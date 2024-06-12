Warunki gwarancji producenta — obowiązują w Europie na produkty Philips Hue, z wyłączeniem żarówek Philips Hue, taśm oświetleniowych Philips Hue oraz akcesoriów Philips Hue (zgodnie z klasyfikacją na stronie www.philips-hue.com)

Niniejsza dobrowolna gwarancja producenta dotyczy konsumentów, którzy kupili swój produkt w Europie, i ma zastosowanie do produktów Philips Hue, z wyłączeniem żarówek Philips Hue, taśm oświetleniowych Philips Hue oraz akcesoriów Philips Hue (zgodnie z klasyfikacją na stronie www.philips-hue.com).

Ten produkt został zaprojektowany i stworzony wyłącznie do zastosowań domowych, w normalnych warunkach i trybie działania. W razie jakichkolwiek trudności związanych z eksploatacją produktu zalecamy zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz informacjami zawartymi w naszej witrynie. Z zastrzeżeniem niniejszych warunków, my jako producent (Signify Holandia B.V., International Business Reply Service I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461 5600 VB Eindhoven, Holandia) gwarantuje, że elementy sprzętowe urządzenia są wolne od wad materiałowych i wykonawczych przez okres dwóch (2) lat od daty dostawy, chyba że inny okres jest podany w lub na opakowaniu produktu i pod warunkiem instalacji, utrzymania i użytkowania produktu zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie wyłącznie do komponentów sprzętowych znajdujących się w oryginalnym opakowaniu. Niniejsza ograniczona gwarancja nie ma zastosowania do żadnego oprogramowania, nawet jeśli jest zapakowane lub sprzedawane z komponentami sprzętowymi. Nie gwarantujemy, że użytkowanie tego urządzenia będzie nieprzerwane i wolne od błędów. O ile przepisy ustawowe prawa właściwego nie stanowią inaczej, nasze zobowiązania na mocy gwarancji są ograniczone — według naszego uznania — do naprawy wadliwego produktu, zastąpienia go innym produktem lub wystawienia odpowiedniej noty kredytowej na kwotę odpowiadającą cenie zakupu wadliwego produktu. Montaż (demontaż) lub instalacja (deinstalacja) oraz koszty robocizny są wyłączone z zakresu gwarancji, podobnie jak stłuczone szkło, baterie i wymienne żarówki. W zakresie wymaganym przez prawo właściwe korzystanie przez nas ze środków prawnych wynikających z gwarancji nie skutkuje wydłużeniem ani wznowieniem pierwotnego okresu gwarancji. Jesteśmy uprawnieni, według naszego uznania, do wymiany wadliwego produktu objętego gwarancją na produkt, który wykazuje niewielkie odchylenia w konstrukcji i/lub specyfikacjach, które nie mają wpływu na funkcjonalność produktu. Aby w sposób prawidłowy zgłosić roszczenie reklamacyjne na podstawie niniejszej gwarancji, należy przekazać nam (lub naszemu przedstawicielowi) na żądanie wystarczający dowód potwierdzający dokonanie zakupu, a także wadliwy produkt, w celu dokonania analizy. W niniejszych zasadach określono — w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe — cały zakres naszej odpowiedzialności jako producenta w związku z wadliwymi lub niezgodnymi produktami. Nie ponosimy wobec klienta odpowiedzialności za inne straty lub szkody, pośrednie lub następcze, (co obejmuje między innymi utratę danych lub utratę dochodów), ani nie rekompensujemy mu kosztów wykonywanych przez niego czynności, takich jak regularna konserwacja, zapisywanie lub odzyskiwanie danych.

Niniejsza gwarancje producenta gwarancja zapewnia uprawnienia odrębne niż przysługujące ustawowo na mocy prawa właściwego. Oznacza to, że niniejsze świadczenia gwarancyjne stanowią dodatek do praw ustawowych konsumenta i że niniejsza gwarancja nie ogranicza jego praw ustawowych ani na nie nie wpływa. W przypadku braku zgodności produktu przysługują ustawowe i bezpłatne uprawnienia, których można dochodzić wobec firmy, która sprzedała ten produkt.

Niniejsza gwarancja podlega naszym warunki Zakończenia udzielania wsparcia i może zostać nimi zastąpiona w zakresie, w jakim Signify zdecyduje o zakończeniu wsparcia tego urządzenia zgodnie z jego warunkami Zakończenia udzielania wsparcia, dostępnymi tutaj: www.philips-hue.com/endofsupportpolicy.

Jeśli klient oferuje swój produkt lub swoją usługę w kraju innym niż kraj, w którym zakupił produkt, dołożymy starań, aby jego produkt został naprawiony zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w kraju, w którym zakupił produkt.

Aby uzyskać serwis w okresie gwarancji obowiązującym z niniejszą gwarancją producenta, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Philips. Informacje kontaktowe można znaleźć na stronie: www.philips.com/lighting

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