B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu
Nykyinen hinta on 21,99 €
Nykyinen hinta on 21,99 €
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Tietoja B39-kynttilälamppu – E14-älylamppu
Tässä Philips Hue -kynttilälampussa yhdistyy klassinen tyyli sekä älyominaisuudet. Lamppu luo lämpimän valkoista valoa. Pehmeän lämmin valkoinen valo luo viihtyisän tunnelman ja täydentää kodin sisustusta. Alhaisen himmennyksen ansiosta voit himmentää lampun 2 prosenttiin sen kokonaiskirkkaudesta ja tuottaa lempeän hehkun. Lamppu on nyt energiatehokkaampi kuin sen edellinen sukupolvi, ja Matter-yhteensopivuus takaa saumattoman yhteyden kodin muiden älylaitteiden kanssa. Ohjaa Hue-sovelluksessa tai puhekomennoilla käyttämällä kodin virtuaaliavustajaa. Hue Bridgellä saat vielä enemmän ominaisuuksia – etäohjaus, automaatiot ja läsnäolovaikutelma.
- Jopa 470 luumenia
- Pehmeä ja lämmin valkoinen valo
- Himmennettävissä 0,2 %:n kirkkauteen
- Ohjaa sovelluksessa ja puhekomennoilla
Ominaisuudet
- Tuotenumero (EAN/UPC)
- 8721103099600
Polttimon ominaisuudet
- Lampun muoto
- Ei-suunnattu kynttilä
- Pistoke
- E14
- Himmennettävä
- Kyllä
Muotoilu ja pinnoitus
- Väri
- White
- Materiaali
- PC
Kestävyys
- Sytytysten määrä
- 50 000
- Nimelliskäyttöikä
- 25 000
Ympäristöystävällisyys
- Käytönaikainen ilmankosteus
- 5 % < H << 95 % (ei tiivistymistä)
- Käyttölämpötila
- -20 °C ... 45 °C
Lisäominaisuus/lisävaruste mukana
- Valitse haluamasi väri
- ei
- Integroitu LED
- Kyllä
- Sisältää LED-lamput
- Kyllä
Valon ominaisuudet
- Keilakulma
- 270
- Värintoistoindeksi (CRI)
- 80
- Värilämpötila
- 2700 K
- Valotehokkuus (nimellinen)
- 121
Yleistä
- Suunniteltu erityisesti
- Tunnelma, Makuuhuone, Ruokailutila, Toiminnallinen, Käytävä, Kotitoimisto, Työhuone, Lastenhuone, Keittiö, Olohuone
Pakkauksen mitat ja paino
- EAN/UPC – tuote
- 8721103099600
- Nettopaino
- 0,03 kg
- Bruttopaino
- 0,07 kg
- Korkeus
- 174 mm
- Pituus
- 55 mm
- Leveys
- 72 mm
- Tuotekoodi (12NC)
- 929004295901
Pakkauksen tiedot
- EAN
- 8721103099600
Tehonkulutus
- Valmiustilan virrankulutus
- 0,2 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL)
- E
- Teho
- 3,9 W
- Energiankulutus kWh/1000 h
- 4
Tuotteen mitat ja paino
- Kokonaiskorkeus
- 38 mm
- Kokonaispituus
- 104 mm
- Kokonaisleveys
- 38 mm
Huolto
- Takuu
- 2 vuotta
Tekniset tiedot
- Valovirta, 4 000 K
- 470
- Yhteensopiva himmennettävien Philips Hue ‑laitteiden kanssa
- Yes
- Halkaisija
- 38 mm
- Lampputeknologia
- LED
- Valon väri
- Lämmin valkoinen valo
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka
- E
- Kanta/kupu
- E14
- IP-koodi
- IP20
- Turvallisuusluokka
- –
- Valovirta, 2 700 K
- 470
- EPREL-rekisteröintinumero
- 2505907
- UL märkä/kostea/kuiva paikka
- Damp location, Dry location
- Radiotaajuuden tunnistus
- MotionAware™
- Zigbee-toistintoiminto
- Kyllä
Polttimo
- Viiteohjausasetus*
- 4 000 K; Hue-sovelluksen valaistusasetus Viileä kirkas
- Halkaisija
- 38 mm
- Muotoilu
- Bulb
- Korkeus
- 104 mm
- Tulojännite
- 220V-240V
- Valovirta
- Pehmeä valkoinen valo
- Tehokerroin
- 0.6
- Päivitettävä ohjelmisto
- Kyllä
- Tehon vastaavuus
- 40 W
Tuki
- Yhteensopiva tehosteominaisuuden kanssa
- Yes
- Philips Hue -sovellus
- Android 12.0 ja uudempi, iOS 17 ja uudempi
- Ääniavustajat
- Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana (Hue-sillan kautta)
- Wi-Fi
- Toimii ilman Wi-Fi-yhteyttä
- Määritetty tukijakso
- Vähintään 48 kuukautta käyttöönottopäivästä
- Tarvikkeiden enimmäismäärä
- 12 (with Hue Bridge)
- Yhteensopivat käyttöjärjestelmät
- Android, iOS
- Viestintäprotokolla
- Bluetooth, Zigbee
- Yhteensopiva kolmannen osapuolien järjestelmien kanssa
- Alexa, Google Home, Apple Home, IFTTT, Klikaanklikuit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Matter-yhteensopivuus
- Hue Bridgen tai kolmannen osapuolen keskittimien kautta (Thread-reunareitittimet)
Muu
- Käyttöohjeet
- Ohjekirjaa ei ole saatavilla
- Tuotteen hävittäminen
- Hävitä tuote sen käyttöiän päätyttyä noudattamalla paikallisia määräyksiä, äläkä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia haittoja ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Purkaminen
- Purkamistietoja ei ole saatavilla