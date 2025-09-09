Tuki
Älylamput

Lähes jokaiseen valaisimeen löytyy sopiva älylamppu, koska niitä on saatavilla monessa eri muodossa ja eri kannoilla. Älyvalaistusta on siis helppo lisätä kodin jokaiseen huoneeseen.

Uusi
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl

Lamppu

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 4 kpl
Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Uusi
Lähikuva edestä Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl

Lamppu

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 3 kpl
Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo

Älykäs kodin turvajärjestelmä

Anna valojen toimia yhdessä Secure-järjestelmän kanssa ja nauti mielenrauhasta kämmenelläsi.

Lue lisää
Uusi
Lähikuva edestä Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl

Lamppu

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 4 kpl
Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Uusi
Lähikuva edestä Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)

White and color ambiance

Essential aloituspakkaus: 4kpl E27-älylamppua (806 lm)
Jopa 806 luumenia
Essential-värivalo
Erittäin voimakas himmennys 2%:iin​
Sisältää Hue Bridge
Uusi
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 2 kpl

Lamppu

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 2 kpl
Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Uusi
Lähikuva edestä Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 2 kpl

Lamppu

Essential GU10 - älykäs kohdelamppu - 345 lm - 4,7 W - 2 kpl
Jopa 345 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Uusi
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl

Lamppu

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W - 3 kpl
Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Uusi
Lähikuva edestä Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W

Lamppu

Essential A60 - E27 -älylamppu - 806 lm - 8 W
Jopa 806 luumenia
Essential valkoinen valo
Himmennys 2%:iin​
Essential värivalo
Säästä jopa 40 %
Lähikuva edestä A60 - E27-älylamppu - 810

White

A60 - E27-älylamppu - 810
Jopa 810 luumenia
Lämmin valkoinen valo
Himmennettävissä 5 %:iin
Ohjaus sovelluksella tai puhekomennoilla
Uusi
Lähikuva edestä A60 - E27-älylamppu - 1 100

White and color ambiance

A60 - E27-älylamppu - 1 100
Jopa 1 100 lumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit
Uusi
Lähikuva edestä A60 - E27-älylamppu - 1 100

White and color ambiance

A60 - E27-älylamppu - 1 100
Jopa 1 100 lumenia
Täyden spektrin päivänvalo
Säädettävissä erittäin himmeäksi 0,2 %:iin
Tarkat Chromasync™-värit
Uusi
Lähikuva edestä Essential aloituspakkaus: 3kpl E27-älylamppua (806 lm)

White and color ambiance

Essential aloituspakkaus: 3kpl E27-älylamppua (806 lm)
Jopa 806 luumenia
Essential-värivalo
Erittäin voimakas himmennys 2%:iin​
Sisältää Hue Bridge
Opas älylamppuihin

Miten White ambiance- ja White-sarjojen lamput eroavat toisistaan?

Kuinka pitkäikäisiä älylamput ovat?

Kuinka kirkkaita älylamput ovat?

Toimivatko älylamput, kun Wi-Fi-verkko ei toimi?

Miten älylamput toimivat?

Toimivatko älylamput kaikissa valaisimissa?

Tarvitsevatko kaikki älyamput keskusyksikön?

Miten valoilla voidaan lisätä turvallisuuden tunnetta?

Tarvitsen apua älylamppujen kanssa. Mitä minun pitäisi tehdä?

Toimivatko älylamput Bluetoothilla?

Ovatko kaikki älylamput LED-lamppuja?

Lue lisää älylampuista

lamput ja älyvalaistus

Älyvalaistuksen perusteet

Jos mietit edelleen, mitä älylampuilla voi tehdä, tutustu älyvalaistusoppaaseemme.

MR16- ja GU10-lamput

MR16- ja GU10-lamput

Nämä kaksi valaistuksen supersankaria ovat kompakteja ja ne suuntaavat valon loistavasti juuri sinne, missä sitä tarvitset. Mutta mitä eroa on MR16- ja GU10-lampuilla?

*Kun lampun teknisten tietojen luumenarvon kohdalla lukee "Jopa", se viittaa lampun maksimivalovirtaan. Se näyttää, kuinka kirkas lamppu voi olla, kun värilämpötila on 2 700 K (valkoiset lamput) tai 4 000 K (White ambiance- tai White and color ambiance ‑lamput). Lue lisää kirkkaudesta

