Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo lämpimän valkoista valoa. Pehmeän lämmin valkoinen valo luo viihtyisän tunnelman ja täydentää kodin sisustusta. Alhaisen himmennyksen ansiosta voit himmentää lampun 2 prosenttiin sen kokonaiskirkkaudesta ja tuottaa lempeän hehkun. Lamppu on nyt energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Hue Bridgellä saat vielä enemmän ominaisuuksia – etäohjaus, automaatiot ja läsnäolovaikutelma.

Jopa 470 luumenia

Pehmeä ja lämmin valkoinen valo

Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen

Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla