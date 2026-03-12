Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Ściemniacz + Żarówki GU10 White ambiance
Cena zestawu wynosi 587,59 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 652,88 zł
Cena zestawu wynosi 587,59 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 652,88 zł
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Informacje o Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Ściemniacz + Żarówki GU10 White ambiance
Zestaw 3 czarnych reflektorów Philips Pongee z ściemniaczem Hue i żarówkami Hue GU10 White ambiance to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do każdego pokoju.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
- Zawiera ściemiacz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874534
Informacje o produkcie
- Reflektory punktowe sufitowe i ścienne Sufitowy/ścienny reflektor punktowy Pongee 3 x
- 1
- Hue White ambiance Inteligentny reflektor punktowy GU10 (3 szt.)
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- Hue Regulator przyciemnienia Hue Dimmer switch (najnowszy model)
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