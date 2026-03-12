B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu

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Lähikuva edestä Hue White B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu
Tilapäisesti loppunut varastosta

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Tietoja B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu

Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo lämpimän valkoista valoa. Pehmeän lämmin valkoinen valo luo viihtyisän tunnelman ja täydentää kodin sisustusta. Alhaisen himmennyksen ansiosta voit himmentää lampun 2 prosenttiin sen kokonaiskirkkaudesta ja tuottaa lempeän hehkun. Lamppu on nyt energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Hue Bridgellä saat vielä enemmän ominaisuuksia – etäohjaus, automaatiot ja läsnäolovaikutelma.

  • Jopa 470 luumenia
  • Pehmeä ja lämmin valkoinen valo
  • Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
  • Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
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