Οδηγός εγκατάστασης

Ανεξάρτητα από τον τύπο του Philips Hue Starter kit που έχετε, η ρύθμιση είναι απλή. Συγκεντρώστε τους λαμπτήρες σας, το Hue Bridge και τυχόν παρεχόμενα εξαρτήματα έξυπνων φώτων για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον έξυπνο φωτισμό.