Ανεξάρτητα από τον τύπο του Philips Hue Starter kit που έχετε, η ρύθμιση είναι απλή. Συγκεντρώστε τους λαμπτήρες σας, το Hue Bridge και τυχόν παρεχόμενα εξαρτήματα έξυπνων φώτων για να ξεκινήσετε το ταξίδι σας στον έξυπνο φωτισμό.
Οδηγός εγκατάστασης
Πώς να ρυθμίσετε ένα Hue Starter kit
Πριν ξεκινήσετε τη ρύθμιση
- Συνδέστε το Hue Bridge σε μια πρίζα.
- Συνδέστε το Hue Bridge στον δρομολογητή Wi-Fi χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο Ethernet.
3. Περιμένετε να ανάψουν τα δύο πρώτα φώτα.
4. Τοποθετήστε τους λαμπτήρες ή τις λάμπες σας και βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένοι στην τροφοδοσία.
Ρυθμίστε ένα Hue Starter kit
- Κατεβάστε την εφαρμογή Hue από το App Store ή το Google Play Store.
- Ανοίξτε την εφαρμογή Hue. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με το Hue Bridge.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε το Hue Bridge με την εφαρμογή.
- Όταν το Hue Bridge συνδεθεί επιτυχώς, η εφαρμογή Hue θα αναζητήσει τα φώτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
- Εάν το Hue Starter kit συνοδεύεται από εξαρτήματα, μπορείτε να τα προσθέσετε εύκολα, ταυτόχρονα:
Μάθετε πώς να ρυθμίσετε ένα Hue Dimmer switch
Χρειάζεστε βοήθεια;
Εάν χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια για τη ρύθμιση του Hue Starter kit, περιηγηθείτε στις Συχνές ερωτήσεις μας ή επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Philips Hue.
