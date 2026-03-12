Zestaw: 3 białe reflektory Kosipo + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło
Cena zestawu wynosi 684,14 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 760,16 zł
Cena zestawu wynosi 684,14 zł, cena produktów w tym zestawie sprzedawanych oddzielnie wynosi 760,16 zł
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Informacje o Zestaw: 3 białe reflektory Kosipo + Ściemniacz + Żarówki GU10 białe światło
Uzyskaj idealne oświetlenie z zestawem 2 białych reflektorów Philips, wyposażonych w ściemniacz Hue i żarówki Hue GU10 emitujące białe światło. Eleganckie i wszechstronne.
- Natychmiastowe bezprzewodowe ściemnianie
- Kompatybilność z Bluetooth i mostkiem Hue
- Zawiera żarówki Hue i oprawę oświetleniową
- Zawiera ściemiacz
Cechy
- Numer produktu (EAN/UPC)
- 8719514874497
Informacje o produkcie
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