE Eindhoven, Holandia. Możesz zobaczyć więcej informacji o nas poniżej – sprawdź sekcję „Jak możesz się z nami skontaktować”.

Kiedy mówimy "ty", mamy na myśli "Administratora" / "Właściciela" lub "Uprawnionego Użytkownika" systemu Hue – sprawdź sekcję 2 Warunków korzystania z Hue aby zrozumieć, czy jesteś "Administratorem" / "Właścicielem" lub "Uprawnionym Użytkownikiem". Jeśli jesteś „Użytkownikiem autoryzowanym”, nie będziesz mieć dostępu do danych generowanych przez produkty i usługi Hue w Twoim gospodarstwie domowym — z wyjątkiem danych powiązanych z Twoim własnym kontem — w przeciwieństwie do „Administratora”/„Właściciela”, który ma szersze uprawnienia dostępu. Tylko do wiadomości: możemy poprosić o kilka szczegółów — oraz konto Hue — aby potwierdzić, czy jesteś „Administratorem” / „Właścicielem” lub „Upoważnionym Użytkownikiem”, gdy zajdzie taka potrzeba — to pomaga nam chronić Twoje dane i upewnić się, że są one udostępniane właściwej osobie.

W przypadku danych osobowych obowiązuje nasza Polityka prywatności , która ma pierwszeństwo przed niniejszą Informacją o danych.

Gdy w niniejszej Informacji o danych powołujemy się na pewne terminy, takie jak „Łatwo dostępne dane” lub „Podmiot danych”, stosujemy je zgodnie z definicją zawartą w ustawie UE o danych. Na końcu tego powiadomienia o danych znajduje się glosariusz, który pomoże wyjaśnić niektóre kluczowe pojęcia. Wiedz, że te definicje zostały uproszczone, aby łatwiej je zrozumieć, tak jak reszta tego Powiadomienia o danych. Aby uzyskać dokładne sformułowanie prawne, zawsze możesz sprawdzić definicje w Akcie o danych UE.

1. Jakie dane są zawarte? (typ, format, częstotliwość zbierania i objętość)

Dane objęte niniejszym Powiadomieniem o danych są wskazane w Załącznikach i dotyczą Europy – w niniejszym Powiadomieniu o danych termin „Dane” jest używany w odniesieniu do „Danych łatwo dostępnych”, chyba że wskazano inaczej.

Podzieliliśmy dane na dwie sekcje: „Dane produktu” i „Dane powiązanych usług”.

Dodatkowe informacje znajdziesz w poniższej tabeli:

 

Dane produktu

Powiązane dane serwisowe

Format

JSON

JSON

Częstotliwość zbierania

Zwykle 10–100 elementów danych dziennie, w zależności od wykorzystania systemu

Zwykle 0–100 elementów danych dziennie, w zależności od wykorzystania systemu

Głośność

Zwykle 30-400 KB dziennie

Zwykle 0-400 KB dziennie

Ciągłe i rzeczywiste generowanie danych

Dane produktu są generowane wyłącznie w momencie wystąpienia zdarzenia lub zmiany stanu.

 

2. Jak przechowujemy dane?

Będziemy przechowywać Dane przez okres 2 (dwóch) lat od daty ich zebrania, chyba że poinformujemy Cię inaczej.

Niektóre produkty Hue mają pośrednią możliwość przechowywania danych na zdalnym serwerze. Więcej informacji na temat każdego produktu Hue znajdziesz w Załączniku 1.

Dane w produktach przechowywane są jedynie tymczasowo i są nadpisywane w momencie zarejestrowania nowego stanu. W produkcie nie są zapisywane żadne dane historyczne ani dzienniki.

Jeśli przechowujemy Dane, robimy to na serwerach w chmurze. Możemy przekazywać Dane do krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z sekcją "Kiedy przekazujemy Twoje dane za granicę" w naszym Powiadomieniu o prywatności.

3. W jaki sposób można uzyskać dostęp do danych, udostępniać je i usuwać?  

Dostęp można uzyskać bezpośrednio lub pośrednio. Bezpośredni dostęp umożliwia pobieranie danych produktu w czasie rzeczywistym, podczas gdy przy dostępie pośrednim otrzymasz dane (jako dane łatwo dostępne) w pliku zbiorczym przesyłanym za pośrednictwem e-maila. Możesz złożyć wniosek za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego online i wybrać preferowany rodzaj dostępu. Aby uzyskać bezpośredni dostęp, musisz być „Administratorem”/„Właścicielem” i mieć konto Hue, ponieważ daje ono dostęp do wszystkich danych produktu generowanych w Twoim gospodarstwie domowym.

Aby uzyskać bezpośredni dostęp do danych produktu, należy pamiętać, że niemal wszystkie nasze produkty Hue (oprócz Hue Sync Box) są wyposażone w interfejs Zigbee. Protokół Zigbee jest publicznie dostępny pod adresem https://csa-iot.org/ i umożliwia dostęp do danych produktu z lamp i akcesoriów Hue — nie jest wymagany mostek Philips Hue. Jeśli jednak produkt Hue jest podłączony do mostka Philips Hue Bridge, najlepszym sposobem uzyskania dostępu do danych produktu jest interfejs CLIP mostka Philips Hue Bridge (lokalnie), który udostępnimy Ci na żądanie za pośrednictwem naszego formularza zgłoszeniowego online. Następnie udzielamy Ci ograniczonego, odwołalnego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa dostępu i korzystania z API, wyłącznie w celu pobierania Danych Produktowych. Prawo to nie obejmuje możliwości udzielania sublicencji lub dzielenia się dostępem z innymi osobami. Nie możesz modyfikować, dostosowywać ani zmieniać API; kopiować, dystrybuować, dzielić się, wyświetlać, publikować ani przesyłać żadnej jego części; ani inżynieryjnie rozkładać, dekompilować, demontować ani tworzyć dzieł pochodnych z niego. To prawo nie obejmuje możliwości korzystania z API do modyfikacji stanu i ustawień urządzenia (ale oczywiście jeśli chcesz to również robić, możesz zarejestrować się, aby korzystać z naszego API w celach deweloperskich – zobacz https://developers.meethue.com/). Interfejs API i wszelkie powiązane materiały, w tym ulepszenia i modyfikacje, pozostają naszą (i naszych licencjodawców) własnością i są chronione prawami własności intelektualnej. Nie wolno używać API w sposób naruszający prawo lub postanowienia sądowe, ani w sposób, który mógłby wyrządzić szkodę nam lub innym osobom. Nie wolno Ci wprowadzać złośliwego oprogramowania, wirusów ani innych szkodliwych komponentów, ani podejmować prób wyłączania lub omijania zabezpieczeń naszych systemów. Należy pamiętać, że nie gwarantujemy nieprzerwanego, terminowego, bezpiecznego i wolnego od błędów dostępu do API.

Jeśli chcesz podzielić się swoimi danymi produktowymi (z produktów Hue podłączonych do mostka Hue) z kimś w Europie ("strona trzecia”), nie ma problemu — to proste! Wystarczy wykonać następujące proste kroki:

Krok 1: Poproś osobę trzecią o odwiedzenie https://developers.meethue.com/.

Krok 2: Strona trzecia będzie musiała zarejestrować się i postępować zgodnie z instrukcjami na tej stronie.

Krok 3: Po zarejestrowaniu się, strona trzecia może ubiegać się o dane uwierzytelniające do integracji w chmurze.

Krok 4: Aby uzyskać pozwolenie na dostęp do danych dotyczących Twojego Produktu, oto co się dzieje:

· Osoba trzecia może utworzyć łącze do żądania autoryzacji

· Za pomocą tego łącza możesz zalogować się na swoje konto Hue i przyznać osobie trzeciej uprawnienia dostępu.

Krok 5: Po udzieleniu zgody, osoba trzecia otrzyma dostęp i będzie mogła zacząć korzystać z interfejsu API, aby przeglądać dane produktu w czasie rzeczywistym.

Możesz w każdej chwili poprosić o zakończenie udostępniania danych za pośrednictwem swojego konta Hue (zaloguj się na https://www.philips-hue.com/account).

 

Korzystanie z naszych API do uzyskania danych o produktach jest regulowane przez konkretne warunki (które muszą zostać zaakceptowane przez stronę trzecią w kroku 2 powyżej), aby przyznać stronie trzeciej prawa do uzyskania danych o produktach oraz chronić nasze prawa i system Hue dla wszystkich użytkowników Hue.

Jeśli chcesz, aby osoba trzecia otrzymała Twoje dane (jako Dane łatwo dostępne) poprzez dostęp pośredni, możesz nas o tym poinformować wybierając tę opcję w naszym formularzu online.

Prześlemy wyłącznie Dane Produktu i Dane Powiązanych Usług, o które wystąpisz lub które autoryzujesz, w tym informacje powiązane z ich wykorzystaniem (np. metadane). Nie będziemy udostępniać Twoich danych osobowych bez Twojej wyraźnej zgody. Powinieneś uzgodnić z tymi, z którymi dzielisz się Danymi Produktów i Danymi Powiązanych Usług, aby chronili je i używali w sposób odpowiedzialny, na przykład, aby zabezpieczali je odpowiednimi środkami bezpieczeństwa i wykorzystywali je tylko do świadczenia usługi, którą od nich otrzymujesz. Nie mają oni prawa używać Danych Produktowych i Danych Powiązanych Usług do opracowywania produktów, które konkurują z produktami Hue. Nie mogą też sprzedawać ani udostępniać Danych Produktowych i Danych Powiązanych Usług nikomu, kto nie jest do tego upoważniony.

Zgadzasz się używać Danych Produktu i Danych o Usługach Powiązanych odpowiedzialnie i nie udostępniać ich w szkodliwy sposób.

Udostępnianie danych o produktach i danych o usługach związanych z nimi nie będzie cię nic kosztować.

 

Chcesz usunąć swoje dane?
Oto jak możesz to zrobić, zależnie od typu danych:

  • Dane (jako łatwo dostępne dane): Możesz usunąć swoje konto Hue za pomocą menu ustawień dostępnego w aplikacji Hue lub na stronie internetowej Philips Hue. Możesz również wysłać do nas  wniosek o usunięcie danych osobowych.
  • W przypadku danych na urządzeniu: Wykonaj reset fabryczny produktu Hue.
  • W przypadku danych przechowywanych lokalnie w aplikacjach Hue: Możesz po prostu odinstalować aplikację.

4. W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Wyjaśniamy w sekcji 3b Warunków korzystania z Hue w jaki sposób my i nasze spółki zależne z grupy Signify wykorzystujemy dane.  Będziemy udostępniać Dane osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany w dokumencie.

5. Jak się z nami skontaktować?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz wsparcia, nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem za pośrednictwem https://www.philips-hue.com/support.

Uwaga — nie zawsze jesteśmy Właścicielem Danych. Jeśli do podłączenia produktów Hue korzystasz z systemu innej firmy, to ta strona trzecia może stać się Właścicielem Danych zamiast nas. Wówczas może zaistnieć konieczność skorzystania ze swoich praw dostępu wobec tej osoby trzeciej. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z Aneksami. 

6. Czy dane zawierają tajemnice handlowe?

Pomyśl o tajemnicy handlowej jako o unikalnym sposobie wytwarzania produktu lub usługi. To coś cennego, co chcielibyśmy chronić, aby nikt inny nie mógł tego wykorzystać, aby z nami konkurować. Niektóre Dane mogą zawierać tajemnice handlowe. Jeśli to dotyczy, powiadomimy cię – a tajemnica handlowa należy do Signify Holding B.V..

7. Reklamacje i rozwiązywanie sporów

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą sposobu, w jaki przetwarzamy dane, do właściwego organu w kraju Twojego zamieszkania.

8. Jak długo to obowiązuje?

Jeśli będziesz aktywnie korzystać z produktów i usług Hue jako „Administrator”, „Właściciel” lub „Użytkownik autoryzowany”, zachowasz swoje prawa dostępu i udostępniania. To również zależy od tego, jak długo będziemy przechowywać dane.

Od czasu do czasu możemy aktualizować to Powiadomienie o Danych, na przykład jeśli zmienią się produkty, usługi lub dane. Jeśli tak zrobimy, opublikujemy zaktualizowane Powiadomienie o Danych na naszej stronie internetowej Philips Hue. 

9. Nasz słownik ustawy o danych

Aby zrozumieć kluczowe terminy używane w niniejszej Informacji o danych, zapoznaj się z naszym słownikiem poniżej. Pamiętaj: Uprościliśmy te definicje, aby były łatwiejsze do zrozumienia. Aby zapoznać się z oficjalnym brzmieniem prawnym, możesz sprawdzić Akt o danych UE.

a.       Podłączony produkt: To po prostu oznacza inteligentne urządzenie — coś, co zbiera informacje o tym, jak go używasz lub co się wokół niego dzieje, i może te informacje udostępniać albo przez internet, przez sieć bezprzewodową, albo bezpośrednio z urządzenia. Ile razy wspominamy Produkt Hue w niniejszym Powiadomieniu o Danych mówimy o Produkcie Połączonym.

b.       Podmiot danych: To jest strona - podobnie jak my - która zbiera dane o produktach i związane z nimi dane usługowe z twoich produktów lub usług Hue. Jesteśmy Właścicielem Danych, gdy mamy prawo używać tych danych lub je udostępniać na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Tobą umów.

c.        Europa: Niniejsze Zawiadomienie o Danych dotyczy użytkowników w Unii Europejskiej. Jeżeli korzystasz z produktów i usług Hue udostępnionych w UE, niniejsza Informacja o danych dotyczy Ciebie.

d.       Dane produktu: Są to informacje generowane przez produkt Hue podczas jego użytkowania, np. kiedy jest włączany i wyłączany, a także jak często go używasz. Produkt jest zaprojektowany tak, aby udostępniać te dane przez Internet, za pośrednictwem sieci bezprzewodowej lub bezpośrednio z urządzenia. Dostęp do nich możesz uzyskać Ty, my, a czasem osoba trzecia.

e.       Łatwo dostępne dane: To rodzaj danych, które już mamy w naszej chmurze z Twojego produktu Hue lub powiązanych usług — na przykład sposób korzystania z produktu lub jego ustawienia. To dane, do których mamy dostęp i możemy się do nich łatwo dostać, bez konieczności wykonywania skomplikowanych czynności.

f.         Usługa powiązana: Chodzi o części cyfrowe, takie jak aplikacje i oprogramowanie, których Twój produkt Hue potrzebuje do prawidłowego działania. Część tego przychodzi z produktem, gdy go kupujesz, a bez tego twój produkt może nie działać tak, jak powinien. Inne razy może to być dodane później (przez nas lub stronę trzecią), aby ulepszyć lub dostosować działanie Twojego produktu. Ile razy wspominamy Usługi lub aplikacje Hue w niniejszym Powiadomieniu o Danych mówimy o Usłudze Powiązanej.

g.     Dane powiązanych usług: To jest cyfrowy ślad, który powstaje, gdy korzystasz z usług związanych z twoim produktem Hue - na przykład korzystając z aplikacji, ustawiając rutyny lub aktywując automatyzacje. Obejmuje to czynności wykonywane celowo (np. zmianę ustawień), a także czynności dziejące się w tle, gdy korzystasz z usługi.

Załącznik 1 Produkty połączone (produkty Hue)

 

Typ danych produktu

Możliwość przechowywania danych na zdalnym serwerze

Przełączniki

Naciśnięcia przycisków, poziom naładowania baterii, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Tak, pośrednio.

 

Uwaga: Podłączone produkty mogą być połączone z chmurowym zapleczem za pośrednictwem bramki/mostu/urządzenia kontrolnego, np. mostka Philips Hue, dowolnego innego mostu Zigbee-do-IP, routera granicznego Matter, urządzenia Amazon Alexa, Google Home lub Apple Home, aplikacji na smartfona i innych.[1].

Czujniki ruchu

Ruch, temperatura2, poziom światła[2], poziom naładowania baterii, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Czujniki otwierania/zamykania

Otwieranie-zamykanie, wykrywanie manipulacji, poziom naładowania baterii, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Żarówki

Włączanie/wyłączanie, poziom przyciemnienia, temperatura barwowa, kolor, dynamika, parametry sieciowe, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Urządzenia z lampkami i przełącznikami

Suma danych wymienionych w sekcjach świateł i przełączników powyżej

Wtyczka Smart

Włączanie/wyłączanie, parametry sieciowe, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Dzwonek

Włączanie/wyłączanie dźwięku, głośność dźwięku, identyfikator dźwięku, czas trwania, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Mostek

Ustawienia i stany związane z światłem, pokojem, strefą, sceną, obszarem rozrywki, obszarem ruchu, urządzeniem, automatyzacją oraz przyciskiem łącza, stanem łączności, konfiguracją urządzenia

Tak

Kamera i dzwonek do drzwi

Dane wideo, obrazy i audio,

Zdarzenia wykrywania ruchu, obiektów i dźwięku, poziom naładowania baterii (w przypadku kamer zasilanych bateryjnie), stan łączności, naciśnięcia przycisków (w przypadku dzwonka do drzwi), konfiguracja urządzenia

Tak

Hue sync box

Dane dotyczące użytkowania, takie jak włączanie/wyłączanie synchronizacji oświetlenia, wejście, tryb, czas trwania, stan łączności, konfiguracja urządzenia

Tak

 

 

[1] Firma Signify nie jest posiadaczem danych, jeśli Produkty połączone są używane z bramą/mostem/urządzeniem sterującym innej firmy niż Philips Hue Bridge.

[2] Czujniki ruchu umożliwiają ciągły i bieżący pomiar temperatury i poziomu światła. 

Załącznik 2 Usługi powiązane (usługi Hue)

 

Powiązany typ danych usługi

Aplikacja Hue[3]

Dane dotyczące sposobu korzystania z aplikacji w celu sterowania oświetleniem, pobierania scen, ich tworzenia i użytkowania, automatyzacji, Hue Secure, synchronizacji oświetlenia (rozrywkowego) i konfiguracji systemu Hue

Aplikacja Hue Sync TV3

Dane dotyczące użytkowania, takie jak włączanie/wyłączanie synchronizacji oświetlenia, tryb, czas trwania, stan łączności, konfiguracja aplikacji

Aplikacja PC3

Usługi w chmurze Hue Secure3

Dane dotyczące sposobu korzystania z usług Hue Secure w zakresie uzbrajania/rozbrajania, podglądu na żywo i oglądania klipów wideo związanych z wydarzeniami, wydarzeń związanych z bezpieczeństwem, w tym powiadomień push, osi czasu, alarmowania (światła), wydarzeń przesyłanych do mostka w celu wygodnych zastosowań, ustawień bezpieczeństwa i konfiguracji kamery.

Ogólne usługi w chmurze Hue3

Dane, które umożliwiają odkrywanie mostu oraz łączenie aplikacji i usług (w tym aplikacji i usług firm trzecich) za pośrednictwem chmury z mostem. Zarządzanie urządzeniami, geolokalizacja oparta na adresie IP, dane dotyczące konta i domu

 

[3] Ilość danych zależy od zgody Użytkownika na zbieranie opcjonalnych danych analitycznych.

