Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Ściemniacz + Żarówki GU10 White ambiance

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Informacje o Zestaw: 3 czarne reflektory Pongee + Ściemniacz + Żarówki GU10 White ambiance

Zestaw 3 czarnych reflektorów Philips Pongee z ściemniaczem Hue i żarówkami Hue GU10 White ambiance to wszechstronne rozwiązanie oświetleniowe, idealne do każdego pokoju.

  • Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
  • Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
  • Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
  • Zawiera ściemiacz
  • Przelewy24
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